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Общество8 июня 2021 17:45

Юбилей Калининградской области, год 1983-й: новая высота Нижнего пруда

38 лет назад наконец началась реконструкция окрестностей водоема
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Новая парковая зона сразу стала любимым местом прогулок для многих калининградцев.

Новая парковая зона сразу стала любимым местом прогулок для многих калининградцев.

Фото: Архив автора

Сегодня кажется, что там всегда было так, как сейчас. В действительности же почти сорок лет этот район в центре Калининграда пребывал в запущенном состоянии. И еще в начале 80-х окрестности Нижнего пруда выглядели совсем иначе, нежели сегодня: донельзя запущенный водоем, захламленные заросшие берега…

Но, постепенно благоустраивая город, власти добрались однажды и до этого уголка. Был разработан проект реконструкции, выделены средства – и закипела работа.

И вот уже обустроены новые набережные, очищен пруд, а через него переброшен первый пешеходный мост. Что стало, пожалуй, главным событием для тех, кто наблюдал за ходом масштабной реконструкции. Ведь это сегодня там можно курсировать туда-сюда, быстро добираясь куда нужно. А до лета 1983 года на протяжении десятилетий здешнюю водную преграду приходилось обходить, накручивая утомительные крюки.

Первая переправа через Нижний пруд была сдана в эксплуатацию в июне 1983-го. Связав микрорайоны, прилегающие к улицам Сергеева и Клинической, она сразу же облегчила жизнь пешеходам, сократив путь аж на пару километров. Впрочем, по новому мосту и просто прогуляться было приятно, с него открывались красивые, недоступные ранее виды.

В общем, горожане гуляли, выражая благодарность строителям. А те в свою очередь уже завершали укладку пролетов второго моста, который свяжет прямым пешеходным путем Клиническую с Пролетарской.

При беглом взгляде на сделанные в 80-х фотографии окрестностей Нижнего пруда может показаться, что там с тех пор мало что изменилось. Но, приглядевшись (как в популярной рубрике на внимательность из тех же времен «Найдите десять отличий»), понимаешь: за минувшие годы тут на самом деле произошло много перемен…

Спасибо тем, кто в 80-х район Нижнего пруда превратил в парковую зону. Ведь здесь уже тогда могли все застроить (что мало-помалу делается в последние годы). Однако в ту пору у нас еще всерьез относились к тому, что Калининград славен как город-сад, и старались поддерживать эту «марку».

Кстати, именно на эту тему был большой агитационный щит, висевший в 80-х на доме № 2 по улице Сергеева (былом немецком «Парк-отеле»). Конкретно он гласил следующее: «Калининградцы! Берегите и приумножайте зеленое богатство своего родного города!» Дом стоит и поныне. А вот с зеленым богатством сложнее.

ЧП

Автобус с пассажирами ушел под воду

В 1983 году у нас произошло ДТП, каких еще не бывало.

1 июля 1983-го около 16 часов следовавший из Светлого автобус ЛиАЗ № 105 подъезжал к Пелавскому озеру. И тут впереди встречный грузовик неожиданно стал останавливаться, прижимаясь к обочине. А из-за него вдруг вырулил еще один грузовик – и со всего маха врезался в автобус.

Потерявший управление ЛиАЗ покатился в озеро. К счастью (если тут, конечно, уместно говорить о каком-то везении), день выдался жаркий, и на берегу было много отдыхающих. Мужчины и парни бросились к 105-му, стремительно уходящему в воду.

Автобус был битком набит пассажирами, и только благодаря помощи отдыхающих удалось избежать больших жертв. Но совсем без них, увы, не обошлось. Утонула девочка – сброшенная ударом, она оказалась под сиденьем в передней части салона, и отыскали ее слишком поздно. А на берегу, несмотря на все усилия, не смогли спасти пожилую женщину: после ДТП у нее случился сердечный приступ.

К слову, водитель автобуса Виктор Маслак, несмотря на полученные тяжелые травмы, все сделал для спасения пассажиров. А вот виновник аварии в этом не участвовал. По словам очевидцев, он сидел на берегу, схватившись за голову и думая, видимо, лишь о том, что его теперь ждет.

За рулем грузовика-убийцы ГАЗ-52 находился начальник Калининградского прорабского участка треста «Гидроспецфундаментстрой». Водительское удостоверение он получил всего за неделю до ЧП. И это была, по сути, его первая самостоятельная поездка. Причем новичок был настолько самоуверен, что отправился в путь на машине, зная, что у той неисправны тормоза…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

17-19 января 1983-го над областью пронесся ураган. В Калининграде тогда был отмечен рекордный подъем воды в Преголе – 183 сантиметра выше ординара, залило полгорода.

Уже 29-30 января стихия вновь разбушевалась, и больше всего досталось Куршской косе. Волны снесли авандюну, и в прорыв километровой ширины хлынула морская вода. Море в итоге сомкнулось с заливом, затопив лес, дорогу и вплотную подойдя к КПП. Отстоять косу удалось только благодаря героическим усилиям людей.

В марте на пересечении Фестивальной аллеи и улицы Комсомольской появился первый «умный» светофор: при подходе трамвая загорался красный свет для автомобилей, давая вагону спокойно миновать перекресток.

В 1983 году в районе мыса Таран была построена первая на Балтике советская буровая платформа для добычи нефти.

В 1983 году в районе мыса Таран была построена первая на Балтике советская буровая платформа для добычи нефти.

Фото: Государственный архив Калининградской области

В апреле на международном турнире в Монголии калининградский боксер Леонид Плиговка стал лучшим в весовой категории до 57 кг.

В мае на Всесоюзной регате по гребле на ялах первое место заняла наша команда.

В июне у пересечения Окружной дороги и зеленоградской трассы вырос въездной знак – стилизованный бетонный якорь и монолитная надпись «Калининград».

В августе на здании школы милиции были пущены башенные часы.

В сентябре на Всесоюзных соревнованиях по водно-моторному спорту наши земляки завоевали главный приз – «Золотой винт».

С ноября, чтобы сдать телевизор в ремонт, стало можно просто набрать номер 4-26-47 – и к заказчику выезжала машина, оборудованная для перевозки телевизионных приемников.

В ноябре у автобусников Калининграда появилась передвижная мастерская. До этого сломавшийся на линии автобус мог получить помощь лишь в парке. И к тому же надолго застревал, дожидаясь эвакуации с того места, где его настигла поломка.

С 1 декабря были снижены государственные розничные цены на широкий круг товаров народного потребления. В калининградской торговле после этого спрос более всего вырос на телевизоры.

В декабре на Всесоюзном теннисном турнире на приз нашего земляка-космонавта Алексея Леонова победил 16-летний калининградец Александр Волков. Ранее в этом же году он стал мастером спорта СССР и вошел в тридцатку сильнейших теннисистов страны.

30 декабря открылось движение по новой троллейбусной линии, связавшей центр города с его промышленной окраиной – улицей Транспортной.

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