Кафедральный собор Калининграда одели в леса: что известно о предстоящем ремонте

В аварийном состоянии сегодня находится фронтон Северной башни. Фото: Александр КАТЕРУША

Кафедральный собор на острове Канта начали ремонтировать. Здание одели в леса, скоро за дело возьмутся рабочие.

Задание на проведение противоаварийных работ дала служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

- Кирпичная кладка на фасаде находится в очень плохом состоянии. Есть угроза жизни посетителей острова Канта. Была причина для срочного обращения за разрешением на проведение работ в Службу государственной охраны объектов культурного наследия, - рассказал заместитель директора Кафедрального собора Григорий Хуциев.- Будем заниматься кладкой и только ей. Хотя черепица на башне, например, тоже в плохом состоянии.

Григорий Хуциев отметил, что в аварийном состоянии сегодня находится фронтон Северной башни. Накануне его осмотрели с помощью промышленных альпинистов. Стало ясно, что откладывать работы нельзя.

- Надо понимать, что Кафедральный собор восстанавливали в середине 90-х годов, именно тогда шли основные каменные работы на фасаде. Но в те годы найти хорошего специалиста строительной специальности было просто невозможно. Над восстановлением собора на тот момент работали не самые сильные специалисты, при всем уважении к ним. Были нарушения технологий, наверное, использовались не самые качественные материалы. Сейчас выкрашивается цемент в кладке, возникает ряд проблем, которые мы уже решаем, – говорит Григорий Хуциев.

Предполагается, что ремонт займет 30 дней. Его полностью покрывают средства, полученные от продажи прав на изображение здания Кафедрального собора.

- Мы продаем номерные этикетки торговцам сувенирной продукции. За счет этого формируем фонд, средства из которого тратятся исключительно на восстановительные и противоаварийные работы. В прошлом году сделали приличный ремонт крестильни, пристройки, которая несколько выделяется цветом: новая черепица, новая стропильная конструкция, желоба. Сейчас занимаемся башней. И все за счет средств с продажи сувениров.

Как отметило руководство собора, в данный момент определяется точный перечень работ, о потраченных средствах обещают отчитаться позже.

Ранее Григорий Хуциев говорил о том, что башни Кафедрального собора на острове Канта неравномерно проседают и это приводит к образованию трещин.