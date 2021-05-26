Замминистра здравоохранения - о выборе вакцины в Калининграде: поликлиники прививают пациентов тем, что есть на текущий момент

Пациентов приглашают на саму процедуру, а не на какую-то определенную вакцину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

130 тысяч доз

- Каковы последние данные о количестве вакцинированных жителях области? Сколько комплектов доз вакцин регион получил с января этого года?

- Вакцина от коронавируса у нас начала поступать не с января этого года, а с конца прошлого, поэтому и подсчет объема вакцины мы ведем именно с конца 2020 года. Нарастающим итогом в регион поступило около 130 тысяч комплектов доз вакцины. Привито более 109 тысяч человек, из них двукратно – более 86 тысяч.

К 32 имеющимся стационарным пунктам вакцинации добавились три мобильных – в торговом центре «Балтия Молл», передвижные комплексы Центральной городской клинической больницы и Черняховской ЦРБ. Помимо этого, все наши районные и городские больницы работают на селе, специалисты выезжают во врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики и ФАПы, ставят на площадях в райцентрах мобильные пункты по вакцинации всех желающих.

- Как вы оцениваете ход вакцинации? Правда ли, что на сегодня в регионе нет очереди на вакцинацию? Можно ли получить прививку в день обращения?

- Вакцинация у нас проходит очень активно. Как я уже сказала, мы постарались максимально приблизить этот процесс к населению, задействуем выездные формы. И в поликлиниках сейчас очередей как таковых нет, если люди записываются, то попасть на вакцинацию они могут через день-два, а зачастую и в день обращения. И так же в день обращения прививку пациенты получают в мобильных пунктах. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.

Два вида вакцины

- Анализируете ли вы, в каком возрасте чаще всего прививаются жители области?

- Регистр, куда заносятся все данные о пациенте, который получает прививку, позволяет нам отслеживать все возрастные категории. И в настоящее время нас очень радует, что больше половины из тех, кто вакцинируется, - представители старшего поколения. Ведь именно пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, наиболее подвержены заболеванию коронавирусом, у них развиваются тяжелые ковидные пневмонии, и очень важно сделать прививку в первую очередь именно им. Поэтому такие граждане у нас в приоритете на получение прививок. И мы просим их, если они еще не привились, прийти и вакцинироваться.

- Какими вакцинами прививают жителей области сегодня? Есть ли точки вакцинации, где у калининградцев есть выбор – вакцинироваться «Спутник V» или «ЭпиВакКорона»?

- В основном в регион поступает «ГамКовидВак» из группы «Спутник V», но были и поставки «ЭпиВакКороны». Как и при любой другой вакцинации, от гриппа например, в соответствии с действующим законодательством пациентов приглашают на процедуру, а не на какую-то определенную вакцину. Поэтому поликлиники прививают пациентов тем, что есть на текущий момент. Попали на «Спутник» - прививают «Спутником», на «ЭпиВакКорону» - прививают «ЭпиВакКороной».

Вся вакцина распределяется по поликлиникам в соответствии с количеством прикрепленного населения. То есть чем больше прикрепленного населения, тем больше комплектов доз вакцины.

Где привиться туристу

- Расскажите о прививочной кампании в муниципалитетах: где активнее всего население прививается? Может, знаете ответ – почему, к примеру, в прибрежной полосе население более активно, чем на востоке области?

- Частично я уже коснулась того, как районные и городские больницы прививают своих жителей. И хочу отметить, что ситуация сейчас как раз обратная: у нас восток области очень активен, и здесь охват вакцинацией от коронавируса даже выше, чем среднеобластной. Очень хорошо идет прививочная кампания в Озерске, Нестерове, Правдинске, в привлечении населения к вакцинации нам помогают местные администрации. И мы призываем жителей других муниципалитетов также присоединиться к тем, кто уже привился и защитить себя если не от заражения, то как минимум от тяжелого течения заболевания.

- В регионе сегодня много туристов. Жители других регионов России могут получить прививку, находясь здесь на отдыхе?

- Как уже неоднократно сообщалось, граждане России, в том числе калининградцы, могут привиться в любой точке страны. В том числе это касается получения разных компонентов вакцины. То же самое касается туристов, которые посещают наш регион. К примеру, человек может получить первый компонент в Крыму, а второй в Калининграде, и наоборот.

Граждане, прибывшие к нам из других регионов, могут обратиться в ближайшую поликлинику или один из мобильных центров – в «Балтии Молл» на Приморском кольце, 2, или передвижной комплекс ЦГКБ, который до 31 мая будет размещаться на территории торгового центра «Виктория» на ул. Гайдара, 120. О месте его дальнейшей дислокации сообщим дополнительно через СМИ.

Прогнозы на осень

- С какими данными по количеству вакцинированных регион должен встретить осень?

- В осенне-зимний эпидсезон по респираторным заболеваниям мы должны вступить с 60-процентным охватом прививками взрослого населения региона от коронавируса – это около 500 тысяч человек. Задача реальная, если каждый позаботится о своем здоровье и здоровье своих близких и придет на вакцинацию.

В августе-сентябре иммунизация продолжится и от гриппа, и от пневмококка. Но прививку от COVID-19 как от респираторного заболевания сделать очень важно, так как мы хотим, чтобы и по коронавирусу мы получили такие же позитивные результаты, как и по гриппу: благодаря 50-60-процентному охвату населения прививками у нас в регионе три эпидсезона подряд не было эпидемии.

60-процентный охват вакцинацией от коронавируса позволит также создать коллективный иммунитет и не допустить широкого распространения заболевания и тяжелых осложнений, которые оно может давать, особенно у граждан с хроническими заболеваниями.

Поэтому еще раз хочу обратиться к нашим жителям: пожалуйста, приходите к нам в поликлиники и мобильные центры и прививайтесь от коронавируса. Мы вас ждем!

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