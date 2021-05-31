Новая звезда в плавании из Калининграда: рекорд страны и горячие фото в Инстаграме

Аня давно обратила на себя внимание не только блестящими результатами. Фото: Instagram.com

Судя по всему, в мировом плавании появилась еще одна звезда из России. И, что особенно приятно, это именно наша землячка, уроженка Калининграда Анна Егорова.

Очередных успехов 22-летняя спортсменка добилась на чемпионате Европы в Будапеште. Турнир собрал больше тысячи представителей более чем 50 государств. Первое место в общем зачете заняла сборная России - 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Три награды в общую копилку принесла Егорова. Сначала она выиграла личную бронзу на 800-метровке. Затем завоевала серебро в заплыве на 400 метров вольным стилем, уступив только чемпионке мира Симоне Квадарелле - именитая итальянка сумела оторваться лишь на заключительных метрах. Наконец, Аня выиграла бронзу в микст-эстафете вместе с Александром Красных, Александром Щеголевым и Анастасией Кирпичниковой.

Калининградка часто радует поклонников шикарными снимками. Фото: Instagram.com

В сборной страны Егорова выступает уже на протяжении четырех лет. В апреле нынешнего года она установила рекорд России на 400-метровке, завоевав золото национального чемпионата. Эта победа принесла и путевку на предстоящую летнюю Олимпиаду.

Судя по снимкам, Ане вода не надоедает и она старается часто бывать на море. Фото: Instagram.com

Аня давно обратила на себя внимание не только блестящими результатами. Калининградка часто радует поклонников шикарными снимками в Инстаграме и на этом поприще уже составила конкуренцию партнерше по сборной Юлии Ефимовой.

Секретов из личной жизни Аня не делает. Вот уже два года она встречается с французским пловцом Дамианом Джоли. Знакомство состоялось во Франции, где они вместе тренировались в группе у легендарного Филиппа Люки.

Таких снимков в Инстаграме девушки немало. Фото: Instagram.com

И все же основные силы брошены на подготовку к Олимпиаде.

- Моя главная мечта сейчас - попасть на Олимпийские игры и хорошо показать себя там, - повторяет в каждом интервью Аня. - Я обожаю побеждать - это незабываемые чувства, ни с чем не сравнимые.

Время на подготовку стремительно тает. Игры в Токио стартуют меньше чем через два месяца - Олимпиада будет проходить с 24 июля по 8 августа. В ближайшие недели сборной России предстоит работать на озере Круглое в Московской области, после чего транзитом через Владивосток и Осаку команда направится в столицу Японии.

Пристально следить за Аней будем не только мы. У Егоровой двойная спортивная «прописка» - официально считается, что она представляет не только Калининград, но и Ханты-Мансийск, где она тренируется на базе местного СК «Дружба».