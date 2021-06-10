Певица Валерия: «У нас с мужем общий бюджет, невозможно что-то истратить, чтобы другой не знал»

В июне Валерия и Иосиф Пригожин отметили 17-летие свадьбы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 10 июня, Валерия выступит в Светлогорске с новой программой «До предела». Накануне концерта мы поговорили с певицей о любви, детях, новых песнях и жестоком мире.

«Пустые улицы - это страшно»

- Какие рождались песни во время изоляции? О любви?

- О любви, да. У нас появился дуэт с Максимом Фадеевым. Мы сняли клип, который стал настоящим документом того времени, зафиксировали момент. Снимали дроном на опустевших московских улицах: людей никого, опечатанные детские площадки, пустые дороги… Это так страшно! По ходу съемок мы с Максом даже не встречались. Он живет за городом, я - в многоэтажном доме. Сначала была идея, чтобы дрон залетел ко мне в квартиру, но это не получилось. Как только аппарат подлетал к окну, он терял управление и начинал падать. Так что единственное исключение, на которое мы пошли, - пустили ко мне оператора, соблюдая, конечно, все меры предосторожности. Но песня получилось мощная, а клип усилил ее восприятие. Я очень горжусь этой работой.

- Макс Фадеев сказал: «Музыка - это сердце Бога». А что для вас музыка?

- Мир захватил какой-то хайп бесконечный, желание любой ценой привлечь внимание к себе, даже если сам человек этого вообще не стоит. Все стало какое-то фальшивое, и не хочется в таком мире существовать, взаимодействовать со всем, что происходит. Не то чтобы я с высоты прожитых лет отвергаю все молодое, нет! Я очень хорошо воспринимаю современную музыку, и мне многое нравится из того, что делают молодые люди. Но делать можно по-разному. Для меня настоящая музыка - это глоток свежего воздуха, нечто ценное, на чем мы выросли и сформировались. В таком понимании она дает надежду на будущее, дает силы жить и наполняет чувствами и эмоциями.

«Улыбаться надо чаще»

- А как еще людям можно найти себя в этом безумном мире, как выжить?

- Если у человека крепкий морально-нравственный фундамент, если он живет по совести, отдается всецело своему делу, любит окружающих и готов помочь ближнему, то все будет хорошо. Мы все время говорим, что кто-то нам должен что-то сделать. Но, если каждый начнет с самого себя, мир станет другим. Хотя бы просто улыбнитесь прохожему на улице.

- Вот! Улыбаться надо чаще.

- Да, и это проверено. У меня бывали разные ситуации в жизни. Расстройство, внутри все кипит, не до улыбки. Но, когда я выхожу из дома, понимаю, что идти с каменным лицом не могу. И стоит мне физически сделать эту улыбку, она волшебным образом освещает и все внутри меня. И тепло становится. Давайте чаще улыбаться друг другу!

- Вы с Иосифом Пригожиным отметили 17-летие свадьбы круизом по Волге. Получилось настоящее путешествие?

- Мы отмечали день рождения наших друзей - мужа и жены, они родились в один день! У нас дата не круглая, а у них - юбилей. Решили поздравить их, но и сами поздравлениями не были обделены.

- Но все-таки как-то отметили вашу дату взаимными подарками?

- Нет, мы вообще так не делаем. У нас общий семейный бюджет, невозможно что-то истратить, чтобы другой не знал. Сюрприз поэтому сделать очень сложно. Но это и не то событие, когда нужно производить впечатление. У меня все есть, мне и подарки не нужны. Украшения? Мне это неинтересно, давно уже материальные вещи не радуют. Да, пожалуй, никогда и не радовали. Мне больше нравится, когда поздравляют или дарят какие-то мелочи просто так, вне календарных поводов, по велению души и сердца. Мой муж так и делает. Он не будет ждать 14 февраля, а подарит 13-го, как в этом году подарил мне часы, которые я давно хотела.

Мама на пятерку

- В совместное путешествие когда последний раз ездили?

