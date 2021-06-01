Под Калининградом вырубили аллею на братской могиле советских воинов

Вместо сквера остались жалкие обрубки. Но власти уверяют, что впереди – благоустройство. Фото: Иван МАРКОВ

В поселке Петрово Гурьевского района вокруг братской могилы (в ней лежат более полутора тысяч советских солдат и офицеров, включая Героя Советского Союза Алексея Бордунова) выпилили деревья, которые высаживали на открытии памятника в 1972 году. Мнения жителей по поводу вырубки, как ни странно, разделились. Нашлись и те, кто поддержал чиновников. Накануне корреспондент «Комсомолки» выехал на место, чтобы узнать, кому мешали березы и клены.

«От больших деревьев один бардак»

Метрах в семидесяти от памятника на огороде работает пожилая семейная пара. Обоих супругов вырубка сильно обрадовала.

- Да там бурелом один был! - перекрикивая друг друга, начали рассказывать муж и жена. - Что там творилось! Деревья падали, никто не убирал. Перед 9 Мая раз в году приедут, приберут, подкрасят - и все.

Так выглядел мемориал в 2015 году. Фото: prussia39.ru

- А вы участвовали в высадке этих деревьев? - интересуюсь.

- Нет, мы только в 1974 году приехали - они стояли уже. Кто сажал - не скажу. Но это дела не меняет - от больших деревьев один бардак. О них все пекутся, а пошел бы хоть кто-нибудь и убрался там.

- Так ведь вы рядом живете. Не хотели сами туда сходить на уборку?

- Нет, не хотели. Нам здоровье не позволяет. Мы за то, чтобы нам сделали нормальную зону, чтобы все было культурно и мы бы с внуками гуляли. Ребята-рабочие нам сказали, что там туи посадят. Туи - это аккуратненько и культурно. А там ведь клен был. Канадский, что ли. Он плодится, как хвощ! Это сорняк, а не дерево! Мы даже по телевизору от знающих экспертов слышали, что его уничтожать надо, как мусор.

«Туи - это не наши деревья»

Есть у вырубки и яростные противники. Среди них Людмила Соловьева, которая в начале 70-х была заместителем секретаря комсомольской организации поселка Петрово.

- Я сначала пыталась разобраться, что происходит. Звонила в наше теруправление… Дело в том, что я увидела, как гастарбайтеры забрались на березы и начали им ветки сшибать. Березы ведь однозначно обрезать нельзя, но вскоре деревья стали обрубками с макушками, как хвост у пуделя.

Соловьева признает, что не все было благополучно.

- Конечно, было там несколько наклоненных деревьев и повалившихся веток, но это ведь не значит, что все рубить нужно! Мы, школьники и комсомольцы, сами все это высаживали в начале 70-х. К нам сюда приезжали родственники погибших, и я их встречала. С нами в высадке, кстати, и ветераны участвовали, их тогда в поселке много было. Тут неподалеку жили Константин Борисов, Иван Гордеевич Белоножко, Сергей Федорович Горбачев и другие участники войны. Все они собирались у памятника на возложение цветов - это грандиозное событие всегда было.

Противница вырубки Людмила Соловьева. Фото: Иван МАРКОВ

По словам Людмилы Соловьевой, после начала «благоустройства» облысевшая территория вокруг памятника стал выглядеть страшно.

- Кто-то у нас тут говорит, что будет чисто и хорошо. Но я-то знаю, что тут лишь прутики воткнут и нормальные деревья мы увидим через полсотни лет, когда у людей уже никакой памяти не останется. Я все-таки думаю, что все снести, а потом новый мир построить - это уже давно раскритикованный метод.

К слову, к деревьям у Людмилы Соловьевой особое отношение. В честь рождения двух сыновей она высадила перед домом каштан и дуб, а к рождению дочери - рябину.

- Я из-за одних только наших берез расплакалась. Туи - это не наши деревья, не из нашей традиции, - заключает жительница Петрово.

ОФИЦИАЛЬНО

«Жители согласились»

Когда разгорелся скандал, на ситуацию с вырубкой обратил внимание и губернатор Антон Алиханов. В своем Инстаграме он ответил противникам сноса деревьев:

- По информации местной администрации, вопрос о вырубке поднимался еще в прошлом году, так как деревья стояли сухие и полусухие, потерявшие прежнюю форму, с сильным уклоном стволов в сторону памятника и площадки с плитами. Была проведена экспертиза, были выданы порубочные листы. Первый лист - в октябре 2020 года, второй - 15 мая 2021 года. Кроме того, вопрос обсуждался с жителями после возложения и митинга 9 мая. На импровизированном сходе находился начальник теротдела Гурьевского городского округа Алексей Горелевич. Жители, в числе которых находились и те, которые высаживали эти деревья в 1970-е годы, согласились, что необходимо старые спилить, чтобы они не повредили памятник, и высадить новые. В данный момент администрация готовит смету на благоустройство памятника и захоронения: установку фонарей, камер наблюдения, высадку новых деревьев.