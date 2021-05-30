В первые дни июня Калининград ждет резкий рост температуры

Лето уже на пороге и постарается нас не разочаровать. Фото: Александр Подгорчук

Дождливый и прохладный май уже меньше чем через сутки уйдет в историю. Теперь все наши надежды связаны с наступающим летом, которое на первых порах постарается не разочаровать.

Весна попрощается с нами весьма сдержанно - в понедельник в Калининграде будет +17 градусов. Примерно с таких же значений начнется июнь, но потом цифры станут расти.

Самый оптимистичный прогноз на неделю дает Гидрометцентр России. Синоптики ждут, что уже в среду, 2 июня, столбик термометра доберется до отметки +21 градус, в четверг и пятницу будет +22, на выходных - до +23. При этом в конце недели пойдут дожди.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предлагает чуть более сдержанный сценарий: сегодня и завтра +18 градусов, в среду около +20, с четверга - на градус больше.

Вместе с приходом потепления вырастет атмосферное давление, чьи показатели со среды застынут на уровне около 770 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений разгонится до 10 метров в секунду.