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Общество8 июня 2021 12:40

Плехановка: приглашаем стать профессионалом!

Один из старейших экономических вузов России ждет абитуриентов из Калининграда
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Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, или просто Плехановка, является одним из старейших экономических вузов не только России, но и Европы. Он был создан в начале двадцатого столетия, для того чтобы готовить кадры в области экономики и коммерции для растущего бизнеса страны. Плехановка всегда была в первых рядах общественной и деловой жизни сначала Российской империи, затем СССР, а сегодня Российской Федерации.

Кафедра организационно-управленческих инноваций была сформирована в университете более 50 лет назад. На кафедре ведется большая учебная, учебно-методическая и научно-исследовательская работа. Кафедрой осуществляются все виды подготовки высококвалифицированных кадров.

В первую очередь следует отметить: программа бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации», реализуемая кафедрой, получила аккредитацию European Council for Business Education (ECBE), что свидетельствует о соответствии качества программы международным стандартам. Программа стала победителем Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «Экономика и управление».

Особое место в подготовке студентов-бакалавров занимает программа «Менеджмент организации» (на английском языке), где ведение всех дисциплин начиная с первого по выпускной курс, а также написание выпускной квалификационной работы осуществляются на английском языке (кроме истории и физкультуры). Следует отметить, что занятия ведут не только преподаватели РЭУ им. Г.В. Плеханова, но и гостевые иностранные преподаватели: представители бизнеса и вузов-партнеров.

Кафедра реализует две программы обучения в магистратуре. На программе «Общий и стратегический менеджмент» осуществляется подготовка менеджеров-универсалов. Эти специалисты востребованы ведущими российскими компаниями для разработки стратегии управления, формирования бизнес-моделей, способствующих повышению эффективности деятельности, совершенствованию и оптимизации бизнес-процессов организации. Другая магистерская программа «Менеджмент коммерческой деятельности» готовит специалистов по управлению входящими и выходящими материальными потоками организации.

Обучение по всем программам бакалавриата и магистратуры осуществляется на современной учебно-методической и технической базе, широко используются электронные ресурсы. Преподаватели кафедры - профессионалы преподавательской деятельности, ведут актуальные научные исследования, в том числе совместно со студентами, повышают и совершенствуют свою квалификацию в практической деятельности в организациях российского бизнеса. К преподаванию привлекаются специалисты из ведущих российских и зарубежных организаций.

Все программы имеют практико-ориентированные модули, что делает студентов Плехановки востребованными на рынке труда. Это подтверждается и тем, что доля трудоустроенных выпускников, подготовленных на кафедре организационно-управленческих инноваций, составила 87%, что говорит о соответствии квалификационных характеристик выпускников требованиям, предъявляемым современным рынком труда.

Обучаясь в университете, студенты участвуют в программах академической мобильности более чем в 100 вузах-партнерах, то есть имеют возможность пройти стажировку в зарубежных вузах, с некоторыми из которых заключены соглашения о получении двойных дипломов, что способствует трудоустройству в компаниях стран Европейского Союза.

Помимо обучения и ведения научной работы студенты Плехановки имеют возможность активно и интересно проводить свое свободное время. В университете работает множество спортивных секций, сборные команды РЭУ успешно выступают на городских и российских соревнованиях. Широкий спектр возможностей предоставляется для творческой активности: функционируют танцевальный и вокальный классы, гитарный клуб, студенческий театр.

Ждем вас, дорогие калининградцы, в Первом экономическом вузе России!

Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор В.В. ВЕЛИКОРОССОВ, заместитель заведующего кафедры, к.т.н., доцент М.И. МАКСИМОВ

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