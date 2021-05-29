5 причин побывать калининградцу в Нижнем Новгороде

Строгановская церковь и вид на стрелку. Фото: Иван МАРКОВ

В этом году Нижний Новгород, как и Калининград, становится магнитом для туристов. Причина не только в ковидном закрытии границ, но и в круглой дате, к которой готовится город-миллионник – в августе ему исполнится 800 лет. Сразу предупреждаю тех, кто собирается туда поехать летом: вспомните, как Калининград готовился к ЧМ-2018. Все то же самое сейчас можно наблюдать в Нижнем: перекопанные улицы, закрытые на реставрацию объекты, сносы, строительство, пыль, стук и рев строительной техники и инструментов. Однако мне это практически не помешало отдохнуть, потому что места в городе много, поесть-попить и погулять там все еще можно.

Конечно, за пять дней обойти все было невозможно, но свой личный топ достопримечательностей я собрал.

1. Канатная дорога-рекордсмен

Калининградцев, катавшихся только лишь на канатной дороге в Светлогорске, масштаб воздушного моста, соединяющего Нижний Новгород и город Бор, однозначно поразит. Его длина – 3 километра и 661 метр! Конечно, это не абсолютный рекорд, потому что в Армении есть Татевская канатная дорога длиной 5752 метра, но зато это единственная канатная дорога в России и Европе с пролетом над водной поверхностью 861,21 метра. Из кабинки открывается отличный вид на Волгу и Гребной канал, парк Победы и частичку центра города.

Канатная дорога через Волгу. Фото: Иван МАРКОВ

И самое главное – аттракцион этот доступен любому кошельку. Проезд в направлении Бора сегодня стоит всего 100 рублей (и столько же обратно). В пути вы проведете всего 12 с половиной минут (в обе стороны, соответственно, 25 минут), однако не советую туда соваться в час пик, так как фуникулер также используют жители Бора, катающиеся на работу до Нижнего Новгорода и обратно. Есть и еще одна особенность, которая, вероятно, понравится не всем – хорошее фото из кабинки сделать вряд ли получится, так как она плотно закрывается на время пути, а оргстекло, сквозь которое можно разглядывать окрестности, довольно мутное.

2. Музей детства Максима Горького

Пройтись по Горьковским местам – это отдельное удовольствие. Правда, почему-то эти туристические маршруты пользуются большей популярностью у иностранцев (особенно у китайцев), а не у россиян. Домов, отмеченных Горьковскими мемориальными табличками, в Нижнем несколько, но главный – это, конечно, дом его деда, более известный как Домик Каширина. Так как иностранцев в городе сейчас не так много, в музее можно все спокойно рассмотреть. Конечно, далеко не все вещи в экспозиции принадлежали Кашириным, так как музей создавался в конце 30-х годов, но зато там сохранились оригинальные печные изразцы с жуткими сюжетами, по которым бабушка Алеши Пешкова рассказывала ему сказки.

Туристы у Домика Каширина (деда Максима Горького). Фото: Иван МАРКОВ

Горький для Нижнего – это как Кант для Калининграда. Иногда создается впечатление, что вокруг него крутится вся культурная жизнь города. Буквально на прошлой неделе, например, открылся огромный мурал с его портретом, писатель выглядывает с каждого второго сувенирного магнита. А еще в городе пять памятников Горькому, из-за чего местные жители шутят, что если не хочешь с кем-то видеться, но человек навязывается, то назначь ему встречу у памятника Горькому, но не говори, у какого.

3. Нижегородский стрит-арт

Современное искусство в Нижнем очень уважают. Настолько, что даже отдали под него музей «Арсенал» в своем кремле. Кстати, пока это единственный работающий кремлевский музей в период реконструкции и подготовки города к юбилею – остальные (в том числе и художественный), видимо, серьезно готовятся к августу. Улицы старого города тоже превращены в музей. Стены многочисленных ветхих домов, приговоренных администрацией к сносу, украшаются картинами, постерами и стикерами уличных художников. В Нижнем есть даже специальные экскурсоводы, готовые устроить туры по этим самодеятельным галереям и дать подробные разъяснения, но можно заняться прогулкой по дворам и самостоятельно.

4. Прогулка по Волге

Одно из самых популярных видов отдыха – катание на пароходах вдоль набережных Оки и Волги. Удовольствие это относительно недорогое. Полтора часа прогулки обойдется взрослому туристу примерно в 350-400 рублей. Кроме обычных пассажирских катеров, по рекам курсируют и судна старых конструкций с гребными лопастями. Кстати, речные прогулки также связаны с историей города, так как уроженец этих мест, изобретатель Иван Кулибин, в 1804 году построил тут судно под названием «Водоход», которое, как показали испытания, могло двигаться быстрее гребных судов.

Еще один вид на город сверху. Фото: Иван МАРКОВ

Одна из нижегородских круизных компаний, к слову, присвоила себе название «Водоход» и активно завлекает на борт туристов еще и таким хитрым способом.

5. Старинная архитектура

Прогулка по улицам верхней части города – это главнейший повод поехать в Нижний. Крутые лестницы и подъемы там разрезают дворы старинных домов и церквей, и с каждой ступенькой наверх вид города меняется так сильно, что вряд ли можно сравнить это с чем-то еще. Думаю, если скрестить Ярославль и Тбилиси, то получится что-то похожее на Нижний Новгород.

Уголок старого города. Фото: Иван МАРКОВ

Конечно, обязательны к посещению улицы Большая Покровская и Рождественская – это главные улицы с самыми богатыми купеческими домами. Пройдя по ним, можно увидеть под стенами кремля знаменитый монумент Минину и Пожарскому (точно такой же, как на Красной площади в Москве, но на 5 сантиметров ниже); театр драмы; барочную Строгановскую церковь, напоминающую городецкий пряник… и, конечно, поесть. Самая вкусная еда города тут, и за сувенирами тоже далеко бежать не нужно.