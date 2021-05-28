Юбилей Калининградской области, год 1980-й: последние гастроли Высоцкого

Последние минуты Владимира Высоцкого перед очередным концертом во Дворце спорта «Юность». Фото: Владимир КРАВЕЦ

Владимир Высоцкий прилетел 18 июня 1980-го в 10.40. До первого концерта оставалось всего три часа. Во время переезда из аэропорта в гостиницу «Калининград» был мрачен и неразговорчив. Ему уже требовался «допинг»…

Заселившись в номер 312, трехместный люкс на третьем этаже, Высоцкий позвонил «на стойку». Когда администратор Зоя Карпова поднялась в номер, постоялец попросил срочно достать ему какое-то лекарство. Выглядел плохо, был нервным.

Взяв записку с названием лекарства, администратор побежала к своему начальству. Мол, такая необычная просьба, что делать? Директор гостиницы Константин Ежов позвонил в госпиталь, попросив выручить. После чего отправил туда Карпову, дав ей свою машину с шофером. Получив то, что ему требовалось, Высоцкий торопливо поблагодарил и, даже не дождавшись, пока женщина выйдет, сделал себе укол в ногу.

– Что ж это за волшебное лекарство такое? – не удержавшись, спросила Карпова.

Но в ответ услышала лишь негромкое:

– Жить, жить, жить надо, жить хочу…

Чуть помедленнее, кони…

Итак, с одной стороны – наркотики. А с другой – совершенно дикий гастрольный график. В период с 18 по 22 июня помимо изначально запланированных 20 выступлений (что уже явный перебор) он согласился дать еще два концерта. Кстати, за те гастроли Высоцкий в итоге «чистыми» получил 781 рубль 26 копеек. За пять дней – почти восемь сотен. В то время как месячная зарплата инженера тогда была 120 «рэ». Только не стоит все сводить к желанию заработать как можно больше. Да, он очень нуждался в деньгах, давили долги. И все-таки важнее, как и всегда для него, было общение с публикой, живой контакт с залом.

Самыми напряженными выдались 18 и 19 июня. В те дни было по пять (!) выступлений. Четыре – в кинотеатре «Россия» и одно – во Дворце спорта «Юность». Причем после трех плановых концертов в «России» Высоцкого быстро везли на дополнительный в «Юность». А оттуда потом срочно доставляли в «Россию», где ждало еще одно выступление.

В одиночку везде успеть он не смог бы ни при каких «лекарствах». Однако в гастролях с ним участвовали также вокально-инструментальный ансамбль «Земляне» и джазовый коллектив «Диапазон». И пока Высоцкий выступал в «Юности», на сцене в «России» работали его «согастрольники». Они же «грели зал» во Дворце спорта, пока Высоцкого везли туда после третьего концерта в кинотеатре.

Пощечина из зала

При таком графике не оставалось ни сил, ни времени на «культурную программу». Так что ночи он проводил в гостиничном номере. Долго не мог уснуть, спал плохо… И вот – 22 июня, последний день гастролей.

Отношение Высоцкого к теме Великой Отечественной известно. Потому неудивительно, что утром он купил цветы и отправился на мемориал 1200 гвардейцам. К сожалению, завершился день совсем на другой ноте.

На предпоследнем концерте у него стал пропадать голос. С трудом дотянув, он сказал, что последнее выступление надо отменять. Однако потом все же передумал. Вновь выйдя на сцену «Юности», сказал, что петь больше не может, предложив рассказать о своей работе в театре и кино, о том, как пишет песни, об интересных людях, которых повезло встретить на жизненном пути. «Согласны?» В ответ – крики «Конечно!», аплодисменты.

Дело шло уже к финалу, когда из зала пришла очередная записка из зала. Обычно он сразу зачитывал то, что ему писали. А тут растерянно замолчал.

– Читать? – наконец спросил он у публики.

– Читать, читать! – послышалось в ответ.

– «Хватит трепаться, пой!»

