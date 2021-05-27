Калининградский таксист расплачивался деньгами из даркнета

Мошенника задерживали при поддержке бойцов полицейского спецназа. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Под колпаком у полиции 24-летний таксист из Черняховска оказался сразу же после того как приобрел в интернете (точнее, в его «темном» сегменте – т. н. даркнете) партию фальшивых банковских билетов РФ. Правоохранители вполне логично предположили, что купюры номиналом 5 тысяч рублей закупаются совсем не для домашней коллекции, и в скором времени стоит ждать их вброса в наличный оборот.

Так оно и оказалось. Получив по почте заказ, спрятанный в журнале (так, по словам криминалистов, продавцы всегда рассылают поддельные банкноты заказчикам), мошенник сначала расплатился «липой» на одной из автозаправочных станций, затем по той же схеме набрал в магазине спиртного…

Довольный своей изворотливостью черняховец уже подумывал о заказе более крупной партии фальшивок, чтобы развернуться во весь спектр своих желаний. И ведать не ведал, что тотчас после его отъезда в посещение АЗС или в магазин входили опера, изымали из кассы подозрительные купюры и отправляли их на экспертизу. А когда эксперты подтверждали, что деньги – фальшивые, прилежно документировали эпизоды преступной деятельности. Наконец, настало время «брать» подозреваемого.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции задокументировали факты противоправной деятельности, после чего при силовой поддержке бойцов спецназа задержали фигуранта по пути на работу из Черняховска в Калининград, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. – У задержанного изъяли мобильный телефон, через который он осуществлял расчеты при покупке фальшивок в интернете.

Смекнув, что отпереться уже не выйдет, а «чистосердечное признание облегчает наказание», незадачливый таксист на допросе пел соловьем. В настоящее время расследование уже закончено, обвинительное заключение утверждено прокурором и материалы уголовного дела вот-вот передадут в суд для рассмотрения по существу.