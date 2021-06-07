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Общество7 июня 2021 9:44

Синоптики прогнозируют усиление жары в Калининграде

Нас ждет ровная рабочая неделя и, судя по всему, ненастные выходные
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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На побережье снова будет аншлаг.

На побережье снова будет аншлаг.

Фото: Александр Подгорчук

Пока что максимальная температура этого лета была зафиксирована в Калининграде в прошлую пятницу, 4 июня. Термометры показали +24,7 градуса. В ближайшие дни воздух прогреется еще больше, но затем картина изменится.

Наиболее оптимистичный прогноз дает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник за окном будет +25 градусов. Самым жарким днем недели станет среда, когда температура поднимется до +26.

Вторая половина недели ожидается более прохладной, чем первая. В четверг и пятницу в Калининграде будет +21...+23 градуса, на выходных - еще меньше. По данным портала rp5.ru, с приближением циклона усилится ветер (в субботу его порывы составят 18 метров в секунду), начнет понижаться атмосферное давление и впервые за неделю пройдут дожди. Температура на выходных прогнозируется довольно скромная - всего +18...+20 градусов.

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