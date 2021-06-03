Истории первых переселенцев: «Когда шла в школу, за мной погнался бык весом килограмм 500»

Слева направо Валентина, Александр и Зоя Холодовы. 1948 год, поселок Приозерье. Фото: семейный архив.

Брата считали погибшим

Валентина Холодова (в замужестве Глушакова) – уроженка лась 7 февраля 1932 года деревни Большое Иваньково, что недалеко от станции Колокша Собинского района Владимирской области.

- К началу войны моему отцу, который работал он ткачом на фабрике в Собинке, исполнилось 60 лет, поэтому на фронт его не призывали. Как война началась, я хорошо помню, мне ведь уже 9 исполнилось, хотя в школу только в 1941 году пошла. По радио услышали, что в четыре часа утра немцы на нас напали. Вскоре двоих моих братьев на фронт забрали. Самый старший, который в 1912 году родился, домой не вернулся, а Николай пришел с медалью «За Отвагу», которую получил в боях под Старой Руссой.

Глава семейства Михаил Холодов. Фото: семейный архив.

Николая долгое время родные тоже считали погибшим.

- Он контузию получил и где-то в лесу долго пролежал, пока не подобрали его. Мы от него полгода никаких известий не получали. А потом вдруг письмо присылает из госпиталя! Да и после Победы он не сразу вернулся. Мы уже больше года в Калининградской области жили, когда Коля продал наш дом на родине, забрал отца и к нам поехал - это случилось в 1948 году.

«На разведку» отправились женщины

Ну а первыми из семьи Холодовых отправились в Калининградскую область женщины.

- В 1946 году маме вербовщик, который посоветовал на запад переезжать. Она согласилась, потому что у нас и есть-то было особо нечего. Собрались и поехали: мама, я, сестра Зоя, которая на три года младше меня была, 16-летний брат Александр и взрослая сестра Нина со своей семьей. Ехали, как и все тогда, в товарняке. Корову с собой везли, конечно. На остановках бегали кормить ее, а сами жили в соседнем вагоне, на двухъярусных нарах. Добрались как раз к празднику 7 ноября.

Переселенцы обосновались в поселке Приозерье Славского района.

- Нина сразу пошла работать в колхоз имени Энгельса, что Пригородном находился, ровно между нашим поселком и Славском, а муж ее устроился шофером. В окрестностях тогда было четыре колхоза: «Большевик», имени Энгельса, имени Жданова и «Искра». Потом их в два объединили.

Александр, Николай и Нина Холодовы. Фото: семейный архив.

Первое время Холодовы жили в доме, где уже нашли пристанище несколько семей переселенцев. После этого они меняли жилье еще трижды.

- Однажды нам достался целый особняк. Оттуда, правда, пришлось съехать, потому что печка оказалась покрашена какой-то зеленой краской, от которой мы однажды сильно угорели. Как только мы эту печку затапливали, краска нагревалась, и по дому распространялся тяжелый запах. В общем, не смогли там оставаться. И когда освободилось жилье на хуторе из пяти домов, туда отправились. Тот дом наш и сейчас стоит, теперь в нем какой-то литовец живет. С дороги и крышу видать, если от Советска в Славск ехать. Мне кажется, что только он один там и остался.

Школа не по карману

Уехав от бедности и голода из родной деревни, в Калининградской области Холодовы богатства тоже не нашли.

- Жили очень бедно, только корова и выручала. Зерно мололи на ручной мельнице, кулеш варили, драники пекли из гнилой картошки, которую из земли по весне добывали. Ее и картошкой-то было не назвать, один крахмал оставался. В колхозе «Путь к коммунизму» стояли силосные башни, где хранилась свекла, а капуста - в буртах. Когда брат в 1948 году приехал, мы втроем бегали туда с мешками. Мама нам эту добытую свеклу запекала в немецкой плите.

Полное среднее образование Валентина тогда получить не смогла.

- Седьмой класс я заканчивала в Славской школе, в том здании сейчас поликлиника. Полгода ходила в восьмой, но тогда надо было за учебу платить 150 рублей, а мамина пенсия была всего 12 рублей. За первые шесть месяцев она сумела как-то заплатить, а дальше нечем было. В общем, школу я бросила.

