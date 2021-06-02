Пошли на понижение: Застройщик согласился сократить этажность жилого комплекса в Большом Исаково

Социальная напряженность не помешает масштабному строительству около Школы будущего. Фото: принтскрин видео.

Компания «КПД-Монтаж» изменила проект строительства жилого комплекса в поселке Большое Исаково около Школы будущего. Застройщик согласился снизить этажность домов: с семи до пяти этажей, а также за свой счет отремонтировать участок улично-дорожной сети и выделить помещение для детского сада.

Новые архитектурные решения жилого комплекса в среду, 2 июня, рассматривали на заседании архитектурно-градостроительного совета. Гендиректор компании-застройщика Павел Новик уточнил, что снизить этажность их заставила «социальная напряженность». Напомним, в апреле жители поселка, возмущенные планами строительства, обратились к губернатору Антону Алиханову. Глава региона поручил не допустить стройку, пока власти не проведут переговоры с застройщиком.

- Там Школа будущего переполненная, куда будут ходить дети, которые там будут жить? Я не понимаю. Детского сада нет… что там с коммунальной инфраструктурой, с дорогой? Сначала мы на все эти вопросы должны ответить, а уже потом заборы ставить, - заявил Алиханов на заседании регионального правительства 6 апреля.

В начале мая жители поселка встретились с застройщиком и местными властями, однако к какому-либо компромиссу в ходе эмоционального обсуждения стороны не пришли. 18 мая будущую застройку рассматривали в администрации Гурьевского городского округа, на встрече также обсуждалась возможность выкупа этого участка, чтобы в дальнейшем организовать там некую зеленую зону отдыха.

В среду ни о какой зоне отдыха на градосовете не говорили. Помимо снижения этажности будущих двухсекционных домов, застройщик рассказал о планах выделить на первом этаже одного из домов посещения для размещения там частного детсада «Солнышко». В это дошкольное учреждение будут принимать детей из муниципальной очереди и по муниципальным расценкам. А также увеличить количество парковочных мест: с планируемых ранее 148 до 305 мест и установить шлагбаумы на въездах в жилой комплекс.

Обещает застройщик и за свой счет построить 400-метровый участок улично-дорожной сети, который соединит улицы Бариновой и Елистратова. Это в свою очередь позволит разгрузить улицу Октябрьскую за счет перенаправления транспортных потоков: не секрет, что в Школу будущего привозят детей из Калининграда и других городов.

Члены градосовета одобрили новую концепцию строительства, отметив, что это снимет «острые вопросы». Каких-либо вопросов к застройщику у архитекторов не возникло, если не считать просьбу проработать цветовые решения фасадов, которые сейчас «скучновато сделаны и не очень радуют, а также подумать про озеленение».