Неравный бой «афганца»: после ампутации стоп ветерану боевых действий не дают инвалидность

Елена и Алексей надеются, что после вмешательства общественников и журналистов ситуация изменится к лучшему. Фото: Надежда РЖЕВСКАЯ

«Из-за речки» ему повезло вернуться живым. Но сегодня ветеран боевых действий в Афганистане Алексей Пискун страдает сахарным диабетом. И что еще хуже – на фоне тяжелого хронического заболевания начала развиваться гангрена.

«Нужно расхаживаться»

Супруга Алексея Пискуна, забила тревогу еще три года назад, когда мужу ампутировали одну из стоп.

- Врач сразу предупредил, что нужно держать на контроле вторую ногу, - вспоминает Елена. – И я старалась вовремя организовать анализы, поддерживающую терапию, чтобы не допустить повторения ситуации.

Увы, осенью 2020-го Алексею ампутировали стопу и на второй ноге, по пятку.

- Мы сразу спросили, как оформлять инвалидность. А врач сказал мужу, что нужно расхаживаться, мол, опирайся на пятку, ходи. И Леша, послушный пациент, пытался ходить, надавливал на ногу.

Елена стала думать о протезе или специальной обуви. И повезла супруга на консультацию в Калининград.

- Врач, узнав, что Алексей наступает на пятку после ампутации, сразу же запретил это делать. Категорически! Сказал, что так можно вообще без ноги остаться. А с протезом нам помочь не смогли.

Неуловимый хирург

- Я обратилась в поликлинику Советска с вопросом – как пройти медицинское освидетельствование? – продолжает Елена. – Ответили: вызываете на дом терапевта, он на месте определяет, какие специалисты нужны, и сам оформляет вызов – допустим, того же хирурга. Мы так и поступили. Но никто не пришел. Мы снова обращаемся в поликлинику, снова приезжает терапевт, снова оформляет вызов хирурга. И тот снова не появился.

Такая ситуация повторялась раз в месяц на протяжении почти полугода.

- Мы дважды звонили на «Горячую линию» в министерство здравоохранения области. Там рекомендовали решать вопрос с главным врачом больницы Советска. Я шла в приемную главного врача, там меня встречала секретарь. Она тут же включалась в нашу ситуацию, снова вызывала нам терапевта, терапевт приезжал, оформлял вызов хирурга. Недавно он наконец-то забежал к нам. Даже не посмотрел Алексея, буркнул: «Ложиться в стационар» и убежал. Как ложиться? Что для этого делать? Нужно оформлять документ? Какой? Кто должен оформлять – мы, терапевт, хирург?

Друзья, однополчане

Мы обратились в региональное министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать правила медосвидетельствования при оформлении инвалидности, а также дать оценку действиям хирурга. Кроме того, мы вышли на председателя правления общественной организации «Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области» Владимира Черненко. Как только он услышал имя Алексея Пискуна, сразу заволновался.

- Леша?! Мы же с ним вместе в 395-м мотострелковом полку в Афганистане служили, он же старшина ремонтной роты! Как «вторая стопа»? Как «не дают инвалидность»?

Реакция общественников была мгновенной. Всего нам не рассказали, но со стороны организации запросы о помощи ушли и в региональное правительство, и в администрацию Советска.

- Инвалидность Алексей получит, и коляской мы его обеспечим, - заверил Владимир Черненко. – Все сделаем!

Кстати, на днях соседи Пискунов закупили строительный материал и соорудили в саду для ветерана-интернационалиста закрытую беседку:

- Пусть наш Алексей Адамович чаще бывает на свежем воздухе!

А еще один советчанин - Иван Яковлевич (фамилию не назвал) передал Алексею Пискуну инвалидную коляску.

Когда материал уже был готов к печати, с редакцией связалась Елена Пискун.

- Только что сообщили из больницы, что 25 мая за Алексеем пришлют машину, будет организовано медицинское освидетельствование. Мы благодарим всех за помощь и очень надеемся, что наш вопрос наконец-то будет решен.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием этой истории.