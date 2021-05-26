Роспотребнадзор хочет запретить все массовые мероприятия в Калининградской области

Останемся ли мы без развлечений в начале лета пока неизвестно. Фото: Александр Подгорчук

Во вторник, 26 мая, региональное Управление Роспотребнадзора предложило правительству Калининградской области запретить все массовые мероприятия.

- Речь идет о запрете всех без исключения мероприятий на две недели, - сообщила глава ведомства Елена Бабура в эфире Радио «Комсомольская правда - Калининград». - Это необходимо для того, чтобы достигнуть стабилизации показателя заболевания с трендом на снижение и улучшения эпидситуации. Пока показатель суточной заболеваемости у нас несколько выше среднероссийского. По рейтингу мы находимся на 20-м месте среди субъектов РФ и в тройке субъектов по СЗФО. В этих условиях, безусловно, необходимо продолжать комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Елена Бабура также посетовала на невысокие темпы вакцинации. На сегодняшний день привиты только порядка 15% жителей

По информации регионального оперштаба, по состоянию на 26 мая в нашей области выявлено 33 351 случай заражения.