Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды2 июня 2021 16:01

Подробности концерта в Гусеве: Газманов исполнил новую песню и читал со сцены стихи

Популярный певец побывал в городе, где появился на свет, и искупался в горячей любви земляков
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выступление вместо запланированного часа длилось полтора.

Выступление вместо запланированного часа длилось полтора.

Фото: Сергей Каюков

В минувшие выходные жители Гусева отметили День города. Главным событием стал гала-концерт и выступление на нем Олега Газманова. Для тех, кто не знает, народный артист – местный уроженец, и поэтому нынешний визит на восток Калининградской области стал для него особенным.

- Перед каждым концертом странное и необычное состояние, я всегда волнуюсь, – признался перед выходом на сцену артист. - Но Гусев – город, в котором я родился почти 70 лет назад. Я здесь, правда, жил всего лишь год или полтора, но все равно есть ощущение родной земли! Когда в «Храброво» приземлялся самолет, я смотрел на эту косу, поля… Выходишь, вот этот воздух вдыхаешь, и сразу драйв начинается.

Калининградскими красотами с высоты птичьего полета Олег Михайлович действительно любовался. В доказательство выложив у себя в Инстаграме видео, снятое из самолета. На кадрах – голубое небо и живописные ярко-желтые поля рапса.

Да и в Гусеве, когда туда привезли певца, ему очень понравилось. Экскурсию по городу провел для Газманова лично глава администрации Александр Китаев, который, говорят, проявил себя как профессиональный гид-краевед. Побывали в местном агрономическом колледже, в центре для детей, поднялись на колокольню Храма всех святых, посетили городской музей. Были и совсем трогательные моменты. Например, когда московскому гостю показали здание роддома, в котором он появился на свет и дом, в котором он жил в детстве.

- Наверное, если б меня не пригласили, я бы вряд ли просто так приехал, - признался Газманов. - Спасибо за ностальгию, за это волнительное чувство. Несмотря на то, что было мало времени, я успел посмотреть город и раздать автографы. Еле убежал, кстати! Потому что теперь все снимают на телефоны.

Олегу Михайловичу устроили экскурсию на колокольню Храма всех святых.

Олегу Михайловичу устроили экскурсию на колокольню Храма всех святых.

Фото: Сергей Каюков

Что до концерта, то он удался. Выступление вместо запланированного часа длилось полтора. Гусевцы приняли земляка на ура. Хиты вроде «Балтийский берег» и «Есаул» пели хором. А затем услышали впервые исполненную новую песню «Это все для вас». Хотя не обошлось без технических накладок. Прямо по ходу выступления у гитариста порвалась струна. Пока ее меняли, певцу надо было как-то занять публику.

- Он сразу сказал, что сальто прыгать не будет, и отжиматься тоже не будет. Вместо этого читал зрителям стихи. Всем очень понравилось, - рассказывают очевидцы.

Вот и в соцсетях (это ж барометр нашего времени) сплошные положительные отзывы о гусевском Дне города и выступлении Газманова. Комментарии посыпались тотчас после концерта: «Олег зажег. Эмоции зашкаливают. Все суперрррр!», «Все песни пела вместе с маэстро, голос сорвала. Самый лучший подарок жителям Гусева!».

КультураЗвезды: визит