- Мы практически четыре месяца провели в Дубае. Думали, избежим коронавируса, пересидев там самый острый период. Но получилось не так, как планировали. Мы уехали в Москву, потом вернулись. А вот не надо было. Потому что все поехали туда на новогодние праздники. В этот период мы там и заболели. Я болезнь перенесла легко, а вот Иосиф - крайне тяжело, он жалеет, что не был привит. Но мы и в Дубае без дела не сидели: снимали клип, записывали песни, была фотосессия. Я удаленно проводила пресс-конференции и даже принимала участие в телевизионных программах.

- Как-то вы сказали: «Когда дети вырастут и я увижу результат воспитания, тогда и пойму, сколько баллов себе ставить». И что, как вы себя, маму, оцениваете?

- Дети получились прекрасные, и по-хорошему я должна объявить себя отличницей. Но ведь в том, что они такие, не только моя заслуга. В воспитании принимали участие няня, бабушка, дедушка, Иосиф. Так что общую оценку всем нам ставлю пятерку (смеется). Дети уже все взрослые. Шене 27 лет, Артемию 26 лет, Арсению 22 года. У мальчиков уже есть семьи, у младшего есть даже дочка, она родилась 1 января этого года.

- К роли бабушки уже привыкли?

- Скажу точно - в жизни появилась дополнительная радость. Когда мы встречаемся, я понимаю, что именно малышка Селинка - точка притяжения для меня и Иосифа. Мне надо ее подержать, понюхать, потискать. Мне кажется, будто это мой ребенок. Я беру ее в руки и знаю, как мыть, как кормить. Руки-то помнят, я три раза прошла эту школу! Наверное, закрепление рефлексов произошло (смеется).

«Если не остановимся - будет хуже»

- Вспомнил ваши фото в интернете без макияжа и реакцию подписчиков.

- Это такое скотство, что сегодня происходит в интернете! Взяли стоп-кадр. Хотя да, я без макияжа, но прекрасно выгляжу, я же отдаю себе отчет в том, что размещать в сети, а что нет. Так они взяли, обработали в фотошопе, вытянули мне рот и нос. Сделали какую-то бабу-ягу. И подписали: «Валерия без макияжа». Это просто свинство! На что только люди не идут ради хайпа.

- Мы вернулись к тому, с чего начали, - мир жесток.

- Да, сегодня никто не задается вопросом о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Это такое поколение. Общество в 90-х выживало, страна развалилась, разломилась, родители не воспитывали своих детей. Что выросло, то выросло.

- Когда-то общество изменится?

- Если мы не остановимся, будет еще хуже. Самое главное - наладить систему образования. Наша советская школа помимо знаний давала воспитание. Мы недавно разговаривали с сыном, он представитель нового поколения. И он говорит: «Носителем культуры сегодня можно стать только по наследству». Если дома привили, рассказали, научили тому, что почитать и что послушать, то человек и впитал. В советское время великими музыкантами, режиссерами, писателями, учеными могли стать люди даже из самой-самой глубинки, из простых семей. И добивались невероятных высот. Были людьми, которыми до сих пор гордится страна и мир. Таких примеров много. Сколько людей, которые двигали прогресс и поднимали страну! А что сегодня? Ценности поменялись, единственный бог - это деньги. Есть над чем задуматься. Берегите свои семьи и настоящие ценности!

- Чем собираетесь порадовать зрителя на концерте в Светлогорске?

- За период пандемии в моем репертуаре появилось много новых песен, но исключительно ими я людей никогда не атакую, как бы ни хотелось. Прекрасно понимаю зрителей, которые хотят услышать то, что они любят годами, десятилетиями. Так что будут песни абсолютно разных периодов. Сейчас, после изоляции, концерты у нас проходят на особом подъеме и невероятном энтузиазме. Тяжко было сидеть без работы целый год! Но самое дорогое и прекрасное - встреча со зрителем. Потому что именно в этот момент ты напрямую получаешь ответ - «зашла», как говорят, песня или нет.