В зале немая сцена. А Высоцкий все так же растерянно постоял какое-то время, глядя перед собой невидящими глазами, после чего повернулся и ушел. Вслед ему откуда-то с задних рядов начали свистеть, раздались оскорбительные выкрики…

Картошка на посошок

Поздно вечером у гостиницы собралась толпа. В закрытую дверь стучали, требуя пустить к «Володе». С появлением милиции излишне активные поклонники присмирели.

А Высоцкий в ту ночь так и не уснул. Вернувшись, в ответ на предложение принести чего-нибудь из уже не работавшего ресторана, он прохрипел:

– Эх, сейчас бы домашней картошечки со сметанкой и лучком…

Дежурная Маргарита Иванова жила неподалеку и согласилась сбегать домой, приготовить по-быстрому. По ночному городу ее на всякий случай отправился сопровождать швейцар Алексей Халюк. Уже через час в люкс внесли дымящийся «заказ» Высоцкого – и надо было видеть его благодарные глаза!..

Под ту «картошку на посошок» душевно сидели до рассвета. Хотя Высоцкий нет-нет да и возвращался к тому, что случилось на концерте. Дескать, я же видел глаза людей! И вдруг – такое…

В «Списке книг личной библиотеки В. С. Высоцкого» под предпоследним, 425-м номером – «Капитанская дочка». № 426 – томик стихотворений того же Пушкина, произведения которого Высоцкий так любил. А подарили ему эти две книги калининградские ребята, выпускники 1980 года школы № 49.

Так что домой 23 июня 1980-го он вез не только осадок от последнего концерта.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

9 января 1980-го в Светлогорске заработал новый санаторий – «Янтарный берег».

В марте на всесоюзном конкурсе работа областной станции юных техников «Космодром Селена» заняла первое место и была выставлена на ВДНХ.

Весной был сооружен монумент в честь земляков-космонавтов (автор – скульптор Борис Едунов). Но открытия не было. По воспоминаниям председателя горисполкома Виктора Денисова, так, с оглядкой на Москву, решил первый секретарь обкома КПСС Николай Коновалов (в связи с тем, что центр расходы на подобные «излишества» не поощрял).

Посетив в 1980 году Калининград, Алексей Леонов с интересом осмотрел новый монумент в честь земляков-космонавтов. Фото: книга Виктора Денисова «Калининград – судьба моя»

В апреле было завершено строительство межрайонной поликлиники на улице Летней.

В апреле горисполком закрыл промтоварный рынок на улице Октябрьской (в народе – «толкучка» или «барахолка»), работавший там с 1968 года.

В мае заработал первый в области мотель – «Балтика».

В июне проект Дома Советов был выставлен в музее архитектуры имени Щусева, удостоившись лестных оценок от специалистов.

В июле на Олимпиаде-80 отличились борцы братья Белоглазовы, стартовавшие в большой спорт из Калининграда: Анатолий стал лучшим в весе до 52 кг, Сергей – в категории до 57 кг.

В августе к 70-летию писатель Сергей Снегов был награжден орденом «Знак почета».

21 августа на 89-м году жизни умер Архип Леонов – отец нашего земляка-космонавта.

22 августа в бывшей кирхе Святого Семейства открылся Концертный зал филармонии.

14 сентября улицу Мастеровую переименовали в честь маршала авиации Героя Советского Союза Ивана Борзова.

С 18 по 26 сентября наш земляк Юрий Романенко совершил второй космический полет – вместе с Арнальдо Тамайо Мендесом, первым кубинским космонавтом.

Со 2 по 5 октября во Дворце спорта «Юность» проходил первый чемпионат РСФСР по каратэ. По итогам двое калининградцев были включены в сборную России.

6 октября камчатский журналист Юрий Шумицкий завершил пеший переход из Владивостока в Калининград. Уникальное путешествие он начал 25 июля 1979-го.

В октябре на углу улиц Рокоссовского и Соммера был установлен танк Т-34.

27 октября улица Дровяная стала набережной Генерала Карбышева.

В ноябре ансамбль «Арсенал» нашей филармонии стал лауреатом джазового фестиваля в Западном Берлине. Руководил «Арсеналом» саксофонист Алексей Козлов, один из самых известных отечественных джазменов.