Резкий рост ДТП и смертности: что происходит сегодня на калининградских дорогах

С начала года зафиксированы более 3000 аварий. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

С 17 по 23 мая в Калининградской области проводилась 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения. С учетом того, что инициатором мероприятия является Организация Объединенных Наций, можно считать, наш регион стал частью общемирового тренда. Главной целью мероприятия было заявлено снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. На национальном уровне предусматривалось проведение целевых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и привлечению внимания общественности к проблемам аварийности с участием пешеходов, к их уязвимому положению как участников дорожного движения, с принятием мер по повышению безопасности. Что ж, превышение скорости, как подтвердил начальник регионального управления ГИБДД Геннадий Бубенов, является одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий на калининградских дорогах. Равно как по-прежнему актуальной остается проблема с пропуском водителями пешеходов, находящихся на переходах.

Тяжелый январь

За первые четыре месяца этого года количество ДТП по сравнению с аналогичными показателями 2020 года в Калининградской области увеличилось на 11%. Зафиксировано 3196 дорожных аварий, в которых 33 человека погибли (+17,9%) и 317 получили ранения различной степени тяжести (+7,1%).

Во многом столь заметный рост объясняется резким ухудшением погодных условий в январе, когда на регион обрушились обильные снегопады, что привело к образованию снежного наката и наледи. Однако многие моторизованные земляки капризы природы оказались склонны игнорировать, как ни в чем не бывало вдавливая педаль газа в пол. Неудивительно, что зачастую автомобили на полной скорости вылетали за пределы проезжей части, заканчивая свою траекторию в придорожном дереве либо оказываясь в кюветах «с последующим опрокидыванием», как выражаются в полицейских протоколах.

В общем, не стоит особо удивляться тому, что в течение этого месяца на дорогах области погибли 10 человек. Хотя людей, конечно, жалко.

Машина против «зебры»

Как свидетельствует полицейская статистика, 60% наездов на пешеходов (в этом году таких ДТП зафиксировано уже 90) происходит по вине водителей, которые отнюдь не всегда склонны пропускать идущих по «зебре». На пешеходных переходах происходит каждое третье ДТП: в текущем году - 35 происшествий с 37 ранеными. Слава богу, хоть погибших не было. Впрочем, и сами пешеходы тоже не без греха - они в этом году стали виновниками трети от всех наездов (в 29 случаях), в результате которых 8 человек погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести. За разные нарушения было оштрафовано около 4,5 тысячи пеших участников дорожного движения.

Хотя 89% из общего числа наездов автомобилей на людей происходит в городах и поселках, подобные ДТП на загородных дорогах характеризуются многократно повышенной тяжестью последствий. Если в городе погибает 7% попавших под колеса машин пешеходов, то за городом, где скорость движения транспорта априори выше, уже 64% (в этом году было уже 10 таких ДТП с 7 погибшими и 4 травмированными).

Характерные нарушения со стороны пешеходов за городом: передвижение по обочине в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде да еще нередко и попутно транспортному потоку. При совпадении этих двух факторов шансы на то, что водитель и пешеход вовремя заметят друг друга, невысоки. По свидетельству блюстителей дорожного порядка, были случаи, когда нетрезвые пешеходы вообще шли едва ли не посреди проезжей части или двигались группами, которые очень сложно было объехать, не задавив при этом кого-нибудь. Троих из таких любителей загородных прогулок обнаружили бездыханными на обочине или в кювете. И то, что всех сбивших насмерть человека и потом скрывшихся водителей автоинспекторы смогли установить и привлечь к ответственности, родственников погибших, конечно, слабо утешает.

Тормозите, вас снимает видеокамера

На города (в первую очередь, конечно же, на Калининград) приходится 89% от всех ДТП в регионе. Вместе с тем, по данным ГИБДД, в областной столице нет особенно опасных мест, где число дорожных происшествий зашкаливает. Но такое отсутствие «горячих точек» создает определенные трудности с предупреждением нарушений. Если конкретный очаг напряженности можно взять под усиленное наблюдение и контроль, то в нынешней ситуации автоинспекторам приходится успевать повсюду. И особое значение приобретают профилактические меры.

По мнению специалистов, большое дисциплинирующее воздействие на водителей оказывают видеокамеры системы «Безопасный город». Хотя сейчас они фиксируют только превышение скорости, уже заработала (пока в тестовом режиме) одна видеокамера, которая способна определить непредоставление водителем преимущества в движении пешеходу.

- По результатам тестирования можно будет подумать об установке данной функции и на других видеокамерах, - говорит Геннадий Бубенов. - Однако на основе имеющегося опыта можно с уверенностью утверждать, что в местах, где имеются камеры «Безопасного города» (даже на загородных трассах), ДТП или не фиксируются вообще, или их количество свелось к минимуму.

Впрочем, помимо видеоконтроля Госавтоинспекция не намерена отказываться и от традиционных методов профилактики, будь то наряды дорожно-патрульной службы или скрытые патрули на «нераскрашенных» машинах.

КСТАТИ

Ежедневно на дорогах Калининграда и области в зависимости от погодных условий и интенсивности движения фиксируется от 15 до 30 ДТП. Еще один важный фактор аварийности - проблемы с концентрацией водительского внимания.

- Читаешь объяснения виновников аварий и просто диву даешься, - делится впечатлениями полковник полиции Бубенов. - «Отвлекся», «не заметил», «повернулся к ребенку» или пытался достать какую-то вдруг понадобившуюся вещь. Мобильные телефоны - это вообще отдельная тема! Был случай: женщина-водитель потянулась за своим мобильником, утратила контроль над управлением машиной, врезалась в придорожное дерево и погибла.

В ТЕМУ

Осторожно - дети!

В связи с приближением летних каникул управление ГИБДД намерено уделять повышенное внимание профилактике ДТП с несовершеннолетними. За январь-апрель таких инцидентов зафиксировано 40 (+11% по сравнению с прошлым годом), или 14% от общего числа. Обошлось без погибших, но 42 ребенка оказались травмированы, что на 13,5% больше прошлогоднего. При этом дети-пешеходы фигурировали в 23 ДТП (+4,5%) с 24 ранеными.

- Как правило, чаще всего причиной наездов были попытки перебежать проезжую часть в неустановленном месте, - информируют в Госавтоинспекции. - Особенно участились случаи, когда дети внезапно выскакивают на дорогу из-за припаркованных у тротуара машин.

Очень настораживает и то, что ежедневно автоинспекторы выявляют до 10 нарушений правил перевозки детей.