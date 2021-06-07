Как я продавала на «Авито» кроссовки и две Насти «развели» меня на 6 тысяч

Всего за несколько минут по невнимательности можно лишиться круглой суммы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступило тепло, а, значит, самая пора разобрать гардероб и убрать все ненужное. «Проведу выходные с пользой» ,- подумала я и решила заняться ревизией шкафа. И вот взгляд пал на запылившуюся коробку с обувью. Внутри – некогда модные кроссовки на роликах, подаренные дочке на день рождения. Покататься они в них успела недолго и состояние у них почти новое. «Чего добру пропадать?» ,- проснулась во мне предпринимательская жилка. Решено – продаю на «Авито». Подошву отмыла, коробку почистила, проверила исправность колесиков – все отлично. С предвкушением, что уборка прошла не зря, выкладываю объявление в интернет.

Результат не заставил себя долго ждать. Прошло пару минут и в WhatsApp приходит сообщение от потенциального покупателя. Точнее, покупательницы, по имени Анастасия. Беседа началась довольно мило, девушка оказалась из города Можайска. Сперва, Анастасия захотела убедиться в хорошем состоянии обуви, на что я ей оперативно отослала видео-отчет. И вот заветное «Беру!». Осталось дело за малым - договориться о доставке и получить денежку на карту. Моя покупательница оказалась более опытным пользователем и предложила воспользоваться сервисом «Авито Доставка». От меня требовалось подтвердить заказ, получить средства на карту и в ближайшие дни передать товар курьеру. Легкотня! Но потом началось самое интересное. Для оформления заказа Анастасии потребовался адрес моей электронной почты, мол, туда придет подтверждение доставки. Недолго думая, отправляю адрес и вскоре действительно приходит письмо, отправитель: «Авито». В письме радостное сообщение: «У вас новый покупатель, для подтверждения заказа, перейдите по ссылке». Нажимаю на ссылку, открывается сайт «Авито» - обыкновенный, хорошо знакомый, никаких подозрений не вызывающий. Заказ подтвержден. Анастасия, в свою очередь, присылает фото-чек отправленных денег. Следом приходит еще одно письмо, тоже от «Авито» с не менее радостными вестями: «Для получения средств заполните данные по ссылке в форме». Без всяких сомнений ввожу данные своей банковской карточки, открывается окно «Подтверждение оплаты». Тут я впервые насторожилась: какая оплата, если деньги должны начислить мне самой. Спрашиваю у своей покупательницы почему так?

Часть переписки с мошенниками. Фото: Юлия ВАРЫХАНОВА

- Это просто трактовка банка ,- убеждает Анастасия. И мигом скидывает инструкцию о том, как работает курьерская доставка. Третий пункт там звучит так: «Для проверки подлинности карты «Авито» замораживает с карты продавца сумму, эквивалентную цене товара (в течение 5-10 минут средства возвращаются обратно вместе с оплатой товара)». Ну, что ж, звучит убедительно, ввожу все необходимые данные. Деньги списываются. Жду 5-10 минут, чтобы деньги пришли обратно. И тут, Анастасия пишет: «Мне позвонили с «Авито», сказали, что у вас случилось ошибочное списание. На сайте есть кружок справа снизу, это техподдержка для клиентов. Обратитесь туда, вам вернут деньги».

В голове уже начинает вырисовываться картина происходящего. Но в техподдержку пишу. Девушку из службы тоже зовут Анастасия. Объясняю всю ситуацию, мне присылают форму на возврат денег с теми же условиями: «На карте должны быть средства эквивалентные возврату». И после обещанного возврата с меня... снова списывают три тысячи! Тут уж я окончательно прихожу в себя и понимаю, что осталась у разбитого корыта. Обе Анастасии еще пару раз писали мне о непонятных ошибках и утешали, что все будет хорошо, нужно только оформить заявку на возврат (после которого, конечно же, спишутся еще три тысячи).

В конце концов я связалась с сотрудником банка, который после моего эмоционального рассказа ответил кратко: «Это были мошенники, предлагаю вам заблокировать карту». Короче говоря, и уборка не задалась, и без денег осталась.

Как не попасться на уловку

Позже я узнала, что в моем случае компания «Авито», разумеется, оказалась ни при чем. Мошенники использовали фишинговый сайт - поддельную копию сайта настоящего «Авито». Именно на эту фальшивую страницу меня и увела ссылка из письма, пришедшего на почту (отправителем тоже были преступники). Все, что происходило потом, было уже обычной постановкой, включая общение со «службой поддержки».

Компания «Авито» в курсе того, как злоумышленники используют популярный сервис в своих целях, о чем и предупреждает всех пользователей.

«Злоумышленники могут использовать страницы, внешне похожие на наш сайт, чтобы получить ваши личные данные. Даже логотип и дизайн «Авито» могут позаимствовать, - говорится в сообщении на портале. - Обезопасить себя от действий преступников можно, руководствуясь несколькими принципами. Не переходите по ссылкам, предоставленными вам незнакомыми людьми — посредством спам-рассылки по электронной почте или из незнакомой SMS-рассылки. Если вы все-таки перешли по ссылке, полученной от незнакомца, обратите внимание на адресную строку. Сайт «Авито» и ресурсы, связанные с ним, всегда будут иметь в URL сочетание «.avito.ru/». Другие ссылки с большой вероятностью могут оказаться мошенническими!».

Подробное описание способов обмана и советы, как их избежать, можно найти здесь.