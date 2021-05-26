Юбилей Калининградской области, год 1979-й: сумасшествие птиц, 125-летняя жительница и стихийное бедствие

Неспроста аист считается одним из символов Калининградской области. У нас их много и мы их любим. Фото: Игорь Зарембо

Мы и сегодня не совсем очерствели душой. Скажем, вон сколько людей зимой спешит на помощь лебедям, вмерзающим в лед. Но раньше мы были явно ближе друг к другу.

И не в том дело, что в этом самом раньше всё всегда лучше – трава зеленее, вода мокрее, деревья выше. Тут просто достаточно вспомнить, сколько еще каких-то сорок лет назад у нас повсюду висело кормушек для птиц да скворечников.

Ну а конкретно в 1979 году калининградцам пришлось как-то особенно активно помогать пернатым. И каких только ситуаций не возникало! Вот лишь несколько из них.

Сова-налетчица

Глубокой февральской ночью 1979-го вдруг сработала сигнализация в магазине «Рубин» – да-да, том самом, что на Ленинском проспекте. Прибывшие на место милиционеры увидели, что в магазине и замки в целости, и витрины не разбиты. А внутри – никого…

Начав осматриваться, под одним из окон заметили какой-то пушистый комок. Оказалось, что это… сова! Непонятно, как ее занесло в центр города. А попав сюда она, видимо, ослепленная светом, врезалась в витрину, включив сигнализацию.

Оглушенную птицу стражи порядка бережно уложили на сиденье машины, вывезли за город и, когда она пришла в себя, отпустили на волю.

Аистиная верность

В апреле 1979-го возле дороги Калининград-Янтарный, в районе поселка Круглово, аисты свили гнездо прямо на проводах. Электрики сняли его, положив в кювете. А в гнезде уже были яйца. И аисты их не бросили: теперь на земле, ежась от проносящихся мимо машин, стали упорно высиживать птенцов.

Однажды увидев эту картину, шофер Балтийского автотранспортного парка Б. Чернов не смог равнодушно остаться в стороне. Соорудив шест с крестовиной, он перед следующим рейсом обратился к пассажирам: давайте у Круглово остановимся, поможем аистам?

Вместе все сделали быстро, отошли и стали наблюдать. Показались прятавшиеся в кустах пернатые родители. Увидев, что гнездо перенесено наверх, аистиха осторожно взлетела на шест. Осмотрелась, потопталась. И, убедившись, что все в порядке, вновь уселась на яйца.

Люди и потом следили за этой семьей. Вскоре появились птенцы. А когда они выросли, то красиво и гордо парили над полями в окрестностях Круглово, готовясь к своему первому перелету на юг.

Постой, паровоз!..

В мае 1979-го на станции Калининград-Сортировочная через железнодорожные пути решила сократить дорогу утка с утятами. С трудом карабкаясь по рельсам, дети отстали от матери. И вот на них уже надвигается грузовой состав, а утка мечется, крича и хлопая крыльями…

Хорошо, неподалеку работали составитель поездов А. Оверко и стрелочница Т. Казакова. Подали сигналы машинисту, тот успел затормозить. А затем они собрали с путей утят (их оказалось аж двенадцать душ) и перенесли в безопасное место, где малышей ждала мама-утка.

Живи – и пой

В июне 1979-го сейнер рыболовецкого колхоза «Труженик моря» промышлял в Балтийском море в нескольких милях от суши. Вдруг рыбаки заметили птицу, отчаянно барахтавшуюся в волнах. Капитан Виктор Мазуренко приказал сменить курс, чтобы подойти ближе.

Как выяснилось, это был скворец. Обсохнув, он вспорхнул на клотик и принялся выводить рулады, словно благодаря людей за спасение. Когда же вечером сейнер стал подходить к берегу, пернатый солист взлетел над судном и умчался в сторону Рыбачьего.

А такие суровые с виду рыбаки с улыбкой смотрели ему вслед…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Башня из солнечного камня

В 1979-м открылся «фирменный» музей янтарного края.

Много лет после войны этот район Калининграда в обиходе называли «Дер Дона» – по имени башни, в которой ныне располагается Музей янтаря. Шли годы, на месте пустыря с развалками мало-помалу сформировалась новая площадь. И 6 августа 1979-го ее назвали в честь маршала Василевского.

Так площадь маршала Василевского выглядела в 1979 году. Фото: Архив автора

А 29 декабря открылся и музей. Сегодня кажется, что он был всегда, его существование выглядит само собой разумеющимся. Между тем решение о необходимости появления у нас такого вроде бы «очевидного» музея было принято лишь в 1969 году. После чего еще десять лет ушло на реставрацию здания и создание экспозиции.

Музей янтаря сразу стал одной из главных наших достопримечательностей. Фото: Архив автора

Долго запрягали, но зато новое учреждение культуры сразу стало одной из главных наших достопримечательностей. Правда, в 90-е денег не стало не то что на развитие музея – не всегда хватало даже на мизерную зарплату его сотрудникам. В итоге он тогда захирел настолько, что возле экспонатов стояли тазики, куда капало с протекающих потолков…

К счастью, это в прошлом. И нынешний Музей янтаря – обязательный пункт программы любого уважающего себя туриста. Впрочем, не забывают сюда дорогу и калининградцы.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В конце декабря 1978-го – начале января 1979-го в янтарном крае температура воздуха падала до минус 35. И при этом – порывы ветра до 30 метров в секунду, а снега навалило столько, что пришлось проводить три субботника. 11 января область признали регионом, пострадавшим от стихийного бедствия.

С 17 по 24 января у нас, как и по всей стране, проходила перепись населения. В области насчитали 806 тысяч человек, в Калининграде – 355 тысяч. Старейшим жителем области оказалась проживающая в Немане 125-летняя Наталья Павловна Ломакина.

В апреле в Калининград из 65-го и последнего рейса вернулось научно-исследовательское судно «Витязь». И будущий главный экспонат Музея Мирового океана встал на прикол в порту в ожидании открытия ММО. Ждать пришлось долго…

7 апреля на доме № 9 по улице Бородинской была установлена доска в память о Герое Советского Союза гвардии сержанте Юрии Костикове.

В июне калининградская команда победила на чемпионате РСФСР по мотокроссу, а в сентябре на первенстве СССР наш земляк Валерий Корнеев стал лучшим гонщиком в классе машин 250 кубических сантиметров.

14 июня в поселке Чистые Пруды Нестеровского района перезахоронили останки основоположника литовской литературы Кристионаса Донелайтиса. Урна с прахом была погребена в бывшем костеле, где служил пастор Донелайтис. А 11 октября здесь открылся музей.

В июне состоялся первый всесоюзный турнир теннисистов-юниоров на приз нашего земляка-космонавта Юрия Романенко.

17 июля было открыто новое здание аэровокзала в Храброво.

20 июля открылся ресторан «Ольштын». Проект наши архитекторы создавали совместно с коллегами из Польши, строили и оформляли тоже сообща, а в меню были блюда русской и польской кухни.

В июле-августе по дорогам области колесил запряженный лошадью фургон, а ехавшие в нем «бродячие артисты» устраивали представления во встречных поселках. Так провела тогда свой отпуск труппа областного театра кукол.

1 сентября открылась еще одна школа – № 25.

5 октября Калининградское телевидение впервые показало цветную передачу.

В октябре в нашем зоопарке открылся первый в РСФСР пингвинник.

В ноябре вступила в строй «Рембыттехника».