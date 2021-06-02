Чем удивят калининградские курорты: в Светлогорске – лифт и пляж, на Куршской косе – модные лежаки

Спуск и подъем на лифте занимает по 30 секунд. Фото: Александр КАТЕРУША

Во вторник, 1 июня, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отправился с проверкой на морские пляжи. Смотрели готовность инфраструктуры у моря.

Курочка и белое вино

В Янтарном комиссию встретил новый глава муниципалитета Артур Крупин, который еще недавно трудился в мэрии Калининграда. Он был весел и рассказал, что туалеты для отдыхающих этим летом в Янтарном будут стоить уже 25 рублей (вместо 15). Кроме того, до 60 рублей в час подняли цену на стоянке автомобилей. Подорожала и пляжная инфраструктура.

Зонтики и лежаки в Янтарном готовы принимать гостей. Фото: Александр КАТЕРУША

Однако даже эти цены министра по туризму не устроили. Журналисты было подумали, что Андрей Ермак возмутился дороговизной. Но оказалось, совсем наоборот.

- Зонт, шезлонг и полотенце у нас стоит на весь день 400 рублей. Было 300, - рассказывает Артур Крупин.

- Да, что-то так, конечно… Мне кажется, как-то дешево вы ставите... У вас будет все разобрано за 5 минут, - отреагировал министр. - И потом будут опять сидеть ребята, на одном шезлонге резать арбуз, а два других шезлонга займут под стулья себе! Надо, конечно, смотреть внимательно.

Артур Крупин кивнул.

- Хорошо, - сказал он. – Предлагаю июнь проработать, первый месяц. Потом тогда доложу о результатах, посоветуемся…

- Здесь же все-таки место отдыха, мне кажется, достаточно комфортное, - продолжил Ермак. - А мы помним, что в прошлом году такие истории были и люди были очень недовольны: живут в «Шлоссе», хорошая инфраструктура, гуляют, ходят. И тут пришли люди в плавках как у стриптизера, с такими животами, типа как у меня, сели, разложили курицу копченую, жареную, яички на шезлонге. Народ встал, ушел. Здесь вроде белое вино продают, все так красиво и хорошо… Подумайте, посмотрите. 400 рублей на целый день… Ну, это невысокая цена на целый день.

- Хорошо. Принято, - сказал Артур Крупин.

Андрей Ермак отметил, что деньги, вырученные на сдаче в аренду шезлонгов, должны идти на покупку дополнительных туалетов и шезлонгов.

Новая парковка

Нет, парковки в самом Янтарном никуда не делись. Все знакомые нам места остались: где-то можно поставить машину бесплатно, где-то - только за деньги.

Одна новая парковка на 80 мест открывается на территории янтарного комбината. Она по выходным для туристов будет работать на платной основе.

- Мы, кроме того, завершаем переговоры с Калининградской железной дорогой. Планируем у них взять в аренду часть земельного участка в Покровском. Там пока будет не совсем систематизированная парковка, без какого-то электронного оборудования. Но место для размещения машин будет. Для того чтобы не парковались в скверах.

Покровское - часть городского округа Янтарного. По словам Артура Крупина, от Покровского до пляжа идти минут 20.

Парк Беккера – это памятник

Еще из новостей - власти Янтарного намерены развивать северную часть парка Беккера, продлив пешеходные дорожки до Синявино.

- Мы уже два совещания провели. Будем писать целую программу по развитию северной части парка Беккера с возможностью продлить променад, эти пешеходные дорожки, до озера в Синявино. Строительства в парке не должно быть и не может быть. Те строения, которые есть, находятся на земельном участке, который не входит в границы парка и находится в частной собственности. Сам парк - объект культурного наследия местного значения. Плюс это особо охраняемая природная территория, - сказал Артур Крупин.

Металлический Кант на новой смотровой площадке в Янтарном. Фото: Александр КАТЕРУША

Есть у администрации и совместный с министерством культуры и агентством по международным связям проект.

- Самый грандиозный план - полностью обеспечить проход вокруг озера в Синявино. То есть закольцевать велосипедными и пешеходными дорожками. Но это долгосрочные планы. Сейчас занимаемся ревизией земельных участков, которые расположены вокруг озера. Срок ставим 4 года. В 2022 году пишем программу, в 2023-м защищаем, а 2024-25 год - возможность получения грантовых средств.

На косе теперь модно

Пляж в Лесном на Куршской косе (это первый поселок после КПП) открылся в прошлом году. К этому лету там организовали весьма впечатляющую зону отдыха. Портят картину разве что аляповатые разноцветные зонтики у воды. В остальном все стильно и красиво. Есть и променад, и шезлонги, и кабинки для переодевания, и душевые.

- Здесь стоят не биотуалеты, а нормальные туалеты, подключенные к канализации. Инфраструктура - более 200 шезлонгов, и еще хотят увеличить. Есть террасы, современные балдахины. Здесь все очень здорово. Этот пляж абсолютно не уступает пляжу в Янтарном, который отмечен «Голубым флагом», - сказал Андрей Ермак.

Пляж намыло

В Светлогорске - о чудо! - появился еще один пляж. Он расположен вдоль нового длиннющего променада.

- Пляж пока еще не очень большой. Потому что там пока развернуться негде в том объеме, в котором бы хотелось. Но как первый шаг это достаточно неплохо. Мы видим, что благодаря променаду и берегозащитным мероприятиям пляж появился. Раньше пляжа не было вообще, волна била в волногасящую камеру променада, - напомнил Андрей Ермак.

Намытый пляж раскинулся вдоль нового длиннющего променада. Фото: Александр КАТЕРУША

На новом пляже начали ставить кабинки для переодевания, шезлонги, туалеты. Оборудован спасательный пост.

Министр отметил, что в районе нового пляжа в Светлогорске срезали берегозащитные буны, чтобы обеспечить доступ отдыхающих к воде.

Кстати, спуститься к морю в Светлогорске можно теперь на новом лифте. Идти нужно со стороны «Янтарь-холла». Его официальный запуск и торжественное открытие намечено на 4 июня. С 5 июня уже можно будет спускаться и подниматься. Пока же рабочие моют панорамные окна, строительные леса уберут к 4 июня.

- Спуск и подъем на лифте занимают по 30 секунд. Цена билета - 50 рублей. То есть спуститься и подняться будет стоить 100 рублей. В каждую кабину лифта помещается 24 человека, а комфортное размещение - это 18 человек. Естественно, максимально удобная, доступная среда. На мой взгляд, этот проект будет достаточно успешным, - рассказал министр.

А что со старым лифтом в Светлогорске?

- Это частный участок. У них наверняка есть какие-то планы. Но мне о них ничего не известно. Было много идей в свое время: и каскадный ресторан, и лифт с рестораном наверху. Идей было огромное количество на протяжении 15-20 лет. Пока идеи успехом не увенчались, - сказал Андрей Ермак.