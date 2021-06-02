Подробности концерта в Гусеве: Газманов исполнил новую песню и читал со сцены стихи

Выступление вместо запланированного часа длилось полтора. Фото: Сергей Каюков

В минувшие выходные жители Гусева отметили День города. Главным событием стал гала-концерт и выступление на нем Олега Газманова. Для тех, кто не знает, народный артист – местный уроженец, и поэтому нынешний визит на восток Калининградской области стал для него особенным.

- Перед каждым концертом странное и необычное состояние, я всегда волнуюсь, – признался перед выходом на сцену артист. - Но Гусев – город, в котором я родился почти 70 лет назад. Я здесь, правда, жил всего лишь год или полтора, но все равно есть ощущение родной земли! Когда в «Храброво» приземлялся самолет, я смотрел на эту косу, поля… Выходишь, вот этот воздух вдыхаешь, и сразу драйв начинается.

Калининградскими красотами с высоты птичьего полета Олег Михайлович действительно любовался. В доказательство выложив у себя в Инстаграме видео, снятое из самолета. На кадрах – голубое небо и живописные ярко-желтые поля рапса.

Да и в Гусеве, когда туда привезли певца, ему очень понравилось. Экскурсию по городу провел для Газманова лично глава администрации Александр Китаев, который, говорят, проявил себя как профессиональный гид-краевед. Побывали в местном агрономическом колледже, в центре для детей, поднялись на колокольню Храма всех святых, посетили городской музей. Были и совсем трогательные моменты. Например, когда московскому гостю показали здание роддома, в котором он появился на свет и дом, в котором он жил в детстве.

- Наверное, если б меня не пригласили, я бы вряд ли просто так приехал, - признался Газманов. - Спасибо за ностальгию, за это волнительное чувство. Несмотря на то, что было мало времени, я успел посмотреть город и раздать автографы. Еле убежал, кстати! Потому что теперь все снимают на телефоны.

Олегу Михайловичу устроили экскурсию на колокольню Храма всех святых. Фото: Сергей Каюков

Что до концерта, то он удался. Выступление вместо запланированного часа длилось полтора. Гусевцы приняли земляка на ура. Хиты вроде «Балтийский берег» и «Есаул» пели хором. А затем услышали впервые исполненную новую песню «Это все для вас». Хотя не обошлось без технических накладок. Прямо по ходу выступления у гитариста порвалась струна. Пока ее меняли, певцу надо было как-то занять публику.

- Он сразу сказал, что сальто прыгать не будет, и отжиматься тоже не будет. Вместо этого читал зрителям стихи. Всем очень понравилось, - рассказывают очевидцы.

Вот и в соцсетях (это ж барометр нашего времени) сплошные положительные отзывы о гусевском Дне города и выступлении Газманова. Комментарии посыпались тотчас после концерта: «Олег зажег. Эмоции зашкаливают. Все суперрррр!», «Все песни пела вместе с маэстро, голос сорвала. Самый лучший подарок жителям Гусева!».