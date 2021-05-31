Юбилей Калининградской области, год 1981-й: звезда мирового тенниса из школы №49

Этот калининградский парень стал теннисистом № 1 в нашей стране и одним из лучших в мире. Фото: "КП" Архив

А началось с того, что в 49-ю школу Калининграда пришел мастер спорта тренер Валерий Шкляр, чтобы отобрать в теннисную секцию новых питомцев. И одним из тех, кто решил попробовать себя в теннисе, стал четвероклассник Саша Волков.

Симпатяга и умница с хорошо подвешенным языком и отличным чувством юмора. А уж в теннисе… Впервые придя на тренировку в 1977 году, он сразу поразил тренера Шкляра, в прошлом – одного из лучших теннисистов страны. Было ясно, что у мальчика есть все, чтобы добиться успеха. И тот не заставил себя ждать.

Всего через пару лет, в 1979-м, 12-летний калининградец начал занимать призовые места на всех соревнованиях, в которых участвовал. В марте 1980-го на юношеском первенстве СССР по теннису Волков в паре с москвичом Андреем Чесноковым выиграл золото и в одиночном разряде – бронзу. А в сентябре 1980-го на чемпионате страны среди юношей он завоевал два серебра – в одиночном турнире и в парных встречах.

Ну а в 1981-м и вовсе громко заявил о себе. Сперва на всесоюзном турнире стал лучшим в стране среди юниоров и в одиночном разряде, и в паре (компанию ему составил Артур Шиладжян из Еревана). После чего в том же году состоялся его дебют на международных соревнованиях. И Волков, отстаивая честь СССР на юношеском первенстве Европы, дошел до полуфинала.

Уже тогда его называли одним из лучших, особо отмечая, что Саша еще и единственный в стране теннисист, одинаково играющий двумя руками. Так, а как же школа?

– Мешает ли теннис учебе? Наоборот, помогает! – отвечал Волков. – Спорт дает бодрость, делает собранней, заставляет ценить каждую свободную минуту, которых немного. Но я, кажется, пока все успеваю делать.

Герой спорта, завидный жених

В 1983 году, 16-летним, он стал мастером спорта СССР. В 1984-м окончил родную школу и поступил в Калининградский государственный университет. Тогда же его включили уже во взрослую сборную СССР по теннису. И это стало первым случаем, когда в «главную» команду взяли теннисиста, которому на тот момент было всего 17.

Калининградцы, как и все советские люди, в 80-х еще сидели за «железным занавесом». Даже выезд в Польшу считался событием. А тут совсем юный земляк стал вдруг то и дело за рубеж выезжать. Это тоже вызывало интерес, придавало герою спорта дополнительные очки. «Завидный жених», – вздыхали одни. «Самый богатый чувак в Калининграде», – уверяли другие.

Кстати, о богатстве. До поры до времени его доходы обсуждали на кухнях. Однако потом началась перестройка, принесшая гласность. И один калининградец прислал такое письмо в газету: «Волков участвует во многих международных турнирах. Любопытно, каковы его заработки и как он ими «делится» с Госкомспортом?»

За Волкова тогда ответил его тренер.

– Участники профессиональных турниров получают за каждую успешно пройденную «ступеньку» определенную долю призового фонда, – разъяснил любопытствующим Валерий Шкляр. – Чтобы стать по-настоящему богатым, надо стабильно добиваться высоких результатов, как это делают, например, теннисные гранды Лендр, Беккер, Эдберг. Сашины доходы, разумеется, намного скромнее. А с Госкомспортом он теперь не «делится», так как с нынешнего, 1990 года вслед за Чесноковым и Зверевой прекратил с ним отношения. Но зато Волкову приходится самому оплачивать переезды, гостиницы, питание. Поэтому о богатстве говорить не приходится, хотя и живет сейчас Саша свободнее, чем раньше, когда он получал только мизерные суточные за свой очень тяжелый, поверьте, труд.

Короткий век легенды

Еще в 1987 году он был официально назван второй ракеткой страны. А потом стал и вовсе № 1. В 1993-м его избрали президентом Российской профессиональной теннисной лиги. А в следующем году он победил на Кубке Кремля – одном из престижнейших турниров. Награду ему вручил мэр Москвы Юрий Лужков. Тепло поздравил и президент России Борис Ельцин, который, как известно, был большим любителем тенниса.

