Почему калининградскую «Балтику» покидают лучшие игроки

Среди сенсаций - уход из клуба Аллефа (слева) и Хуана Мануэля Валенсии. Фото: fc-baltika.ru

До старта нового сезона ФНЛ остается чуть больше месяца, и калининградская «Балтика», похоже, решила серьезно обновить состав. Всего за одну неделю клуб объявил о расставании сразу с 10 футболистами.

У каждого, кто покинул команду, контракт действовал ровно до 31 мая 2021 года. Продлевать сотрудничество не стали «по взаимному соглашению сторон» (такая формулировка указана на сайте клуба), поэтому никакого скандала в этой истории нет. Но без сенсаций не обошлось - по именам кадровые потери выглядят очень уж грозно. «Балтику» покинул защитник-старожил Максим Плопа, который провел за команду 159 официальных матчей - почти две трети своей карьеры! Ушел нападающий Михаил Маркин, который дважды становился лучшим снайпером балтийцев (18 голов и 5 голевых передач в 60 матчах). Не продлен контракт с бразильским форвардом Аллефом де Андраде Родригешом (15 голов в 47 играх).

- Это были два года отличных эмоций и хорошего настроения. Спасибо всем болельщикам - за их любовь и поддержку, я всегда буду это помнить. Спасибо этому городу, который я теперь так люблю. Желаю «Балтике» удачи и надеюсь, что она достигнет долгожданной цели - РПЛ, - написал на прощание Аллеф в своем обращении на сайте «Балтики».

Список тех, кто еще ушел из клуба, дополняют защитники Аслан Дудиев , Константин Ковалев и Игорь Юрганов, полузащитники Алихан Шаваев, Хуан Мануэль Валенсия, Виктор Демьянов и Дмитрий Плетнев.

С шестью футболистами «Балтика» контракты продлила. В команде остается опытнейший защитник Максим Тишкин, который выступает с 2017 года (с перерывом) и долгое время был капитаном команды. Продолжит играть защитник Артем Макарчук - местный воспитанник, начинавший в СДЮСШОР в Светлом. До окончания сезона-2021/2022 защищать цвета клуба будут нападающий Мирослав Маркович, черногорский полузащитник Младен Кашчелан и его коллеги по амплуа Ишхан Гелоян и Максим Кузьмин.

Новобранцев в команде пока двое. Из нижнекамского «Нефтехимика» перешел полузащитник Данил Кленкин, который в минувшем сезоне был одним из самых ярких игроков ФНЛ. В 39 матчах он записал себе в актив 13 результативных действий (6 забитых мячей, 7 голевых передач). Трудовое соглашение с игроком заключено на два года. В понедельник стало известно, что в команду переходит высокорослый (190 см) сербский защитник Иван Остойич, который имеет опыт выступления в квалификационных стадиях Лиги Европы УЕФА.

Первые тренировки после выхода футболистов из отпуска проходят в Светлогорске на базе «Балтия».