В Калининградской области сын депутата жестоко избил 14-летнего подростка

На записи видно, как 17-летний подросток бросает своего оппонента на землю и начинает бить лежащего кулаками по голове. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Инцидент в городе Черняховске Калининградской области произошел еще 22 мая, но в соцсети видео попало только сегодня. На записи видно, как 17-летний подросток бросает своего оппонента на землю, затем начинает бить лежащего кулаками по голове.

- Ой, ой, хватит, - слышно на записи. Только после этого очевидцы пытаются оттащить обезумевшего подростка, который начал бить лежащего без сознания ногами по голове.

Как стало известно «Комсомолке», пострадавший - 14-летний школьник, его обидчик - сын местного депутата Сергея Харитонова. В пресс-службе УМВД уточнили, что заявление от матери избитого мальчика поступило в четверг, 27 мая.

- Было организовано проведение проверки, - рассказали в пресс-службе полиции. - Предварительно установлено, что между несовершеннолетними произошел конфликт на улице. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам медицинского освидетельствования будет определена степень вреда здоровью подростка.

Сегодня прокурор Черняховска внес требование в органы полиции о незамедлительном возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Максимальный срок наказания, предусмотренный законом, - до 5 лет лишения свободы.

В прокуратуре провели свою проверку и обнаружили, что полиция почему-то затянула с возбуждением дела, несмотря на наличие «достаточных признаков состава преступления», что является нарушениям ст. 6.1 УПК РФ («Разумный срок уголовного судопроизводства»).