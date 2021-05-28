Самолет в Дебрянск меня уносит: 8 городов, куда стоит слетать из Калининграда летом

Корреспондент «КП» уже оценил красоты Нижнего Новгорода. На фото – вид на стрелку, где Ока впадает в Волгу. Фото: Татьяна Маркова

Еще только май, погода толком не проснулась, а от туристов порой уже прохода нет. Гостиницы переполнены, рестораторы жалуются на нехватку персонала… Внешние границы по-прежнему закрыты, поэтому Калининград, как и год назад, воспринимается российским туристом как альтернатива европейскому отдыху. А что же делать нам, здесь живущим? В Польшу и Литву не поедешь. Турция тоже закрыта на неопределенное время. Остается матушка Россия, благо авиарейсов на «материк» сейчас предостаточно. В Москву и Питер лайнеры курсируют по нескольку раз в день. Но о столицах не будем, давайте познакомимся с другими городами, куда можно отправиться на отдых этим летом.

Очарование юга

Начнем с южного направления. Нам, калининградцам, привыкшим к пронизывающим балтийским ветрам, всегда не хватает солнца. К сожалению, Симферополя в летном расписании аэропорта «Храброво» нет, поэтому довольствуемся курортами Краснодарского края и Северного Кавказа.

В Краснодар самолеты летают восемь раз в неделю (по вторникам, четвергам и субботам), в июне один билет обойдется в 4-6 тысяч рублей в один конец. Что посмотреть в столице Кубани? Город этот относительно молодой (по сравнению с Калининградом), построен в XVIII веке и изначально назывался Екатеринодар. В центре вы найдете памятник Екатерине Великой и пару-тройку кварталов с дореволюционной застройкой (в районе улицы Красной). Но, пожалуй, самое интересное место - это новый парк возле стадиона. Официально он называется парк «Краснодар», неофициально - «парк Галицкого», потому что построен на деньги местного олигарха, владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого. Говорят, что даже хваленый московский парк «Зарядье» нервно курит в сторонке.

Яркие краски в «Парке Галицкого» в Краснодаре. Фото: "КП" Архив

Главный краснодарский и, пожалуй, российский курорт - Сочи. Долететь можно четырежды в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Цена билета в июне - 5,5-6,5 тысячи рублей. Время в пути - 3 часа 15 минут. Про Сочи много распространяться смысла нет, все давно известно - солнце, море, толпы туристов, заоблачные цены. Как-то так.

Если Черное море для вас не главное, можно отправиться на курорты Северного Кавказа. Точка прибытия - аэропорт Минеральных Вод. Самолеты сюда летают девять раз в неделю (кроме воскресенья), цена билета - 4-6 тысяч рублей. Из Минеральных Вод можно отправиться в Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и на другие курорты. Подышать целебным горным воздухом, испить божественной минеральной водицы… Словом, поправить пошатнувшееся за время пандемии здоровье.

Летим на восток

Казань не случайно находится в топе самых привлекательных туристических направлений России. Добраться в столицу Татарстана можно и из Калининграда. Рейсы осуществляются четырежды в неделю - по вторникам, пятницами и воскресеньям. Один билет в июне обойдется в 3-4 тысячи рублей. Главная достопримечательность - Казанский кремль, на территории которого находится одна из крупнейших мечетей Европы - изумительная Кул-Шариф с бирюзовыми куполами и высокими минаретами. Экскурсия по кремлю займет у вас как минимум два часа, будьте готовы. А после этого обязательно поднимитесь на колесе обозрения, чтобы оценить красоты с высоты. Заслуживают внимания также речные экскурсии.

Авиарейсы в Брянск открылись совсем недавно. Авиакомпания «РусЛайн» летает туда раз в неделю, сейчас по пятницам, летом по вторникам, билет стоит 5640 рублей в один конец. Каких-то сногсшибательных достопримечательностей вы в бывшем Дебрянске (Дебрянск - потому что раньше был окружен лесными дебрями) не найдете, зато в полной мере ощутите атмосферу среднерусской глубинки. Обязательно совершите экскурсию на теплоходе по Десне, посетите самое древнее здание в городе - храм Покрова Пресвятой Богородицы (1626 год), сделайте селфи на фоне единственного в мире памятника токарному станку. Покупать в Брянске нужно конфеты, а также продукцию Дятьковского хрустального завода.

Нижний Новгород по праву считается одним из красивейших городов России. Здесь сохранилось немало старины, что для наших городов, к сожалению, большая редкость. В первую очередь, конечно, посетите кремль и спуститесь к Волге. Возможно, получится даже искупаться в великой русской реке. Самолеты в Нижний летают из Калининграда пять раз в неделю: по средам, четвергам и субботам. Цена - в среднем 4 тысячи рублей.

…и на север

В Архангельск самолеты из Калининграда летают сюда дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Одно место обойдется примерно в 4 тысячи рублей. Туристы здесь с удовольствием гуляют по пешеходному проспекту Чумбарова-Лучинского со старинными дореволюционными домами и необычными памятниками. Также стоит оценить музей деревянного зодчества Русского Севера Малые Корелы. На обширной площади находятся более сотни разнообразных деревянных строений - крестьянские избы и купеческие дома, амбары, колодцы, изгороди, ветряные мельницы, бани... Самые старые датируются XVI веком!

Раз в неделю по пятницам из Калининграда можно улететь в столицу Карелии Петрозаводск. Билет стоит в среднем 4,5 тысячи рублей в один конец. Карелия - изумительная страна невысоких гор и стремительных ледяных рек. Ехать надо как минимум на пару недель, чтобы как следует насладиться природой. Если любите экстрим, непременно закажите рафтинг. Но природные красоты - это не все.

Одно из самых живописных мест Карелии – горный парк Рускеала. Фото: парк Рускеала.

В Карелии находится самый известный памятник деревянного зодчества - Кижский погост на острове Кижи в Онежском озере. Между прочим, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.