Заметим, уникальный теннисист Александр Волков появился не вдруг, не в чистом поле, не на ровном месте. Калининградский теннис давно пользовался заслуженным уважением, и звезды (хотя так их тогда еще не называли) у нас и до этого были. Однако Волков вышел на новый уровень. В первой половине 90-х он считался одним из лучших теннисистов уже в «рамках» планеты (наивысшее достижение – 14-я строчка в мировом рейтинге, которую он занимал 23 августа 1993-го).

При такой славе – и гонорары соответствующие (да-да, опять считаем чужие деньги). По оценкам специалистов, на корте Волков заработал в общей сложности 3,4 млн долларов. Только вот, увы, богатство счастья не принесло. Ранний старт словно запустил некий механизм саморазрушения. Хотя, «уйдя на покой», легендарный теннисист, как его порой называли даже при жизни, успел стать и одним из ведущих российских теннисных наставников.

19 октября 2019-го Волков скончался. Ему было всего 52. Коротким оказался его век. Но – ярким!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кузьма не подкузьмил

Как секач из леса стал вожаком у домашних свиней.

В марте 1981-го в поселок Рыбачий на Куршской косе стал вдруг наведываться дикий кабан. Большой и с виду грозный, вел он себя тихо, позволяя себе лишь робко копаться в кучах отходов. Стало ясно, что лесной гость страшно изголодался и пришел к людям за помощью.

Кабан страшно изголодался и пришел к людям за помощью. Фото: "КП" Архив

Уже вскоре Кузьма, как прозвали кабана в поселке, брал еду даже из рук. А затем, видимо, из благодарности решил помочь людям, начав опекать местное стадо домашних свиней. Утром Кузьма выводил стадо на прогулки, вечером – загонял назад на ферму. С приходом секача заметно прибавилось не только порядка, но и потомства.

В общем, и свиньи были довольны, и хозяева их – не внакладе.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 1981-го завершился первый этап реконструкции областной трассы № 1 – дороги на Москву: узкое шоссе от Калининграда до Заозерья сменила широкая магистраль.

29 января в Калининграде, в порту своей приписки, ошвартовалось новое научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш». Сегодня его знают порой даже те, кто далек от любых наук (славу принесло участие в съемках фильма «Титаник»).

В марте завершилось строительство моста в районе Междуречья, надежно соединившего поселки правобережья Преголи с главной дорогой региона. Ранее в половодье переправы тут сносило, и водители были вынуждены делать большой крюк.

В марте аэропорт «Храброво» получил право работать по первой категории минимума международной организации гражданской авиации, что позволило выполнять полеты практически в любую погоду.

1 апреля янтарный край, как и весь СССР, впервые перешел на летнее время, переведя стрелки на час вперед. А 1 октября стрелки перевели на час назад, впервые вернувшись к зимнему времени.

9 мая в Корнево Багратионовского района перезахоронили останки двух советских летчиков. Они погибли 4 марта 1945-го, а в 1980 году в лесу возле Корнево их сбитый штурмовик Ил-2 обнаружили мелиораторы.

В мае был установлен бюст Павлика Морозова на одноименной улице.

В июле на Всесоюзном турнире по художественной гимнастике калининградская команда заняла первое место.

1 сентября открылась еще одна школа – № 29.

12 октября в Концертном зале состоялся дебют выпускника Московской государственной консерватории Валерия Алиева – молодой певец стал артистом нашей филармонии.

В ноябре область пережила один за другим три урагана, скорость ветра достигала 45 (!) метров в секунду. Особенно сильно пострадала Куршская коса, у ее корня береговая дюна на отдельных участках оказалась почти полностью смытой.

В декабре вступил в строй главный корпус многопрофильной больницы (ныне – Центральная городская клиническая больница).

В канун Нового года бюст Героя Советского Союза Гавриила Емельянова установили на улице, носящей его имя. На открытие приехал его сын – работник Министерства торговли Украинской ССР.