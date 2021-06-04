Цифровая репутация и профилактика нарушений: Антон Алиханов рассказал, как снизить давление на бизнес

Нужно уходить от штрафов, которые сразу выписываются, уверен глава региона. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Административное давление на бизнес и возможные пути его снижения обсуждали на пленарной сессии форума малого и среднего предпринимательства, который открылся на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, давление могут снизить цифровизация и более активное раскрытие бизнеса перед государством.

Глава региона напомнил, что в 2021 году продлен мораторий на проверки бизнеса. Однако год уже подходит к экватору, и вскоре придется вновь думать о продлении этого моратория. Не стоит забывать и о том, что в работе контрольно-надзорных органов до сих пор присутствует «палочная система», которая не соотносится с системой KPI. Исправить ситуацию, по мнению Алиханова, может цифровая платформа, с помощью которой бизнес откроет себя для государства, предоставит данные не только Федеральной налоговой службе, но и таможенным органам, Роспотребнадзору, Россельхознадзору.

- Надо вводить институт цифровой репутации, или цифровой добросовестности. Когда у тебя риск-профиль такой хороший, за счет того что ты раскрылся и тебя в онлайн видят по всем этим аспектам, что к тебе просто не ходят. Потому что не надо, мы видим тебя, - сказал он.

Калининградский губернатор также предложил закрепить приоритет профилактики нарушений перед очными проверками.

- Мы же знаем, что к нам собирается проверка? Почему бы проверяющему не профилактировать и присылать в адрес компании через электронный сервис перечень ошибок и нарушений, которые характерны для той сферы, в которой предприниматель ведет свой бизнес. Нужно уходить от штрафов, которые сразу выписываются, а переходить к системе предупреждений, профилактической работе, - заявил глава региона. Если же проверки не избежать, необходимо снизить коррупционную составляющую, считает Алиханов. Например, убрать разницу в штрафах между должностными и юридическими лицами.

- Это тоже важный вопрос, который хотелось бы урегулировать, чтобы убрать эту «вилку», которая имеет коррупционный потенциал. И было бы правильно сделать это в ближайшее время, - сказал Антон Алиханов.

Убрать «стеклянный потолок»

Административное давление - не единственная проблема, с которой сталкиваются предприниматели. Задача любого малого и среднего бизнеса - вырасти в крупный, поэтому необходимо как можно скорее внедрять переходный налоговый режим, уверен Алиханов.

- Статистика по количеству занятых в малом и среднем бизнесе за последние два года выросла: в стране на 0,6%, в Калининградской области - на 2,5%. Произошло это благодаря решению снизить в два раза социальные страховые взносы. Но что происходит сейчас. Вот открыли вы небольшой бизнес, начинаете расти, растете, и вот вам нужно перейти с упрощенной системы налогообложения на общую, платить НДС 20% и в два раза выше страховые взносы, а это дополнительная нагрузка. Мы уже давно обсуждаем вопрос с переходным налоговым режимом. Иначе мы никогда не уберем этот «стеклянный потолок», - сказал калининградский губернатор.