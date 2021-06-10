Реконструкция «Спартака»: Старый стадион превратят в теннисный центр европейского уровня

Таким стадион "Спартак" будет примерно через два года. Фото: Стадион «Спартак»

Cтадион «Спартак» хорошо известен любителям спорта. Именно отсюда начиналась слава Александра Волкова, Дениса Мацукевича, других известных калининградских теннисистов. Многие любители ракетки с ностальгией вспоминают, как играли на лучших в городе грунтовых кортах. И поэтому новость о том, что стадион ждет глобальная реконструкция, вызвала горячую реакцию в социальных сетях. Писали, что стадион будет застроен, корты уничтожены, деревья, многие из которых были посажены еще до войны, безжалостно вырублены. Мол, московский инвестор, который купил стадион и затеял его реновацию, не оставит от прежнего «Спартака» живого места.

Чтобы разобраться в ситуации и понять, что ждет крупнейший в Калининграде теннисный стадион, корреспондент «Комсомолки» поговорил с генеральным директором «Спартака» Русланом Носовым. Мы беседовали, гуляя по дорожкам среди деревьев, между сохнущих после дождя теннисных кортов. Все время меня не покидало ощущение, что перемены здесь, на «Спартаке», назрели давно. Потому что, к сожалению, полноценным стадионом его уже не назовешь при всем желании.

Сегодня стадион выглядит, мягко говоря, не совсем презентабельно. Фото: Стадион «Спартак»

«ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СТАДИОН УМИРАЛ»

- К сожалению, до сих пор нет четкого понимания, что здесь находилось при немцах, историческая документация не сохранилась, - рассказывает Руслан Носов. - Известно, что в этой части города, в районе Амалиенау, теннисные корты начали строить в начале прошлого века, но точного местоположения тех кортов мы не знаем. Ближе к 1930 году на этом месте начал возводиться специализированный теннисный стадион, который просуществовал до окончания войны.

- А после войны?

- Здесь открылась первая в послевоенном Калининграде танцплощадка, часть территории использовали под выращивание картошки. А на нескольких оставшихся кортах офицеры комендатуры играли в теннис. В 1956 году началось строительство собственно стадиона «Спартак». При этом была использована старая немецкая дренажная система, а теннисные корты были перепланированы. Зданий не сохранилось, потому что во время штурма Кёнигсберга они были полностью уничтожены.

В течение шестидесяти с лишним лет ничего не менялось - ни ремонта, ни реконструкции. В середине девяностых наш выдающийся калининградский спортсмен Александр Волков создал здесь теннисную академию своего имени - он взял «Спартак» в аренду и сделал заново четыре теннисных корта. Фактически начал строить теннисный клуб, потому что к тому времени никакой инфраструктуры здесь уже не было, все было уничтожено. Однако в 2003 году трехэтажное здание, которое возводил Волков, сожгли, и, по сути, на этом все и завершилось. Волков свою мечту о теннисной академии долго вынашивал, вложил сюда очень много денег, вложил душу, сделал много хорошего. Но после того пожара у него опустились руки… И стадион медленно умирал, приходил в упадок. Окончательно вышла из строя дренажная система, коммуникации, на сегодняшний день постоянно рвутся трубы…

- Но сами корты, я смотрю, более-менее выглядят. Можно играть.

- Да, сами корты мы стараемся поддерживать. Их внешний вид - заслуга коллектива стадиона. Но это вершина айсберга. Ведь корты - это не просто площадки, это сооружения. Под грунтовым покрытием есть подушка, дренаж, причем старый, немецкий - этим глиняным трубкам около 100 лет, они уже полностью раздавлены грунтом. И сегодня мы вынуждены пробивать в земле каналы, чтобы спускать воду. И все это увеличивает срок подготовки корта к эксплуатации после дождя. Если по нормативу в зависимости от дождя этот срок составляет от 15 до 45 минут, то здесь после дождя средней интенсивности стадион может не работать сутки. Как говорится, почувствуйте разницу. Вот, обратите внимание, дождь был вчера, и до сих пор корты не работают.

- Может, стоило бы провести просто их косметическую реконструкцию? Не так дорого.

- К сожалению, это тоже невозможно. Потому что дренажные системы - достаточно сложная вещь. Если мы начинаем копать под кортами траншеи для перекладки трубок, то автоматически уничтожаем покрытие кортов, и их приходится делать заново. Нужна полная реконструкция. Предыдущие директора «Спартака» били во все колокола еще с 1980-х годов, говоря, что стадион необходимо модернизировать, приводить в порядок. Но ничего сделано не было. Все эти годы мы старались найти средства на реконструкцию. В этом процессе участвовала и общественность, и областная федерация тенниса, и региональные, и городские власти. Все настойчиво искали инвесторов, спонсоров, просили провести реконструкцию стадиона. В конце концов мы своего добились.

