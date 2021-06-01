«Опять будут есть курицу с яйцами»: министр по туризму раскритиковал низкие цены на шезлонги в Янтарном

Зонтики на пляже в Янтарном. Фото: Александр КАТЕРУША

Во вторник, 1 июня, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отправился с проверкой на морские пляжи. Смотрели готовность инфраструктуры у моря.

В Янтарном комиссию встретил новый глава муниципалитета Артур Крупин. Он тут же рассказал, что туалеты для отдыхающих этим летом будут стоить уже 25 рублей. Кроме того, до 60 рублей в час подняли цену на стоянке автомобилей. Подорожала и пляжная инфраструктура.

- Зонт, шезлонг и полотенце у нас стоит на весь день 400 рублей. Было 300, - сказал Артур Крупин.

- Да, что-то так, конечно… Мне кажется, как-то дешево вы ставите... У вас будет все разобрано за 5 минут, - отреагировал министр. - И потом, будут опять сидеть ребята, на одном шезлонге резать арбуз и есть курицу с яйцами, а два других шезлонга займут под стулья себе. Это такая история, надо, конечно, смотреть внимательно.

Артур Крупин кивнул и согласился.

- Хорошо, - сказал он. - Предлагаю июнь проработать, первый месяц. Потом доложу о результатах, посоветуемся…

Дальше разговор перетек в такое русло: мол, в элитном Янтарном отдыхают уважаемые люди, и негоже вообще такие низкие цены устанавливать.

- Здесь же все-таки место отдыха, мне кажется, достаточно комфортное. А мы помним, что в прошлом году такие истории были, и люди были очень недовольны: живут в «Шлоссе», такая хорошая инфраструктура, гуляют, ходят. И тут пришли люди в плавках как у стриптизера, с такими животами, типа как у меня. Сели, разложили курицу, значит, копченую, жареную, яички на шезлонге. Народ встал, ушел. Здесь вроде белое вино продают, все так красиво и хорошо… Это такой момент, с точки зрения целевой аудитории. Подумайте, посмотрите. 400 рублей на целый день. Ну, это невысокая цена на целый день.

- Хорошо. Принято, - сказал Артур Крупин.

На вопрос корреспондента «Комсомолки» о том, сколько же должен стоить шезлонг в Янтарном, министр по туризму региона ответил так:

- Мы любим обращаться к европейскому опыту, говорим: «Вот, в Европе!» Дешевле 12 евро я в Европе шезлонга не видел ни разу в жизни. Может быть, 10 евро со скидкой. Следующий аргумент: «Но там инфраструктура!» Здесь инфраструктура, которая европейской не уступает вообще, даже превосходит по многим параметрам… По нашим ценам 10 или 12 евро это будет, наверное, высоковато. Но 400 рублей это такая, знаете, цена, которая очень сильно повлияет на устойчивость всей инфраструктуры. Тогда надо просто делать больше и больше шезлонгов. Иначе у половины людей не будет возможности покупать, потому что шезлонгов просто будет не хватать.

Андрей Ермак отметил, что деньги, вырученные на сдаче в аренду шезлонгов, должны идти на покупку дополнительных туалетов и шезлонгов.