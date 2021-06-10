Этот снимок был сделан в самом начале затмения в Советске. Зеленый цвет получился из-за фильтра. Фото: Таня РОККА

Сегодня, 10 июня, жители Калининградской области стали свидетелями солнечного затмения. Несмотря на то, что в наших широтах оно было неполным (Луна закрыла только 26% солнечного диска), многие не упустили возможность полюбоваться редким явлением. Судя по сообщениям в соцсетях, для наблюдения использовались все подручные средства: две пары солнечных очков, рентгеновские снимки, сварочная маска и даже чайное ситечко.

Мы собрали несколько снимков, которые опубликовали жители нашей области.

Первое фото затмения, сделанное за 20 минут до максимальной фазы. Фото: астрономическое сообщество БФУ имени Канта.

Луна закрыла 26% солнечного диска. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Снимок с мобильного телефона. Красота! Фото: Тимур и Екатерина РОДИК