Выворотность стопы и «колечко»: как в Калининграде проходил отбор будущих артистов балета

К третьему туру были допущены 39 детей, из них 14 - калининградцы. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском филиале Московской государственной академии хореографии (МГАХ) состоялся третий, завершающий, отборочный тур для поступающих на программу среднего профобразования «Искусство балета». Будущие артисты балета собрались на базе Областного центра культуры молодежи. Задолго до начала испытаний девочки разминались и готовились к такому непростому для них испытанию.

Приемную комиссию возглавила ректор МГАХ, народная артистка РФ, профессор Марина Леонова. Также в работе комиссии принял участие декан исполнительского факультета МГАХ, профессор кафедры классического и дуэтного танца Андрей Алферов, директор филиала МГАХ в Калининграде, артист балета Артем Шпилевский и преподаватели филиала.

Члены комиссии обращали внимание на растяжку, гибкость и координацию. Девочки должны были показать выворотность стопы, сделать шаг назад и вперед и обязательные упражнения вроде «складочки» и «колечка». Дополнительно комиссия оценила чувство ритма и музыкальность детей.

Приемную комиссию возглавила ректор МГАХ, народная артистка РФ, профессор Марина Леонова. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году было подано 65 заявлений для поступления на «Искусство балета».

К третьему туру были допущены 39 детей. География участников очень большая: Москва, Ростов-на-Дону, Донецк, Иркутск, Воронеж, Сочи, Симферополь, Вологда, Анапа... Из Калининграда 14 детей. Первый тур проходил в онлайн-формате в мае: абитуриенты присылали видеопрезентации, по которым комиссия оценивала их умения. Второй тур - медицинская комиссия, на основании которой дети получили допуск к занятиям с высокой физической нагрузкой.

- Танец - это часть моей жизни. Я не могу без этого. В прошлом году я не поступала, потому что не подходила по возрасту. А вот в этом году пробую! - рассказывает юная калининградка Ксюша Тюрина. Девочка признается, что ей было боязно танцевать перед комиссией. Но со страхом она справилась. - Я просто выдохнула и подумала: «Будь что будет!»

Были среди абитуриентов и мальчики. Игорь Козловцев из Калининграда выступил перед комиссией с номером «Трубочист». Оказывается, мальчик занимается танцами совсем недавно. В искусство он, как признается, попал совершенно случайно.

- Мой друг пошел на танцы и позвал меня с собой. Теперь занимаемся вместе. Мне нравится, я чувствую, что это мое, - говорит Игорь и добавляет, что в окружении такого количества девочек ему иногда страшновато.

Мальчиков среди абитуриентов оказалось немного, но все проявили себя максимально ярко. Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказала преподаватель филиала академии Анна Когай, детей готовят по двум программам дополнительного образования.

- Первая - предпрофессиональная программа «Искусство балета», куда поступают детки, которые идут в первый класс общеобразовательной школы. Они учатся у нас в течение четырех лет, получают знания по предметам «Ритмика», «Классический танец», «Хореографические этюды», «Импровизация» и «Гимнастика», а также введение в профессию и слушание музыки. Вторая программа - общеразвивающая - рассчитана на один год обучения. Это для детей 8-9 лет, которые планируют поступать в первый балетный класс балетной академии. Они проходят те же предметы, только в усиленном режиме, так как они должны выдержать серьезный конкурсный отбор, - говорит педагог.

В рамках третьего тура абитуриенты продемонстрировали физические данные и навыки в области танца. Лучшие будут приняты в филиал МГАХ. Всего на программе «Искусство балета» 18 бюджетных мест.

И калининградские, и приезжие дети произвели хорошее впечатление на комиссию.

- Мне нравятся дети, которые поступают, они очень неплохо себя показывают. Есть дети калининградские, которые подготовлены здесь. Директор, педагоги, концертмейстер - все очень хорошо работают с ребятами. Я побывала на уроках и увидела большой интерес у детей, - говорит Марина Леонова. - Меня радует, что филиал в Калининграде развивается активно. Мы были на объекте (культурно-образовательном комплексе на острове Октябрьский. - Ред.), смотрели. Впереди большая работа по внутренней отделке помещений. Но приближаемся к хорошему финалу! Скоро мы въедем в свое здание и будем там учиться. Условия в Калининграде нам создали замечательные. За внимание я благодарна правительству Калининградской области и губернатору.

Марина Леонова отметила заинтересованность педагогов в нашем регионе. Многие выпускники академии из Москвы хотят приехать в Калининград работать.

Уточним, что академия, о которой идет речь, это не танцевальный кружок и не секция любителей. Здесь готовят профессиональных артистов балета. Так что вполне возможно, что те девочки и мальчики, которые прошли итоговый отбор в Калининграде, в будущем будут блистать на больших сценах.

Собственное здание у филиала МГАХ появится скоро на Октябрьском острове. Ну а пока занятия проходят на временной площадке в Областном центре культуры молодежи. Обучение в академии начинается с 7 лет. Всего на данный момент обучаются 73 ребенка. Программа среднего профессионального образования совмещена с общеобразовательной школой. То есть вместе со специальными дисциплинами балерины и артисты балета изучают математику, русский язык и другие школьные предметы. Иногородние дети имеют возможность проживания в интернате.

СПРАВКА «КП»

Филиал МГАХ в Калининграде создан в 2019 году на основании решения президента РФ о создании культурно-образовательных комплексов в 4 городах России, включая Калининград. Учебный и жилой корпусы (интернат на 150 мест) филиала МГАХ расположены на острове Октябрьский. В культурный кластер также входят филиалы Большого театра и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Высшая школа музыкального и театрального искусства, музей, курируемый Третьяковской галереей, и многое другое.