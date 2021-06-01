«Давайте деньги!» : в центре Калининграда появились обнаглевшие лось и зебра

После нашего появления дела у человека-лося пошли не очень. Фото: Иван МАРКОВ

О возмутительном поведении двух персонажей в ростовых куклах лося и зебры калининградцы сообщили в соцсетях. Как пишут администраторы сообщества «Типичный Калининград», недовольство появилось после пары фотографий.

- Прогуливались по улице Баранова, подбежали эти «люди», – рассказывает подписчица сообщества. – Говорили весело, с добрыми намерениями! Начали обнимать, веселить, поднимать и т.д. Когда мы начали уходить, нам сказали следующее: «Давайте деньги». Озвучили такую сумму: детский – 300; взрослый– 500. В начале представления о деньгах не было и слова!

В понедельник, 31 мая, мы решили сами проверить, как проходит попрошайничество. На месте, правда, оказался только лось.

Поначалу я наблюдал за ним со стороны. Семья из четырех человек (мама, папа, дочка лет 6 и трехлетний сын) вышли с Центрального рынка, и к ним подбежал молодой человек в ростовой фигуре. Он хохотал, обнимал детей и охотно фотографировался, после чего отвел отца семейства (позже выяснилось, что его зовут Алексей) в сторону и потребовал оплаты своих «услуг».

- Я отдал 200 рублей, - признался мне позже Алексей. – В принципе, мне не жалко. Но я, конечно, не знаю, как бы себя повел этот парень, если бы я вдруг отказался.

Общаться с прессой «лось» отказался.

- Что вы хотите узнать? – грубовато отреагировал он на мое предложение ответить. – Вы и так все знаете. Не думаю, что открою вам Америку.

Дальше работа у человека-лося не задалась. Он бесцельно прогулялся взад-вперед по улице Баранова и, видя меня, отказывался общаться с прохожими. Более того, даже не отреагировал, когда кто-то из подростков схватил его за хвост.

Напомним, 28 мая появилась новость о том, что в Сочи за вымогательство были задержаны аниматоры в костюмах осла и коня. Оба получили по пять суток ареста.