Три колеса обозрения: в Зеленоградске - самое высокое, в Калининграде - самое быстрое

«Глаз Балтики» в Зеленоградске уже привлек к себе огромное внимание. Фото: СОЦСЕТИ

Фотографии нового колеса обозрения «Глаз Балтики» в Зеленоградске стали хитом в соцсетях. Еще бы! Что-то новенькое и масштабное.

Запустить колесо планируют сегодня, 1 июня (на выходных новый аттракцион протестировали журналисты). Из интересного - все кабины на колесе одинаковые, они ВИП-категории, с мягкими сиденьями и обогревом. Еще одна фишка нового аттракциона - уникальная для Калининградской области система подсветки.

В небо светят мощные прожекторы, точно такие же установлены на самом высоком здании мира, 163-этажном небоскребе Бурдж-Халифа в ОАЭ. Луч света бьет очень далеко, все зависит от плотности воздуха, влажности, облачности, тумана и так далее.

Итак, в Калининградской области теперь три колеса обозрения. Два в Калининграде и одно на берегу моря. Давайте сравним их.

. Фото: СОЦСЕТИ

ЗЕЛЕНОГРАДСК, ПРОМЕНАД

Дата установки – 2021 год.

Количество кабинок – 18.

Высота колеса – 50 метров.

Круг делает за 10-12 минут.

Цена билета для взрослого – 400 рублей.

Детский билет (рост до 1 метра) – 200 рублей.

. Фото: Александр КАТЕРУША

КАЛИНИНГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

Дата установки – 2011 год.

Количество кабинок – 20.

Высота колеса – 27,5 метра.

Круг делает за 3-4 минуты, в один сеанс катания входит 3 круга.

Цена билета для взрослого – 250 рублей.

Детский билет – 100 рублей.

. Фото: Александр КАТЕРУША

КАЛИНИНГРАД, ПАРК «ЮНОСТЬ»

Дата установки – 2012 год.

Количество кабинок – 20.

Высота колеса – 45 метров.

Круг делает за 10 минут.

Цена билета для взрослого – 300 рублей.

(Взрослый и один ребенок ростом до 90 см покупают один билет. Взрослый и двое детей до 90 см покупают уже два билета).