У берегов Калининградской области затонул рыболовецкий траулер

От полного затопления судно удерживают тросы. Фото: ОЛЕЙНИК Виктор

Малый рыболовецкий траулер «Капитан Лобанов» затонул возле берега в городе Светлый Калининградской области. Как сообщает межрегиональная общественная организация «Зеленый Фонд», чтобы предотвратить разлив льяльных вод (это воды, загрязненной нефтепродуктами), выставлены боновые заграждения.

- Специалисты рыбоохраны опасаются, что разлив ГСМ из судна может случиться в момент его подъема, - сообщает «Зеленый Фонд».

Представитель общественного совета при Росрыболовстве Виктор Олейник написал на своей странице в «Фейсбуке», что ЧП произошло на слипе для больших катеров. По его словам, судно удерживают тросами от полного затопления, за заграждениями видны следы применения адсорбентов.

Информации о пострадавших на эту минуту нет.

Спуск на воду рыбоналивного судна «Капитан Лобанов» состоялся в декабре 2017 года. По информации правительства Калининградской области, это первый масштабный проект, реализованный в Светлом в постсоветские годы. Траулер построили по заказу одного из лидеров рыбодобычи в Балтийском море – ООО «Морская фирма «Сталактит» (группа компаний «Марфиш»). Инвестиции в проект на ноябрь 2017 года составили 115 миллионов рублей. Известно, что судно строили не с нуля - была произведена глубокая модернизации малого рыболовного траулера рефрижераторного типа.