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Клуб любознательных10 июня 2021 14:55

Через две пары очков и чайное ситечко: лучшие снимки солнечного затмения в Калининграде

Жители нашей области делятся в соцсетях фотографиями редкого явления
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Этот снимок был сделан в самом начале затмения в Советске. Зеленый цвет получился из-за фильтра.

Этот снимок был сделан в самом начале затмения в Советске. Зеленый цвет получился из-за фильтра.

Фото: Таня РОККА

Сегодня, 10 июня, жители Калининградской области стали свидетелями солнечного затмения. Несмотря на то, что в наших широтах оно было неполным (Луна закрыла только 26% солнечного диска), многие не упустили возможность полюбоваться редким явлением. Судя по сообщениям в соцсетях, для наблюдения использовались все подручные средства: две пары солнечных очков, рентгеновские снимки, сварочная маска и даже чайное ситечко.

Мы собрали несколько снимков, которые опубликовали жители нашей области.

Первое фото затмения, сделанное за 20 минут до максимальной фазы.

Первое фото затмения, сделанное за 20 минут до максимальной фазы.

Фото: астрономическое сообщество БФУ имени Канта.

Луна закрыла 26% солнечного диска.

Луна закрыла 26% солнечного диска.

Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Снимок с мобильного телефона. Красота!

Снимок с мобильного телефона. Красота!

Фото: Тимур и Екатерина РОДИК

Так затмение выглядело через маску сварщика.

Так затмение выглядело через маску сварщика.

Фото: СОЦСЕТИ

Наука: Клуб любознательных