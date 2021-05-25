«Новые люди» предлагают обучать предпринимательству со школьной скамьи

Алексей Нечаев и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Фото: Предоставлено организаторами

Изменение подходов к школьному образованию должно помочь изменить экономический курс страны. К таким выводам пришла партия «Новые люди» по итогам всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ.

Как известно, в России постоянно сокращается число предпринимателей, при этом Калининградская область лидирует в этом процессе. Еще до пандемии, по итогам 2019 года в Калининградской области закрылось 6801 предприятие - в 5,4 раза больше, чем открылось. Между тем, большинство жителей России хотели бы стать предпринимателями, но им не хватает знаний.

Опрос ВЦИОМ проводил по заказу партии, в апреле 2021 года. В нем участвовали 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет. По итогам выяснилось, что 60% россиян хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. При этом главные причины, из-за которых россияне задумываются о бизнес-карьере – это независимость, высокий доход, самореализация. Однако они не знают с чего начать, и поэтому 82% опрошенных констатировали что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

- Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство - это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью. Мы видим, что этого хотят более 60% людей, - говорит лидер партии Алексей Нечаев.

Индивидуальный предприниматель из Калининграда Анастасия Громыко отмечает, что в дополнении ко всем прочим проблемам, которые испытывает бизнес по всей стране, в области есть еще и целый ряд специфических трудностей, связанных с её географическим положением. Девушка занимается светотехническим проектированием – и из-за закрытия границ в последний год случались срывы поставок оборудования в регион.

- Понятно, что это – общие риски, но в то же время хочется, чтобы государство как-то учитывало нашу ситуацию. А то ведь налоги взимаются исправно, тогда как риски чуточку другие. Кстати, сама система налогообложения, на мой взгляд, сейчас такова, что не очень способствует привлечению молодежи в сферу экономики. И в качестве работодателя (те же налоги), и в качестве наемного работника – ведь везде требуют опыт работы. Нужны нестандартные решения, например, освобождение работодателя от уплаты налогов за молодого человека в первые два года его трудоустройства по специальности. У фирм был бы стимул брать таких людей, а молодежь набиралась бы опыта работы, -предлагает Анастасия Громыко.

С ней согласна депутат Калининградской областной Думы Екатерина Семенова.

- Действительно, на данный момент людям для занятия бизнесом, не хватает ни знаний, ни существенной поддержки. Многие пробуют себя в предпринимательской сфере, но не многие выживают. Увы, это от нехватки базовых знаний. Поэтому идея учить людей основам бизнеса со школьной скамьи – правильная. А что касается тех ребят, кто уже окончил школу и пробует свои силы, то им нужна поддержка. Для начала, думаю, начинающим предпринимателям нужно освобождение от налогов на первые 2 года. Возможно выделение каких-то сумм для поддержки. Больше привлекать инвесторов и проводить бесплатные, обучающие семинары для таких людей, - считает Семенова.