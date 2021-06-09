В Калининграде собирают деньги на скульптуру для дома на улице Комсомольской

Первый вариант предполагает такую композицию: Муза держит голову Бесселя, известного математика и астронома, который жил и работал в Кёнигсберге. ⠀ Фото: Instagram.com

В Калининграде продолжается капитальный ремонт жилого дома довоенной постройки на улице Комсомольской, 28-30. Уже заменили крышу на черепичную, занимаются стенами. Во время работ по ремонту фасада под слоями штукатурки и краски советского периода рабочие обнаружили несколько шестиконечных звезд - их восстановили. Кроме того, на доме есть ниша, в которой ранее располагалась скульптура. И ее тоже хотят воссоздать.

Как сообщается в Инстаграме регионального фонда капремонта, точных исторических фото не сохранилось. Скульптор Андрей Следков (он отливал хомлинов и делал памятник Александру Невскому) уже подготовил несколько вариантов фигуры Музы для согласования с региональной Службой государственной охраны объектов культурного наследия.

Вариантов пока два:

1. Муза держит голову Бесселя, известного математика и астронома, который жил и работал в Кёнигсберге.

2. Муза держит рог изобилия - символ благосостояния.

Вариант №2:Муза держит рог изобилия. Фото: Instagram.com

Фонд предложил всем неравнодушным поучаствовать в создании фигуры и запустил сбор средств для этого под лозунгом «Воссоздадим историческую правду вместе!». Необходимая сумма - 300 тысяч рублей.

Для участия достаточно отсканировать QR-код (он размещен в соцсетях фонда) и ввести сумму.

«А что, денег, которые на капремонт собирают, не хватило?» - спрашивают подписчики.

Фонд отвечает так: «Взносы на капитальный ремонт - целевые. Согласно действующему законодательству можно ремонтировать только существующее. Именно поэтому ведем сбор».

Установить скульптуру планируют здесь. Фото: Instagram.com

Отметим, последние годы региональный фонд капремонта все чаще уделяет внимание деталям, таким как входные двери, фурнитура и отделочные материалы.