Недостроенное здание на территории "Спартака". Фото: Стадион «Спартак»

- Что планирует сделать новый инвестор?

- Нынешний владелец стадиона принял решение провести реконструкцию стадиона и построить современный спортивный объект, причем в том концепте, который задумывал Александр Волков. Он ведь не просто хотел отреставрировать стадион. Таких стадионов довольно много, и они особой ценности не несут. Главное в стадионе - это тренировочная площадка. Она позволяет детям повышать свою спортивную квалификацию. Чем выше уровень проводимых на стадионе турниров, тем выше конкуренция, тем выше уровень соперников. И это сказывается на спортивных достижениях. А для проведения серьезных турниров нужно создать базу. У Волкова и была идея здесь, на западе России, создать базу для подготовки сборной. Причем у этой базы была бы очень хорошая логистика, из Калининграда удобно выезжать на турниры в Европу, и у нас можно проводить теннисные турниры любого международного уровня. В идеале для подготовки детей необходимо проводить здесь не менее одного серьезного турнира ежемесячно. Именно для этого должна быть создана круглогодичная база со всей необходимой инфраструктурой. К сожалению, сейчас «Спартак» не может удовлетворить необходимым требованиям. Здесь только открытые теннисные корты, мы работаем с середины мая по середину сентября. Это четыре месяца по календарю, но из-за дождей реально стадион работает два - два с половиной месяца в год. Естественно, на такой базе осуществлять круглогодичную подготовку невозможно.

- Есть же другие площадки кроме «Спартака»…

- Да, где-то у нас в городе строятся небольшие теннисные залы, они часть решения проблемы на себя перетащили, но большой теннисной базы в Калининграде нет. Поэтому на «Спартаке» и планируется создать крупный теннисный центр, на котором можно было бы осуществлять постоянную подготовку и проводить турниры любого уровня. Также в планах создание полноценной теннисной академии.

12 КОРТОВ, БАССЕЙН И СПОРТЗАЛЫ

- Сколько планируется построить кортов?

- Сейчас 12, и останется 12.

- Открытых?

- Нет. Пять кортов будут в залах, их можно использовать 12 месяцев в году. И семь грунтовых кортов на улице. Один из них будет центральный, с трибунами, для проведения турниров любого уровня.

- Что еще будет кроме кортов?

- К кортам нужна инфраструктура. На сегодняшний день здесь нет ничего - ни душевых, ни раздевалок, только туалеты, да и то они не отвечают современным требованиям. Поэтому будет создана вся необходимая инфраструктура, включая комнаты отдыха, раздевалки и так далее. Кроме того, на «Спартаке» появится инфраструктура еще для 12 видов спорта, около 25 дополнительных площадок.

- То есть ФОК?

- Да. Там будет фитнес, бассейн, площадки для бадминтона, настольного тенниса, сквоша, площадки для единоборств, ринги для боксеров и так далее. При этом можем спортивную номенклатуру расширить или, если что-то не зайдет, запустить другой вид спорта. Для жителей района это важно.

- Не смущает наличие рядом спортивного центра?

- Нет, не смущает. Есть расчеты, которые показывают, что до европейских показателей количества спортивных центров на душу населения Калининграду еще очень далеко. У нас площадок в городе не хватает. Востребованность фитнеса будет только расти. Бассейнов в Калининграде и сегодня явно недостаточно, поэтому наш наверняка будет пользоваться спросом.

Так теннисные корты выглядят сейчас... Фото: Стадион «Спартак»

...А так будут выглядеть после реконструкции. Фото: Стадион «Спартак»

ПРО ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ И ГОСТИНИЦУ

- Что планируется построить на территории стадиона кроме спортивных сооружений?

- Сразу скажу, никакого жилья не будет. Будут офисные здания - потому что инвестору каким-то образом необходимо возвращать вложенные средства. Кроме того, нам нужны магазины соответствующей спортивной направленности, заведения общепита. Необходимы конференц-залы, судейские, помещения для отдыха спортсменов и так далее. Плюс гостиница. Это все нужно для нормального проведения теннисного турнира. Если мы организуем турнир высокого уровня, то мы как принимающая сторона обязаны обеспечить помещение и питание. При этом идеально, когда гостиница находится на собственной территории. Тогда мы у себя можем принимать спортсменов, целые команды. Одно дело снимать гостиницу где-то в городе, а потом еще организовывать логистику до места проведения турнира, другое дело, если все происходит на своей территории. Всем это удобно - и организаторам, и спортсменам.

