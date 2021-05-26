Полумертвых карасей таскают сачками: в Калининграде отравили Нижнее озеро

- Думаю, рыба еще не успела отравиться, – говорит Фаина Смирнова. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в среду, 26 мая, в администрацию города начали поступать звонки от горожан. Жаловались на слив нечистот в Нижнее озеро, из-за чего начала гибнуть рыба. Корреспондент «Комсомолки» побывал на озере и оценил масштаб экологической катастрофы.

У Королевского пруда, как до войны называлось Нижнее озеро, стоит тяжелый запах, вода мутная. На поверхности тот тут, то там замечаю крупных карасей – рыба всплывает и жадно хватает воздух. Где-то караси держатся в одиночку, где-то – группами по 5, 10, 20 хвостов.

Две девушки набирают воду в бутылки. Они – работницы Института океанологии имени Ширшова. Фото: Александр КАТЕРУША

Две девушки набирают воду в бутылки. Они – работницы Института океанологии имени Ширшова Российской Академии Наук.

Тут же полуживую и вялую рыбу сачком вылавливает седовласая женщина. Увесистых карасей она торопливо складывает в рюкзак.

- Отравленная же рыба! Неужели на продажу берете? – спрашивают ее прохожие.

- Зачем на продажу? Я для себя. Не боюсь. Думаю, рыба еще не успела отравиться, – говорит женщина и представляется Фаиной Смирновой. В сумке у нее складной стульчик и телескопическая удочка. Видно, клева сегодня не было. Да и зачем сидеть на берегу, если можно за пять минут натаскать полный пакет карасей и карпов сачком!

Полумертвая рыба. Фото: Александр КАТЕРУША

Чуть дальше – еще один предприимчивый рыболов с сачком. Говорит, что ловит для кошки. Карасей выбирает завидного размера.

- Да, а потом будут на пятачке продавать или на рынок понесут, пока рыба живая. Как же так! - говорит местный житель Андрей Рябов, который часто прогуливается по берегу озера со своей собакой. - Когда был первый сильный дождь, три дня назад, из коллектора шла струя воды с фекалиями. Поток метров на 15, и все в озеро! Чуть дождь прекращался, напор ослабевал, и шло самотеком. Вся рыба повсплывала. Утки и лысухи с озера пропали!

Прохожие указывают на конкретное место слива. Оно там, где к озеру спускаются ступеньки со стороны областной больницы и роддома. Вода там особенного грязная, плавают фекалии.

- Я увидел все это безобразие утром, около 7:30. Живу рядом. Сразу понял, что это выход канализации. Посмотрите, какая муть. Это просто катастрофа, - говорит Владимир. – Серьезно наказывать надо за такое. А кто ответит?

Обратите внимание на цвет воды. Фото: Александр КАТЕРУША

В той части Нижнего озера, которая ближе к улице Черняховского, много мертвого малька.

- Специалисты «Водоканала», «Гидротехника» и природоохранной прокуратуры выезжали на место. Проверяют незаконные подключения и сливы. По предварительным данным в озеро произошел сброс бытовой канализации. Прорыв это, аварийная ситуация или незаконная врезка – выясняется, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Калининграда.

Трудность, как обычно, в том, что озера в Калининграде – объекты федерального значения. А вот берега убирают и окашивают специалисты мэрии. Предстоит выяснить, что же стало причиной ЧП.

- Вопрос на контроле городских служб, - заключили в администрации Калининграда.