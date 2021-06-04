Калининградская «АВТОТОР-Арена» признана лучшим ФОК в стране

Грандиозное сооружение площадью более 42 тыс. кв. метров открылось в микрорайоне имени Космодемьянского в октябре прошлого года.

Вручение VIII ежегодной премии и форум «Спорт и Россия-2021» состоялись 29 мая в Казани. Победителями были признаны компании, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в нашей стране.

Лауреатом премии в номинации «Лучший физкультурно-оздоровительный комплекс» стал беспрецедентный по своим масштабам ФОК «АВТОТОР-Арена». Грандиозное сооружение площадью более 42 тыс. кв. метров открылось в микрорайоне имени Космодемьянского в октябре прошлого года и было построено полностью за счет собственных средств компании АВТОТОР. Объем инвестиций превысил 2,6 млрд рублей.

Как отмечается на официальном сайте премии, «АВТОТОР-Арена» - это безвозмездный вклад крупнейшего предприятия региона в развитие спорта в Калининградской области, значимая составляющая масштабной социальной программы компании.

- Наша организация - прежде всего калининградская компания, которая должна отвечать на нужды наших работников и членов их семей, проживающих в микрорайоне имени Александра Космодемьянского, в самом Калининграде и поблизости, - подчеркивает главный акционер АВТОТОР Сергей Щербаков. - Мы надеемся, наш проект поможет стимулировать молодежь больше заниматься спортом, покорять новые высоты и приносить нашей стране первые места на всех соревнованиях.

17-метровый скалодром - самый крупный в нашей стране и Европе.

«АВТОТОР-Арена» по праву обладает статусом самого крупного ФОК в Европе и способна принимать до 4,5 тыс. человек в день. Под ее сводами расположены единственное в России крытое футбольное поле, обладающее сертификатом FIFA, сертифицированный по стандартам FINA 50-метровый бассейн олимпийского класса, универсальный игровой зал площадью 3 тыс. кв. метров, 17-метровый скалодром (тоже самый крупный в стране и Европе!), а также залы бокса, хореографии, борьбы, аэробики, йоги и фитнеса. ФОК имеет все необходимое для организации занятий по 23 олимпийским видам спорта.

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Вокруг комплекса обустроен Спортивный патриотический парк, где установлены сцена, образцы военной техники, оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки и даже полоса препятствий по нормативам морской пехоты. В апреле АВТОТОР приступил к строительству второй очереди парка. Здесь, в частности, появятся тренировочная трасса для горного велосипеда и разнообразные детские игровые пространства - «Домики на деревьях», «Вигвамы», «Стоянка викингов», а также палаточный кемпинг и веревочный парк.

Под сводами арены расположены залы хореографии, бокса, борьбы, аэробики, йоги, фитнеса, крытое футбольное поле, 50-метровый бассейн и универсальный игровой зал.

Недавним решением руководства АВТОТОР для всех работников предприятия и членов их семей посещение физкультурно-оздоровительного комплекса объявлено бесплатным.