При этом отмечу, что в идеале каждый месяц у нас должно быть спортивное мероприятие. Один-два турнира международного уровня в год - это хорошо, но нам нужны будут регулярные, ежемесячные турниры для детей. Нашим детям нужны приезжающие спортсмены, потому что сейчас они фактически варятся в собственном соку. Новый стадион это позволит - юные теннисисты получат постоянное общение, в первую очередь в спорте. И это все гарантирует их спортивное развитие.

Кроме того, есть надежда, что наша гостиница будет использована и для других видов спорта в Калининграде. Различные федерации постоянно организуют соревнования в Калининградской области, и я знаю, что постоянно существует проблема подобрать гостиницу. Если будет качественный отель, который специализируется на размещении спортивных команд, это все оценят, это всем будет нужно.

- Технологически не возникнет проблем?

- Ничего сложного по большому счету нет. Дело в том, что компания, которая инвестирует сюда деньги, занимается строительством различных сложных объектов по всей России и СНГ. Они считают деньги, строят быстро и качественно, имеют большой опыт подобной работы. Если говорить конкретно о теннисных кортах, то все будет сделано в соответствии с требованиями Международной федерации тенниса. Поверьте, при подготовке проекта мы до миллиметра высчитывали все уклоны, смотрели нормативы, высоту потолков в зале и так далее. Чтобы перед проведением турнира ни одна комиссия не нашла ни одного замечания.

- Какие сроки строительства?

- Рассчитываем уложиться в два года. Сами коробки ставятся достаточно быстро, дальше идут отделочные работы. Мы не хотим терять клиентов. Понятно, что мы должны будем закрыться, но в два года планируем уложиться.

- Что сейчас делать клиентам?

- Клиенты, конечно, в курсе грядущей реконструкции. Мы начали работу над проектом несколько лет назад. Это был долгий путь. Нужно было согласовать концепцию в городе, области, показать, что мы хотим сделать. Потом приступили к проектной части. Сейчас настало время вгрызаться в землю и начинать строить. При этом критической ситуации в городе с кортами нет. Стадион работает четыре месяца в году, все остальное время теннисисты находятся в залах. Два года потерпеть сложно, но все же реально. Плюс сейчас пять кортов делается на новом стадионе на Октябрьском острове и три корта вводят этим летом в строй на стадионе «Балтика». Добавляется восемь площадок. Проблемы, что завтра теннисисты уходят на улицу и им негде играть, не существует.

Директор стадиона Руслан Носов. Фото: Иван МАРКОВ

БАЗА ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ

- Какова вероятность, что «Спартаку» после реконструкции удастся попасть в сетку международных соревнований?

- Это сложная работа, но вполне выполнимая. Мы все это проходили, давно занимаемся организацией турниров, то есть опыт такой есть. Сегодня в России все крупные турниры сконцентрированы в Москве, Подмосковье и в Питере. И нужно расширять географию. Поэтому такие объекты нужны. Раньше мы на «Спартаке» проводили международные турниры. К сожалению, параметры и требования к площадкам проведения постоянно росли, а состояние самого стадиона ухудшалось. Потому что, если нет средств на реконструкцию, ты вылетаешь из обоймы. Так произошло и с нами - около 10 лет назад мы вылетели из Европейской теннисной ассоциации, потому что не могли соответствовать их требованиям.

- Подозреваю, что это сказывается на развитии калининградского тенниса?

- Безусловно. Постепенно теннис у нас закукливается. Я не хочу обидеть наших теннисистов и тренеров, но наш теннис все больше и больше превращается в дворовый вид спорта. Турниры сошли на нет. В основном проводят междусобойчики, которые не имеют никакого рейтинга. По большому счету, кроме спортивного интереса, эти турниры ничего детям не дают. Сюда перестали приезжать на соревнования дети из России, я уже не говорю про Европу. Им просто неинтересно. Ни рейтинга, ни очков, ни призовых, ни условий для размещения, ничего. Мы держимся на заслугах калининградских теннисистов 80-х годов, но нынешний уровень жуткий. Катиться вниз уже некуда. А этот проект может дать прорыв в калининградском теннисе. И мы всерьез рассчитываем, что сможем создать полноценную теннисную академию, что обновленный стадион «Спартак» станет базой для сборной России. Мы уже обсуждали эту идею с Федерацией тенниса России. Федерация только за.

P. S.

На протяжении десятилетий Калининград был далеко не последним городом на теннисной карте России. Увы, в последнее время наш город эту славу теряет, во многом из-за отсутствия полноценной, отвечающей современным требованиям базы для подготовки теннисистов. И конечно, намерение инвестора, который думает не о сиюминутной выгоде, а готов вложиться в спортивное развитие нашего города, можно только приветствовать и пожелать ему удачи. Глядишь, через два-три года у нас загорятся новые звезды тенниса, а обновленный стадион «Спартак» станет постоянным местом проведения серьезного международного турнира.