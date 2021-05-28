Приводить друзей в банк «Открытие» стало еще выгоднее

Пригласить друга может каждый держатель карты «Открытия». Для этого необходимо лишь получить ссылку на странице программы и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.

Размер вознаграждения зависит от продукта, который оформит друг:

За дебетовую карту 1 000 рублей — клиенту банка, 500 бонусных рублей — другу;

За кредитную карту 3 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу;

За оформление кредита наличными или рефинансирование кредитов других банков 3 000 рублей — клиенту банка, 3 000 бонусных рублей — другу.

Вознаграждение клиенту зачисляется на карту за всех друзей, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы. Начисленные другу бонусные рубли не сгорают, ими можно компенсировать покупки, совершенные по карте.

Ознакомиться с полными условиями и зарегистрироваться в программе можно на сайте банка https://www.open.ru/mgm?utm_source=news.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.