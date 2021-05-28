Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 мая 2021 23:57

Вспомнил уроки ОБЖ и бросился в горящую квартиру: в Советске 25-летний волонтер вытащил из огня двух детей

Александр Степанов героем себя не считает, говорит, что так поступил бы каждый
Кирилл Алексеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Степанов на месте ЧП.

Александр Степанов на месте ЧП.

Фото: "Инцидент-Советск".

В пятницу вечером на улице Жуковского в Советске едва не произошла трагедия. В одной из квартир, где находились двое детей - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка с диагнозом ДЦП, случился пожар. Почему произошло возгорание, пока неизвестно. Есть версия, что малыш играл с зажигалкой, а чем заканчиваются подобные игры, мы хорошо знаем.

Словом, вспыхнуло. Когда квартира начала заполняться дымом, дети заперлись в одной из комнат.

Дым стал стелиться из окна, его заметили прохожие. Возле дома начали собираться люди, вызвали пожарных. В нужное время в нужном месте оказался 25-летний волонтер Александр Степанов.

- Я шел на автобус, как вдруг увидел дым и людей, которые не могли залезть в окно. И еще я услышал, что в квартире находятся дети. Тут уже не раздумывал - сам попытался залезть. И у меня получилось, - вспоминает Александр.

В квартире уже царил кромешный ад. Саша закашлялся, из глаз повалили слезы, но парень не растерялся.

- Вспомнил уроки ОБЖ, нашел в квартире тряпку и попросил людей снаружи намочить ее в луже. Потом закрыл лицо и пошел искать в квартире детей. Нашел их в дальней комнате. Взял маленького мальчика на руки, закрыл ему рот и сказал чтобы не дышал. Отнес ребенка к окну и передал людям на улице, - рассказывает герой.

После этого Александр вернулся в квартиру за старшей девушкой, вывел ее, помог спуститься через окно, где спасенную подхватили под руки сотрудники ДПС. Но на этом все не закончилось.

- Мне сказали, что в квартире проживает женщина с тремя детьми, и я снова бросился в темноту. Но вскоре выяснилось, что третьего ребенка в квартире нет, мол, ребенок ушел с матерью.

До приезда пожарных Александр вместе с сотрудниками ДПС пытались ликвидировать очаг возгорания. Но это получилось только у подъехавших вскоре пожарных.

- Я показал пожарным, где находится очаг возгорания, после чего вышел на улицу. Там уже стояла скорая, и мне оказали медицинскую помощь, - говорит Александр.

Через некоторое время прибежала хозяйка квартиры с третьим ребенком. Вы можете себе представить, как она была благодарна Саше за спасенных детей. Но благодарна парню не только она, но и все калининградцы. Настоящий герой!

- Да какой я герой, - скромно замечает Саша. - Любой мужчина на моем месте поступил бы так же.

ЧППроисшествия: ЧП