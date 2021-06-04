Очевидец трагедии в фитнес-центре Калининграда: Первую помощь оказывали не сотрудники клуба, а те, кто пришел на тренировку

Реанимировать мужчину пытались в течение примерно 20 минут. Фото: предоставлено очевидцем

В четверг в фитнес-центре, расположенном на Московском проспекте в Калининграде, скончался 54-летний мужчина. Одним из очевидцев трагедии оказался предприниматель Олег Барсуков, который пришел на тренировку. Именно он опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме видео с места происшествия. На записи видно, как лежащему на полу мужчине делают непрямой массаж сердца.

- Человек упал без сознания. 20 минут (время даю приблизительное) ребята, пришедшие на тренировку, оказывают первую помощь. Вопрос к спортивному комплексу: разве не должен быть кто-то из медиков в штате? - удивляется Барсуков. - Как-то все очень и очень печально на самом деле. Я лишний раз призадумался о том, что тебе стало плохо в зале, тебе никто не может оказать медицинскую помощь, потому что никто не понимает, как ее оказывать. Таких людей по пальцам пересчитать реально. Я даже сам по факту растерялся и не знал, что делать и как правильно качать. Где эти знания? Чему нас учат в школе? Скорая передо мной не спеша заходит вообще вразвалочку со своей корзиночкой или коробочкой. Мужчина, а за ним медсестра, я так понимаю. «Ну что случилось?». Да ничего! Человеку плохо! Я понимаю, что это у них обыденность, что люди мрут каждый день, что ты не первый и не последний... Я вышел, переоделся, а следом за мной вышли те, кто констатировал смерть.

Как уточнили в пресс-службе регионального СК, в фитнес-центре скончался житель Красноярска 1967 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, у мужчины были проблемы с сердцем. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По результатам исследования будет принято процессуальное решение.