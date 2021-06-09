Мультики или модная архитектура? Что говорят архитекторы о «постготическом» комплексе на месте Дома Советов

Вид на новый комплекс со стороны Нижнего озера. Фото: Предоставлено организаторами

Концепция постготического "мини-города", который должен появиться на месте Дома Советов, вызвала ожидаемый шквал критики в соцсетях. Причем интеллигенция из Фейсбука критиковала проект питерского архитектора Никиты Явейна в унисон с более широкой публикой, обитающей в соцсети "ВКонтакте". Эпитеты, которыми награждали проект Никиты Явейна и там, и там были схожими, правда, "вконтактовцы" выражались по традиции несколько жестче.

Чем же не понравился проект? Основания для критики были разными. Кому-то концепция Явейна напомнила неудачное подражание гамбургскому району Хафен-Сити, кто-то увидел в нем реинкарнацию микрорайона Сельма, кто-то просто высказывал сожаление и даже ярость по поводу сноса Дома Советов, кого-то смутила высота будущих зданий.

Все это интересно, но что говорят специалисты? В среду концепцию "Студии 44" обсудили в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград".

Иван Кожин, главный архитектор проекта, партнер архитектурного бюро "Студии 44":

- Критика была ожидаемой, поскольку до этого концепция широкой публике не показывалась. С первого раза реакция всегда неоднозначная. Но в целом мы увидели, что впечатление положительное. Подчеркну, что это концепция, это первое видение. И нам крайне важно получать обратную реакцию.

Силуэтность нового комплекса. Фото: Предоставлено организаторами

Александр Попадин, культуролог, писатель, бывший руководитель бюро "Сердце города":

- Это реалистично или нет? Да, реалистично. Это архитектура или просто мультик? Нет, это архитектура, там есть что обсуждать. Проект, конечно, переводит дискуссию из сферы виртуальной в прагматическую и это очень хорошо. Пауза в пять лет после "Сердца города" затянулась. Дело сдвинулось с мертвой точки - это хорошо, это хороший такт следующего хода.

Главный недостаток концепции, на мой взгляд, - отказ от здания-символа, а это по сути отказ от властной репрезентации. Власти нечего предъявить обществу, пространству, времени в качестве своего иероглифа. Символический ландшафт несмаркирован. Дом правительства, являющийся частью концепции, не тянет на символ. Это часть комплекса. А на эту функцию начинает претендовать самая высокая башня, в которой разместится гостиница. Что это за символ? Это туристы? Никите Явейну ставилась задача, как застроить территорию. Эта задача более-менее решилась. Если говорить про масштаб зданий, то мы видим традиционную игру в поддавки - показать выше, чтобы потом несколько этажей убрать. Международный воркшоп в рамках проекта "Сердце города" рекомендовал в этом месте 7-9 этажей. По поводу функций воркшоп рекомендовал то, что в проекте Явейна и заложено. В том числе и жилье.

- Кто-то из архитекторов заявил, что все будут видеть носки на балконе. Как с этим жить?

- Люди, которые могут себе позволить такое дорогое жилье, носки на балконе не вывешивают. Важнее высотность. Это слишком высокая застройка, надо ее сокращать. И еще по поводу археологического парка на месте Королевского замка. Если бы этим дальше занимался Никита Явейн, это было бы очень здорово. Он бы смог музеефицировать объект. Но ему нужно делать отдельный проект. Явейн - один из лучших в России, кто умеет делать эти вещи, но не знаю, готово ли правительство этот вариант рассматривать. Без денег такие вещи не делаются.

- Какие плюсы концепции?

- Главный - многофункциональность. Явейн очень хорошо нарисовал улицу, которая соединяет Шевченко и Московский проспект. Если ничего не построится, эту улицу в любом случае надо делать. По архитектуре - это модная архитектура, это лучше, чем могли бы нарисовать наши местные.

Главная площадь комплекса. На заднем плане - Дом правительства. Фото: Предоставлено организаторами

Петр Черненко, председатель калининградского отделения Союза архитекторов России:

- Проект видим не первый раз, с авторами тоже неоднократно общались. К автору вопросов нет. Автор выполнил то, что ему было предписано техническим заданием. Есть вопросы по самому заданию - в частности, по включению объекта в общую структуру Калининграда, то есть остаются градостроительные вопросы, которые нужно решать. По архитектуре - у автора такое видение. Видений может быть много. Насколько взгляд удовлетворяет всех? Всех удовлетворить невозможно.

- Высказывалась критика, что в новом комплексе нет точек притяжения и нет символа. Что думаете?

- Точки притяжения - это градостроительная задача. Это сценарии использования территории. Для чего сюда пойдут люди и откуда они уйдут. И так далее. По мысли Никиты Явейна, точками притяжения будут музей, а также бутиковая торговля. Что касается символа, то автор говорит, что новым символом будет силуэт. Критики говорят, что этого недостаточно. Вопрос дискуссионный.

- Нужно ли в этом районе жилье?

- Согласен с Никитой Явейном - жилая функция необходимо в какой-то части. Это постоянное присутствие кого-то, контроль.

Вячеслав Генне, советник губернатора Калининградской области по архитектуре:

- Впечатления в целом позитивные. Кто-то ждал вау-эффект и его не увидел. Кто-то сравнивает концепцию с Сингапуром. Это лестно, но кто все это будет реализовывать? Откуда у нас такие инвестиции? Очевидно, что это сложный проект. Далее будут подниматься вопросы по транспорту и не один раз. Есть вопросы археологии, истории, экологии и так далее. Это все надо много обсуждать. Возможно небольшое понижение этажности. Будут обсуждаться материалы на фасадах, на кровлях, внутренние пространства и так далее.

Главное в другом. Мы об этой площадке говорим 30 лет. Было 10 конкурсных процедур. На их базе сформулирована большая работа. Передана специалисту. У кого есть сомнения в его компетенции, зайдите в Википедию и почитайте, кто такой Никита Явейн. Он победитель первого конкурса "Сердце города", а во втором конкурсе занял второе место.

- Что будет дальше?

- Очень надеюсь, что с этого момента (публичного обсуждения. - Ред.) процесс получит этапность. Первый вопрос - демонтаж Дома Советов, проектирование новых объектов. Далее - поэтапная реализация. В этом году начнется демонтаж, который займет около года. Это время можно потратить на транспорт, а также на археологию. На реализацию всего проекта потребуется три-четыре года.

Кстати, 24-26 июня в музее Мирового океана пройдет семинар, посвященный архитектурном наследию. Никита Явейн представит проект коллегам из других стран и регионов России.

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В прошлом году губернатор Антон Алиханов анонсировал наполеоновские планы реконструкции центральной части Калининграда. Заказ на проектирование получила питерская «Студия 44» Никиты Явейна. Архитекторы трудились в течение нескольких месяцев, а во вторник, 8 июня, в БФУ имени Канта представили результаты работы (подробности).