В Калининграде не стали отменять на две недели массовые мероприятия

При этом, самоизоляция граждан старше 65 лет продлена на месяц. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области не стали отменять на две недели массовые мероприятия. Предложение регионального управления Роспотребнадзора не нашло отражения в «ковидном» постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации во вторник, 1 июня.

Напомним, на прошлой неделе в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Калининград» руководитель управления Роспотребнадзора Елена Бабура предложила на время запретить все массовые мероприятия в регионе.

- Это необходимо для того, чтобы достигнуть стабилизации показателя заболевания с трендом на снижение и улучшения эпидситуации. Пока показатель суточной заболеваемости у нас несколько выше среднероссийского. По рейтингу мы находимся на 20-м месте среди субъектов РФ и в тройке субъектов по СЗФО. В этих условиях, безусловно, необходимо продолжать комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, - сказала Бабура. Руководитель ведомства также посетовала на невысокие темпы вакцинации в Калининградской области - чуть более 15% (по данным на 26 мая. - Ред.).

При этом власти пошли даже на некоторые послабления. Например, отменили обязанность организаторов спортивных мероприятий проводить тестирование участников на коронавирус. Что касается самоизоляции для жителей старше 65 лет, она продлена еще на месяц.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусом.