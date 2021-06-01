Три колеса обозрения: в Зеленоградске - самое высокое, в Калининграде - самое быстрое

«Глаз Балтики» в Зеленоградске уже привлек к себе огромное внимание.
Фото: СОЦСЕТИ
Фотографии нового колеса обозрения «Глаз Балтики» в Зеленоградске стали хитом в соцсетях. Еще бы! Что-то новенькое и масштабное.
Запустить колесо планируют сегодня, 1 июня (на выходных новый аттракцион протестировали журналисты). Из интересного - все кабины на колесе одинаковые, они ВИП-категории, с мягкими сиденьями и обогревом. Еще одна фишка нового аттракциона - уникальная для Калининградской области система подсветки.
В небо светят мощные прожекторы, точно такие же установлены на самом высоком здании мира, 163-этажном небоскребе Бурдж-Халифа в ОАЭ. Луч света бьет очень далеко, все зависит от плотности воздуха, влажности, облачности, тумана и так далее.
Итак, в Калининградской области теперь три колеса обозрения. Два в Калининграде и одно на берегу моря. Давайте сравним их.
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Фото: СОЦСЕТИ
ЗЕЛЕНОГРАДСК, ПРОМЕНАД
Дата установки – 2021 год.
Количество кабинок – 18.
Высота колеса – 50 метров.
Круг делает за 10-12 минут.
Цена билета для взрослого – 400 рублей.
Детский билет (рост до 1 метра) – 200 рублей.
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Фото: Александр КАТЕРУША
КАЛИНИНГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
Дата установки – 2011 год.
Количество кабинок – 20.
Высота колеса – 27,5 метра.
Круг делает за 3-4 минуты, в один сеанс катания входит 3 круга.
Цена билета для взрослого – 250 рублей.
Детский билет – 100 рублей.
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Фото: Александр КАТЕРУША
КАЛИНИНГРАД, ПАРК «ЮНОСТЬ»
Дата установки – 2012 год.
Количество кабинок – 20.
Высота колеса – 45 метров.
Круг делает за 10 минут.
Цена билета для взрослого – 300 рублей.
(Взрослый и один ребенок ростом до 90 см покупают один билет. Взрослый и двое детей до 90 см покупают уже два билета).