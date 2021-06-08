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Общество8 июня 2021 18:52

Кирпич, камень, готические силуэты: что появится на месте Дома Советов в Калининграде

В БФУ прошла презентация проекта застройки центра Калининграда, подготовленная питерскими архитекторами
Алексей ДЕНИСЕНКОВАлексей ДЕНИСЕНКОВ
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Вид на новый комплекс со стороны Нижнего озера.

Вид на новый комплекс со стороны Нижнего озера.

Фото: Предоставлено организаторами

В прошлом году губернатор Антон Алиханов анонсировал наполеоновские планы реконструкции центральной части Калининграда. Заказ на проектирование получила питерская «Студия 44» Никиты Явейна. Архитекторы трудились в течение нескольких месяцев, а во вторник, 8 июня, в БФУ имени Канта представили результаты работы.

ГОТИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ

Первое впечатление – центр Калининграда изменится и довольно серьезно. Дома Советов не будет, Королевского замка (некоторые, в том числе и сам Никита Явейн, еще помнят его живописные руины) тоже, Королевскую гору оседлают несколько крупных зданий из кирпича, камня и стекла с довольно причудливой силуэтностью. Между зданиями раскинутся площади, побегут короткие улочки и белоснежные лесенки, зажурчат фонтаны. Берег Нижнего озера наконец-то соединиться с Московским проспектом. В новых зданиях разместятся Дом правительства, офисные центры, гостиницы, магазины и жилье, правда, немного. А вот общественных пространств будет в избытке.

- Все первые этажи густо насыщены активностями. Каждые семь метров – дверь в новое помещение, - пояснил Никита Явейн, добавив, что комплекс будет полностью доступен для людей с ограниченными возможностями.

Много кирпича и стекла.

Много кирпича и стекла.

Фото: Предоставлено организаторами

Самым высоким зданием станет 98-метровая гостиница (это выше шпиля Королевского замка и тем более Дома Советов) с двухуровневым рестораном наверху. Самым массивным, и, по мысли заказчика и архитекторов, самым главным - Дом правительства. Кроме рабочих кабинетов и просторных конференц-залов здесь разместится МФЦ (на первом этаже) и музей российской истории (вверху).

- Мы собираемся туда переехать все вместе, у нас сейчас по городу семь объектов в аренде. Целый ряд ведомств не находятся на Дмитрия Донского, 1, - сказал Антон Алиханов. – В новом здании мы точно поместимся. Готовы также принять и мэрию, и городской, и областной парламент, и федеральные структуры.

Возродится, - разумеется, в новом виде, - одно из знаковых мест Кенигсберга – Монетная площадь (возле Нижнего озера), обретет второе дыхание средневековый Кошачий ручей, соединявший некогда Мельничный пруд (первое название Нижнего озера) и Преголю. Вообще, несмотря на то, что и архитектура зданий, и планировка пространств выглядят современными, Явейн и компания попытались отразить средневековую историю города. Это должны показать и относительно узкие (по сравнению с высотой зданий) проходы между домами, и кирпич строений, и ломаные, квазиготические силуэты высоток.

В общественных пространствах недостатка не будет.

В общественных пространствах недостатка не будет.

Фото: Предоставлено организаторами

- Здесь будут готические кирпичи, своеобразная ремесленная архитектура, имитирующая естественное развитие города, - пояснил Явейн.

Со стороны, например, с острова Канта, комплекс напоминает фантазию на тему монументального готического замка. Что же касается самого замка, то будет сохранен силуэт его фундамента (как, кстати, и силуэт фундамента Дома Советов), а основное замковое пространство станет насыщенным зеленью археологическим парком. От комплекса новых зданий парк будет отделен просторной вытянутой площадью.

План застройки центра города.

План застройки центра города.

Фото: Предоставлено организаторами

КОГДА НЕ РАСКРЫВАЮТСЯ ЧАКРЫ

После презентации проекта началась его бескомпромиссная критика. Скульптор Федор Мороз заявил, например, что правильнее было бы просто достроить Дом Советов, а рядом поставить памятник ветеранам становления Калининградской области. И на этом все.

О Доме Советов, кстати, говорил не только Мороз. Жалко его было многим. Например, архитектору Александру Невежину:

- Как можно перечеркнуть работу многих архитекторов! Нет бы нарастить Дом Советов и разместить там гостиницу под названием «Русь»!