Валентина (сидит крайняя слева) в 8-м классе. Славск, 5 ноября 1948 года. Фото: семейный архив.

Во время учебы произошел один случай, который едва не стоил Валентине жизни.

- Однажды, когда я на уроки шла, за мной погнался огромный бык. Наверное, потому, что у меня платье было из какой-то розовой ткани. Это произошло рядом с шоссе. Меня спасло только то, что я рукой за придорожное дерево ухватилась и резко в сторону повернула. Бык (килограммов 500, наверное, весил) промахнулся и как грохнется в кювет! Как уж он из ямы выбирался, я, конечно, не видела, потому что со всех ног оттуда бежала.

Кража на сепараторной

С немецким населением, в то время еще остававшимся в Пригородном и в Приозерье, как вспоминает Валентина Михайловна, у советских переселенцев тесных контактов не завязывалось.

- Немцев я по именам не помню, конечно, потому что с ними близко не общалась. Припоминаю, что одна немка молоко у нас покупала. А вообще они очень хорошо вели себя, не могу сказать, что их за врагов каких-то считали. А потом всем на руки разрешили по 16 килограммов вещей взять и в Германию отправили.

Вскоре Холодовы начали постепенно разъезжаться по району. Младший брат Александр стал трактористом в поселке Ясное; сестра Нина, имевшая опыт работы медсестрой, устроилась в Славскую больницу; старший брат Николай работал в пожарной охране, и в дальнейшем его перевели в Калининград. Валентине же, можно сказать, повезло.

- Когда мне 18 исполнилось, пошла на маслозавод. Мне, как учащейся, выхлопотали паспорт – колхозникам-то их на руки не давали. После того как 9 месяцев отработала, перебралась в Вишневку, на сепараторное отделение. Оттуда меня послали учиться на лаборанта в Калининград. Два месяца отучилась и стала работать на маслозаводе в Славске. Он был там, где баня сейчас.

В 1953 году Валентина уже занимала должность заведующей сепараторной станцией в поселке Гастеллово. И однажды произошла крупная неприятность.

- Мне под отчет выдавали деньги, которыми нужно было платить людям, сдающим молоко. И эти деньги кто-то стащил! А я в то время копила себе на пальто – 1 700 рублей накопить успела. Так, пришлось их сдатчикам раздавать. А когда после кражи много лет прошло, выяснилось, что деньги украл брат одной из моих сотрудниц - этот человек моему мужу признался уже после того как из тюрьмы вышел. Оказалось, что на сепараторную он не один раз пробирался, вот и поймали его однажды.

Выбрала из троих

Со своим будущим супругом Валентина познакомилась, можно сказать, не покидая рабочего места.

- Замуж я вышла осенью 1954 года за рыбака Ивана Глушакова., а он сперва в море ходил от колхоза «За родину». Сначала-то Ваня захаживал к другой женщине, но она замужем была. А когда я приехала, то ко мне прямо на сепараторную три парня пришли знакомиться: один - Иван, другой - заведующий пекарней, а еще один - управляющий. Сразу спросили: «Кого ты выберешь?» Я выбрала Ивана. Он на некоторое время снова уехал, но письма мне хорошие писал. А когда пришло время мне сепараторную сдавать, заявил: «Валя, я тебя забираю, иначе потом не найду!» Всю жизнь вместе прожили, два ребенка у нас родились.

Иван Глушаков во время работы в колхозе За родину. 1953 год, Светлый. Фото: семейный архив.

В марте 1956-го Иван и Валентина переехали в Славск.

- Там брату моему жилплощадь дали, но он в Одессу уехал, вот мы с Иваном и новорожденным Сашей эту квартиру и заняли. Прямо под нами сестра моя жила, но и она тоже вскоре в Одессу отправилась, и мы в ее квартиру перешли. Сейчас этот дом все еще стоит, прямо у поворота на лесхоз.

Иван и Валентина Глушаковы (слева) гостях, 1962 год. Фото: семейный архив.

Сегодня Валентина Михайловна Глушакова по-прежнему живет в Славске, только теперь в многоквартирном доме, вместе с сыном и дочкой.