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Общество26 мая 2021 19:06

«Откровенные снимки я выбирала сама»: калининградка попала в топ-100 журнала Maxim

Валерия Богачева рассказала «Комсомолке» об участии в конкурсе популярного мужского издания
Николай Литвинов
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Это лишь один из четырех снимков, которые Валерия прислала на конкурс.

Это лишь один из четырех снимков, которые Валерия прислала на конкурс.

Фото: maximonline.ru

18-летняя калининградка Валерия Богачева вошла в число 100 финалисток престижного конкурса Miss Maxim 2021. В профиле Валерии на сайте мужского журнала опубликованы четыре откровенных снимка, из которых мы решились показать вам самый скромный.

Как удалось выяснить «Комсомолке», сейчас девушка учится на первом курсе юридического факультета в БФУ имени Канта. По словам Валерии, ее близкие отнеслись к конкурсу спокойно.

- Родители мне доверяют, окружение поддерживает. Мой молодой человек сам наткнулся на просторах интернета на этот конкурс и скинул мне с намеком: мол, «попробуй», - рассказала нам Валерия. - Я для интереса подала заявку. Снимки каждая девушка выбирала из своего архива. Фото, которые я отправляла и опубликованы сейчас на сайте, были сделаны моей подружкой еще до конкурса. Вообще, можно было прикреплять в анкету хоть селфи, а там - кто как уже хочет. Всего участниц было в районе 700, из них в ходе интернет-голосования выбрали топ-100.

Второй этап конкурса - кастинг - стартует 6 июня. В финал попадут только 10 девушек, которых выберет профессиональное жюри. Главные критерии: фотогеничность, натуральная красота и незапятнанная репутация (именно так написано в условиях).

- Отец лично полетит со мной в Москву на кастинги. Молодой живет в Америке и сказал, что если мне понравится вся эта движуха, то поможет реализовывать себя в Штатах, - говорит Валерия.

Главным призом победительнице станет публикация ее фото на обложке сентябрьского номера журнала.

Желаем Валерии удачи!

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