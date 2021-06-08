Царский вернисаж: в Калининград привезли ложку Николая II и краги Петра I

Пистолет работы тульских мастеров, принадлежавший императрице Елизавете Петровне. 1755 год. Фото: Александр КАТЕРУША

Нечасто в Калининград привозят такие интересные экспонаты, которые напрямую связаны со значимыми личностями прошлого. На выставке «От Царства к Империи» (6+), которая открылась в историко-художественном музее, действительно, есть на что посмотреть. Все уникальные предметы – из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.

О масштабе личности Петра Великого расскажут кожаные краги - со шпорами и отдельной историей. Фото: Александр КАТЕРУША

Было бы очень удивительно, если б из Питера к нам не доставили что-то связанное с Петром I. Обращают на себя внимание кожаные краги (накладные защитные голенища) со шпорами, которые были на Петре I во время Полтавского сражения 27 июня 1709 года. Именно в этой баталии решалась судьба России.

Посмертная маска Петра I. Фото: Александр КАТЕРУША

Выставка дает возможность представить, как выглядел Петр Алексеевич. Среди экспонатов есть его посмертная бронзовая маска. Как считают историки, оригиналом для нее служила посмертная маска, выполненная в 1725 году скульптором Бартоломео Карло Растрелли, который, как известно, в день смерти императора был вызван во дворец для снятия гипсовых слепков с лица, рук и ног, а также для выполнения точных обмеров тела первого российского императора.

Идем по выставке дальше. Вот – совсем неприметная деревянная ложка. Но шильдик на ней указывает на одну маленькую особенность. Этой ложкой пользовался Николай II во время визита к солдатам. Надпись на ней гласит: «30 июля 1901 года Государь Император Николай II изволил пробовать пищу».

Этой ложкой пользовался Николай II. Надпись на ней гласит: «30 июля 1901 года Государь Император Николай II изволил пробовать пищу». Фото: Александр КАТЕРУША

Кроме того, в экспозиции можно увидеть принадлежавшие императрице Елизавете Петровне ружье и пистолет работы тульских мастеров (1755 год).

- Царица страстно увлеклась охотой еще в молодости, под влиянием своего племянника Петра II, - рассказывают во врем экскурсии. – Череда охот, в которых она принимала участие уже в качестве «самодержицы Всероссийской», началась в Москве, куда она переехала в 1742 году. Английский резидент при русском дворе сообщал в то время своему правительству: «Императрица чрезвычайно пристрастилась к охоте: министры редко находят случай докладывать ей серьезные дела». Тем не менее, охотничьи забавы не помешали Елизавете триумфально победить Фридриха Великого в Семилетней войне и присоединить прусские земли к России.

Шапка барашковая нижних чинов V-го гусарского Александрийского Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. Еще их называли черными гусарами или бессмертными гусарами. Фото: Александр КАТЕРУША

Также в экспозиции представлены: гренадерская шапка и патронная сумка солдата Голштинских войск русской армии (Полк Герцогини) – памятники короткого царствовании Петра III; гусарская сабля конца XVIII века; кивер нижних чинов Гвардейского экипажа, связанный с именем Александра I и появившийся благодаря событиям, произошедшим на ныне калининградской земле в 1807 году, другие невероятно красивые и искусно сделанные предметы.

С экспозицией «От Царства к Империи» можно познакомиться до 29 августа.