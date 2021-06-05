Юбилей Калининградской области, год 1982-й: трехметровые сугробы и возвращение «короля инструментов»

Орган чешской фирмы «Риегер-Клосс» звучит под сводами бывшей кирхи уже 39 лет. Фото: Александр Подгорчук

В 1945 году вместе с историей Восточной Пруссии в числе прочего оборвалась и органная история Кенигсберга. Новый советский город, основанный здесь, по возможности избегал чужого прошлого. Но со временем радикальный настрой уходил. И если раньше немецкие здания в Калининграде безжалостно сносили, то в 70-х их стали стараться встраивать в современность. В результате чего в одном из них справил новоселье театр кукол, другое превратилось во Дворец культуры моряков, в третьем был создан Музей янтаря.

Бывшей кирхе Святого Семейства тоже повезло. Вместо того чтобы, как и многое другое, сгинуть, дождалась-таки реконструкции. И 22 августа 1980-го здесь открылся Концертный зал областной филармонии. На том концерте-презентации с участием ведущих советских музыкантов присутствовало все местное начальство во главе с первым секретарем обкома КПСС Николаем Коноваловым. И все остались просто в восторге – как от концерта, так и от того, какая концертная площадка у нас появилась.

Военная хитрость для культуры

Но радость была все же неполной. Хотелось, чтобы в шикарном Концертном зале имелся и «король инструментов» – орган. А с этим возникла проблема. Как вспоминал тогдашний мэр Калининграда (председатель горисполкома) Виктор Денисов, в нашей стране органы не строили. А чтобы купить импортный, требовалось ждать лет двадцать – такая в ту пору выстроилась очередь из регионов, тоже желавших иметь у себя органный зал.

И тут помог случай.

В Друскининкай приехал на отдых Василий Кухарский – без преувеличения, легендарный заместитель министра культуры СССР (занимал этот пост с 1967 по 1983 годы). А также – член Союза композиторов и Союза театральных деятелей, специалист в области русской классической музыки, музыкального театра, эстетики. Вот бы ему показать Концертный зал да попросить помочь!

Наши власти пригласили Кухарского с супругой посетить Калининград – благо от Литвы рукой подать. И они согласились заглянуть к нам под занавес своего отпуска.

Немолодой уже тогда бывший фронтовик Кухарский (на войне он потерял ногу) оказался, тем не менее, на удивление энергичным человеком. Так что за два дня визита гости успели увидеть немало.

– Последним объектом, который мы показали, была новостройка Концертного зала, – два десятка лет спустя вспоминал те дни Денисов. – Наши порывы «выйти в люди» покорили высокого государственного деятеля. И он тут же, в зале, связал себя обещанием поспособствовать решению вопроса с органом.

Любимый орган маэстро Гродберга

Уже вскоре из Чехословакии прибыли представители знаменитой фирмы «Ригер-Клосс» – для знакомства с нашим залом. А через три месяца построенный в городе Крнове орган привезли в Калининград, и чешские специалисты приступили к сборке-настройке. К слову, из-за «короля инструментов» пришлось и зал реконструировать. Дело в том, что до этого сцена была на противоположной стороне (там, где теперь амфитеатр). В ту сторону, соответственно, «смотрели» и зрительские кресла. А на том месте, где ныне располагается орган, в 1980-82 годах был балкон для зрителей.

В связи со всеми этими работами два месяца Концертный зал был закрыт. Долгожданная органная премьера состоялась 19 ноября 1982-го. В тот вечер под старинными сводами бывшей кирхи вновь, как и когда-то, звучали произведения Баха. А исполнил их солист Московской государственной филармонии Гарри Гродберг.

Гарри Гродберг всегда с удовольствием приезжал к нам, чтобы поиграть на калининградском органе. Фото: Калининградская областная филармония

Известный во всем мире органист тоже участвовал в том, чтобы в Калининграде появился орган, принимал его. А потом не только дал ему «путевку в жизнь», но и до конца своей жизни словно был для него ангелом-хранителем. Народный артист РФ Гродберг всегда с удовольствием приезжал к нам, чтобы поиграть на калининградском органе, о котором говорил так: «Мой любимый инструмент». А еще с 2000 года по его инициативе в нашей филармонии проходит международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». И орган там, разумеется, занимает центральное место.

Впрочем, это уже немного другая история. Тогда же, в 1982 году, «король инструментов» снова появился в бывшем Кенигсберге. И Калининграду он тоже сразу пришелся впору. Настолько, что столицу янтарного края все чаще называют еще и органной столицей России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Суровый январь 1982-го

12 лебедей остались зимовать в Балтийске, поселившись на канале у городского отдела внутренних дел. Обычно вода там не замерзает. Но январь 1982-го выдался морозным. И если бы не помощь милиции, птиц ждала верная смерть.

Стражи порядка каждый день ломали лед и подкармливали пернатых соседей. А когда уж совсем трескучий мороз ударил, начальник отдела майор милиции Г. Якимов приказал подчиненным пустить лебедей в котельную. Так, под милицейским крылом, они тогда и перезимовали.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

5-6 января 1982-го область находилась во власти бурана, который намел трехметровые сугробы.

В феврале на пересечении светлогорского шоссе и окружной дороги была введена в эксплуатацию развязка типа «клеверный лист».

1 марта появилась новая остановка – «Многопрофильная больница». Сама она открылась в декабре 1981-го (ныне – Центральная городская клиническая больница).

В марте на Машиностроительной улице вступил в строй первый в области диспетчерский пульт контроля за работой лифтов.

В марте на Куршской косе снимали один из лучших советских фильмов для детей – «Остров сокровищ».

В марте диплом первой степени ВДНХ СССР получила Калининградская станция юных техников – за создание действующей модели стартового комплекса космодрома Байконур.

2 мая в Калининградском зоопарке открылся детский городок.

2 мая 1982-го в Калининградском зоопарке открылся детский городок. Фото: Архив автора

В июле на прошедшем в Калининграде чемпионате РСФСР по теннису наш земляк 15-летний Александр Волков взял золото в парном разряде, составив компанию одному из сильнейших теннисистов страны – Александру Звереву из Сочи.

В июле возле Южного вокзала было завершено сооружение главного административного здания для Калининградского отделения Прибалтийской железной дороги.

1 сентября новоселье справила школа № 18. В прежнем ее здании, на другой стороне улицы Космонавта Леонова, расположился межшкольный учебный комбинат.

1 сентября трамваи и троллейбусы вышли на линию с табличками: «Сегодня мы работаем в Фонд мира». Не остались в стороне и пассажиры, оставив в тот день в кассах денег на большую сумму, чем было оторвано билетов.

В сентябре была введена новая услуга: свадебную церемонию стало возможно отснять на кинопленку. Ролик вручали молодоженам. Если посмотреть его было не на чем, напрокат давалась проекционная аппаратура.

В декабре улицу Прибрежную переименовали в набережную Маршала Баграмяна (в 1996 году она станет улицей, а вдоль Преголи там теперь – набережная Петра Великого).

В канун Нового года открылось движение по путепроводу, возведенному на проспекте Победы. В частности, здесь наконец смогли идти своим ходом троллейбусы – раньше их приходилось тягачом перетаскивать через железнодорожные пути, где был вынужденный разрыв контактной сети.