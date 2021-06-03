Кому грозит курортный сбор в Калининграде

Есть мнения, что введение сбора может обернуться для Калининграда не очень приятными последствиями. Фото: Александр Подгорчук

C 1 января 2022 года в Калининградской области, как и в некоторых других туристических регионах России, будет введен курортный сбор. Как заметил губернатор Антон Алиханов, выступая перед депутатами областной думы, новшество связано с тем, что поток отдыхающих растет, и туризм становится полноценной отраслью экономики – ежегодно рост в отрасли составляет около 10 процентов.

- С учетом роста интереса к путешествиям по стране и Калининградской области в частности, мы ожидаем, что траты туристов летом, в высокий сезон, составят не менее 4,5 млрд рублей, а это в том числе и вложения в экономику, - сказал Антон Алиханов. - Область прочно обосновалась в топ-5 популярных среди россиян туристических направлений, и, по нашим прогнозам, число посещений региона в этом году будет около 2 миллионов.

Именно поэтому в отдельных муниципалитетах региона и решили ввести плату за пользование курортной инфраструктурой, то есть курортный сбор. По словам Алиханова, собранные с туристов деньги, пойдут на обустройство территорий для массового отдыха, парков, набережных, променадов, пляжей, реставрацию исторических памятников и так далее.

Размер курортного сбора, по предварительным данным, составит 100 рублей с человека. Хотя, возможно, в дальнейшем сумма будет отличаться от времени года: в высокий сезон, т.е. летом, больше, осенью, зимой и весной – меньше. Правда, больше 100 рублей платить не придется, не позволит федеральное законодательство, которое установило, что 100 рублей – это максимум. Платить сбор будут туристы при заселении в гостиницу или при выезде из отеля. Как пояснил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, выбивать эту сумму будут отдельной строкой на общем чеке.

В первую очередь курортный сбор планируется ввести для желающих отдохнуть в самом Калининграде и на побережье Балтийского моря – в Светлогорске, Зеленоградске, Янтарном, Пионерском, Балтийске. Впрочем, заявиться на курортный сбор, как сообщил Андрей Ермак, было предложено «широкому кругу муниципалитетов». А это значит, что доплачивать, вероятно, придется и за отдых в Советске, Черняховске, Гусеве и других городах востока области, которые, благодаря уникальной исторической архитектуре, становятся все более востребованными у туристов.

Следует добавить, что курортный сбор не будет касаться жителей Калининградской области, которые захотят вдруг отдохнуть в родном регионе, а также людей, имеющих в области собственность, спортсменов, приехавших на соревнования, гастролирующих артистов. Кроме того, под курортный сбор не попадут туристы, которые самостоятельно бронируют квартиры через специализированные сервисы.

Впрочем, есть мнения, что введение туристического сбора может обернуться для Калининграда не очень приятными последствиями. Как сказал в интервью радиостанции «Business FM Калининград» управляющий инвестиционным фондом «Лайт Хаус» Николай Власенко, новшество может привести к снижению туристической привлекательности региона. Кому хочется платить лишнее?

- Понятно, что летом народ, наверное, готов заплатить, - отметил инвестор. - Но у нас межсезонье получается 10 месяцев в году, и введение сбора приведет к снижению конкурентоспособности региона. И, соответственно, туристы будут считать, а не проще ли поехать в Турцию, чем в эту Калининградскую область - у нас и так цены высокие.

По мнению Власенко, нынешний туристический бум может иссякнуть после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад, и будут открыты границы. Турпоток снизится, и туристический сбор, возможно, станет лишней помехой для потенциального туриста.