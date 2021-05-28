Вспомнил уроки ОБЖ и бросился в горящую квартиру: в Советске 25-летний волонтер вытащил из огня двух детей

Александр Степанов на месте ЧП. Фото: "Инцидент-Советск".

В пятницу вечером на улице Жуковского в Советске едва не произошла трагедия. В одной из квартир, где находились двое детей - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка с диагнозом ДЦП, случился пожар. Почему произошло возгорание, пока неизвестно. Есть версия, что малыш играл с зажигалкой, а чем заканчиваются подобные игры, мы хорошо знаем.

Словом, вспыхнуло. Когда квартира начала заполняться дымом, дети заперлись в одной из комнат.

Дым стал стелиться из окна, его заметили прохожие. Возле дома начали собираться люди, вызвали пожарных. В нужное время в нужном месте оказался 25-летний волонтер Александр Степанов.

- Я шел на автобус, как вдруг увидел дым и людей, которые не могли залезть в окно. И еще я услышал, что в квартире находятся дети. Тут уже не раздумывал - сам попытался залезть. И у меня получилось, - вспоминает Александр.

В квартире уже царил кромешный ад. Саша закашлялся, из глаз повалили слезы, но парень не растерялся.

- Вспомнил уроки ОБЖ, нашел в квартире тряпку и попросил людей снаружи намочить ее в луже. Потом закрыл лицо и пошел искать в квартире детей. Нашел их в дальней комнате. Взял маленького мальчика на руки, закрыл ему рот и сказал чтобы не дышал. Отнес ребенка к окну и передал людям на улице, - рассказывает герой.

После этого Александр вернулся в квартиру за старшей девушкой, вывел ее, помог спуститься через окно, где спасенную подхватили под руки сотрудники ДПС. Но на этом все не закончилось.

- Мне сказали, что в квартире проживает женщина с тремя детьми, и я снова бросился в темноту. Но вскоре выяснилось, что третьего ребенка в квартире нет, мол, ребенок ушел с матерью.

До приезда пожарных Александр вместе с сотрудниками ДПС пытались ликвидировать очаг возгорания. Но это получилось только у подъехавших вскоре пожарных.

- Я показал пожарным, где находится очаг возгорания, после чего вышел на улицу. Там уже стояла скорая, и мне оказали медицинскую помощь, - говорит Александр.

Через некоторое время прибежала хозяйка квартиры с третьим ребенком. Вы можете себе представить, как она была благодарна Саше за спасенных детей. Но благодарна парню не только она, но и все калининградцы. Настоящий герой!

- Да какой я герой, - скромно замечает Саша. - Любой мужчина на моем месте поступил бы так же.