Калининградец, умерший во время полумарафона, тренировался больше 10 лет

Перед выходом на дистанцию Юрий Турков прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде в воскресенье, 30 мая, во время всероссийского полумарафона «ЗаБег» скончался один из бегунов. Изначально в СМИ появилась информация, что у спуска с эстакадного моста на остров Октябрьский на обочине дороги лежит тело, накрытое тканью. Очевидец, на которого сослались сразу несколько изданий, предположил, что погибший - жертва очередного ДТП. Однако вскоре выяснилось, что это один из участников забега. В частности, гибель полумарафонца корреспонденту «Комсомолки» подтвердили в пресс-службе министерства спорта Калининградской области.

- К сожалению, это правда, - заявили в пресс-службе. - Мужчине 34 года, допуск и медицинская справка у него были. Более того, на том участке находилась дежурная машина скорой помощи. Спортсмену была оказана неотложная медпомощь, но это его не спасло.

В пресс-службе отметили, что гибель на массовых спортивных мероприятиях - явление из ряда вон выходящее, случающееся крайне редко.

Через несколько часов после ЧП организаторы полумарафона «ЗаБег» отреагировали на гибель бегуна в Калининграде. В официальном аккаунте в Инстаграме были опубликованы соболезнования близким Юрия Туркова.

- Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой, - написали организаторы. - Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли. Перед выходом на дистанцию Юрий прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу. Для нас безопасность и здоровье каждого участника всероссийского полумарафона - главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника. Окажем близким возможное содействие, скорбим вместе с ними...

Юрий часто совершал пробежки на Октябрьском острове, постепенно увеличивая расстояние. Фото: СОЦСЕТИ

По аккаунту Юрия Туркова в соцсети «ВКонтакте» можно понять, что бегом он занимался как минимум со времен службы в армии. В 2011 году, например, он бегал в районе аэропорта «Храброво». Начиная с января прошлого года Юрий начал выкладывать на своей странице результаты беговых тренировок. Бегал он и зимой, и летом. В основном в районе стадиона на Октябрьском острове. Время от времени его подбадривали друзья и знакомые. Например, 5 мая прошлого года, когда Юрий пробежал 7 километров за 34 минуты, бегун Никита Скорняков написал ему:

- Юрбас, какие 7 км? Твоими ходулями марафоны бегать надо! Темп для пробежки хороший.

- Можно и больше, но времени всегда не хватает, - ответил ему Юрий. - 2 раза в неделю.

Кто-то из друзей пробовал даже подтрунивать над увлечением Юрия. Например, Дмитрий Орехов написал: «Я на черепахе еду быстрее!»

1 февраля этого года, когда Калининград завалило снегом, Турков не стал останавливать тренировки. Несмотря на сугробы и гололед, он преодолел 15 километров за полтора часа.

3 марта Никита Скорняков, увидев очередной отчет Юрия о вечерней пробежке, написал ему:

- Молоток! На ЗаБег.РФ бежишь?

- Попробуем найти время, - ответил Юрий.

А 19 апреля Турков решил увеличить нагрузку и впервые пробежал расстояние, приближенное к полумарафону. 20 с небольшим километров он преодолел за 2 часа и 8 минут, побив персональный рекорд.

Отчет за 3 мая оказался последним. 30 мая Юрий Турков скончался на руках врачей неотложки. Без отца осталась несовершеннолетняя дочь.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия.