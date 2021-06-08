У Моспроспекта появится улица-дублер: какие улицы построят и отремонтируют в Калининграде

Одновременно несколько важных улиц будут капитально ремонтироваться. Фото: Иван МАРКОВ

Накануне в Калининграде власти рассказали о планах развития дорожной сети города. По словам вице-премьера Александра Рольбинова, в скором времени начнется ремонт улиц Судостроительной и Транспортной.

- Это улицы радиальные, ремонт будем делать для увеличения их пропускной способности и доведения их до нормативного параметра. До 2024 года планируется также реконструкция улицы Толстикова, Аллеи Смелых и Интернациональной, - сказал Рольбинов.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году был выполнен ремонт улицы Комсомольской, и этот «объект стал первым в концепции благоустройства исторической части Калининграда».

- Улица Красная и Космонавта Леонова будут сделаны в такой же концепции. Их отремонтировать мы хотим до 2025 года, - отметил Александр Рольбинов.

Кроме того, через два года начнется капитальный ремонт Советского проспекта от перекрестка с улицей Маршала Борзова до Северного обхода, а еще через год - проспекта Победы от Кутузова до Радищева.

Появятся в Калининграде и новые улицы. Например, перспективная улица Денисова – по сути, дублер Московского проспекта, - которая будет выходить на Восточную эстакаду. Губернатор Антон Алиханов также рассказал, что есть планы по строительству второго или третьего выезда на Северный обход со стороны Северной горы.

- Все это для того, чтобы не заставлять жителей Северной горы ездить через Горького или Невского, - сказал Алиханов.

Позже планы по Северной горе прокомментировала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Северная гора сегодня имеет два выезда: один - через 3-ю Большую Окружную на улицу Горького, а второй - на улицу Невского через улицу Колхозную, которую мы сейчас ремонтируем, - сказала Дятлова. - Сегодня правительство Калининградской области тратит большие денежные средства, чтобы сделать Северный обход высокоскоростным и удобным для отведения транспортных потоков из центра. Как только Северный обход подойдет к тому микрорайону, начнется реконструкция въезда. Самый прямой выход на Северный обход у нас в районе «Робинзона».

По словам главы администрации, это решение разгрузит и микрорайон, и отчасти центр города.