- Я не знаю, почему Дом Советов не введен в эксплуатацию, но знаю, что сегодня его ввести невозможно, даже в идеальном состоянии - там все ненормативное, - ответил критикам Никита Явейн. - Очень узкие коридоры, маленькие кабинетики, потолки – 2 метра 70 сантиметров. Нельзя перекомпоновать, не меняя внешних параметров. И в любом случае получится безумно маленький выход реальных площадей, если гостиница, то максимум две звезды. Потратить огромные деньги с непонятным результатом…

Знакомые магазины...

Знакомые магазины...

Фото: Предоставлено организаторами

Архитектор Татьяна Маковкина, как и ее предшественники, упрекнула Никиту Явейна в нелюбви к Дому Советов, а также в том, что в его проекте не раскрываются чакры. Во всяком случае, одна из чакр не раскрывается точно.

- Любой объект должен соответствовать энергетическому наполнению. Существует семь чакр, также и архитектурный объект должен включать семь чакр. И одна из чакр – объекты культуры. А где они? Объекты культуры нужны в этой части города! Там рынки, торговля, рынки, торговля… Мы и так из торговых объектов устроили храмы!

Никита Явейн признался, что не большой специалист по чакрам, заметив, что Дом Советов ему тоже жалко. А про культурную составляющую Татьяне Маковкиной ответил Антон Алиханов. Во-первых, сказал губернатор, в Доме правительства будет новый крупный музей. Во-вторых, в шаговой доступности от нового комплекса – Музейный квартал, к которому будет проложена прямая дорожка. А в Музейном квартале, как мы знаем, культуры много, причем разной.

Внутри Дома правительства будет довольно уютно.

Внутри Дома правительства будет довольно уютно.

Фото: Предоставлено организаторами

СУНДУКИ ИЗ БИРЮЛЕВО

Но яростнее всего на детище Явейна набросился известный калининградский архитектор Олег Копылов, проектировавший Храм Христа Спасителя и площадь Победы. Он назвал творение Явейна устаревшим лет на 40, а сами здания обозвал «сундуками».

- Когда мы занимаемся центром города, необходимо опираться на международный опыт, - начал Копылов. - Есть, например, Потсдамер-плац в Берлине, Линкольн-центр в Нью-Йорке… А этот ваш силуэт напоминает большой жилой район, Бирюлево. Второй момент: гигантская ошибка – исключить функцию зрелищных объектов. На Линкольн-центре стоит три театра! Я бы построил две или три концертные площадки. А так объект пустой. К тому же в общественном центре строить жилье - это неправильно. Бытовая жизнь вся будет видна. Все эти носки на балконах… Сами здания очень громоздкие, какие-то сундуки. Я сторонник западной архитектуры, я первый начал проектировать атриумы. А тут вижу крепость, окруженную со всех сторон. Не получается композиция. Каждое здание интересно, а когда все вместе - сундуки.

Вид на новый комплекс со стороны Преголи.

Вид на новый комплекс со стороны Преголи.

Фото: Предоставлено организаторами

Было видно, что реплика коллеги Никиту Явейна задела за живое и ответил он эмоционально. Как архитектор – архитектору.

- Ваш перечень (упреков) достаточно ущербный, - сразу констатировал Явейн. - По театральной функции. Линкольн-центр, о котором вы говорите, удивительно пустой, это самое пустое место в Нью-Йорке, три человека днем. По жилью. Сегодня запрещены голые общественные центры, процент жилья директивно навязывается. Я немножко больше про это знаю, чем вы, при всем уважении к вам. Потому что без жильца нет контроля. А по поводу сундучности… Так можно сказать про все. Более силуэтных домов я не видел. Давайте их сделаем еще более силуэтным. Еще более шпилеобразными… И еще вы упомянули Потсдамер-плац, но это не очень хорошо. И силуэт Потсдамер-плац намного более сундучный. Просто когда вы пересекаете границу, вам нравится все, что там есть. Такая у вас, наверное, психология.

Никита Явейн.

Никита Явейн.

Фото: Александр Подгорчук

О размере инвестиций в будущее строительство пока не сообщается, однако понятно, что сумма вырисовывается немалая. Реализовать проект планируется в лучшем случае в 2024 году.

В ближайшее время должно быть подписано соглашение с инвестором, после чего начнутся археологические раскопки на месте будущего строительства. Как говорят археологи, находок там, на территории бывшего Лебенихта, может быть очень много – культурный слой достигает глубины 8 метров.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