Только 10 процентов: почему калининградцы не спешат вакцинироваться от коронавируса

Такими темпами коллективный иммунитет заработает у нас очень нескоро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции обнародовал текущие данные о ходе прививочной кампании в Калининградской области. Вакцину получили 125 287 человек, из них двукратно - 100 040. Это при том, что к настоящему моменту в эксклав поступило 145 177 комплектов доз.

Согласно данным областного министерства здравоохранения, к началу июня план иммунизации взрослого населения был выполнен на 24,7 процента. Что пусть ненамного, но все-таки превышает общероссийский показатель - 23,9 процента. По плану минздрава, в ближайшее время требуется привить еще около 500 тысяч жителей региона. О тех же целях еще в начале года заявляла и глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Из миллиона жителей области порядка 200 тысяч – дети, а из 800 тысяч взрослого населения нам нужно привить 60 процентов (480 тысяч человек. - Ред.), - объясняла в январе в эфире радио «Комсомольская правда» глава Управления Роспотребнадзора, добавляя, что надеется: к осени желаемый результат будет достигнут.

Как подчеркивают в минздраве, сегодня очереди на вакцинацию нет. Получается, мы ее так долго ждали – и вот… Вакцины от COVID-19 теперь достаточно, однако год назад вздыхавшие о ней калининградцы теперь прививаться как-то не спешат. Почему?

Судя по всему, часть уклонистов поддалась модному веянию не доверять прививкам. Не только от коронавируса, а вообще любым. Это тем более странно, что за плечами у немалого числа земляков – советское детство с его регулярными вакцинациями, благодаря которым представители того поколения до сих пор невосприимчивы ко многим хворям. На мой взгляд, есть здесь что-то от сектантства, но поскольку проблема в головах, в одночасье с ней не справиться.

Другая часть ковид–диссидентов таковыми, собственно, и не являются. Просто, извините за выражение, расслабили булки под наконец-то действительно летним солнышком, предпочитая морские пляжи кабинетам поликлиник. Тем более, тревожные сводки по заболевшим и умершим, хотя еще и публикуются, но уже не так пугают, как минувшей осенью или зимой. Тут либо эффект привыкания, либо национальный менталитет с его извечным «авось».

Ситуация усугубляется еще и тем, что хотя Роспотребнадзор и грозит возможным возвращением к антиковидным ограничениям, все понимают, что в разгар туристического сезона власть на это вряд ли решится. И теперь даже масочный режим, например, в магазинах соблюдается лишь постольку-поскольку.

Результат предсказуем: кривая заболеваемости в регионе плавно поползла вверх. Так, может, все же не стоит ожидать взрывного роста, чтобы спешно бежать делать прививку?

КОНКРЕТНО

Как записаться на вакцинацию

– через региональный портал госуслуг;

– через интернет-приемную на сайте министерства здравоохранения Калининградской области;

– через единый колл-центр по номеру телефона 122 (или 8-122);

– лично обратившись в регистратуру поликлиники, где организованы прививочные пункты.

Где и когда работают выездные бригады

14-18 июня, с 10 до 20 часов – территория ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар. 1).

21-23 июня, с 10 до 20 часов – площадка перед ТЦ «Вестер» (ул. Интернациональная, 76).

24-25 июня, с 10 до 20 часов – территория ТЦ «Виктория» (бульв. Л. Шевцовой, 1).

28-30 июня, с 10 до 20 часов – площадка перед ТРК «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30).

Одновременно здесь же можно пройти флюорографию, женщинам – маммографию, УЗИ органов малого таза и получить консультацию гинеколога.

С 14 июня на вокзале «Калининград – Южный» начнет работать мобильный пункт вакцинации, который будет располагаться в помещении медицинского пункта вокзала. Время работы – по режиму работы вокзала (с 5:00 до 23:00). Прививку сможет получить любой желающий при отсутствии медицинских противопоказаний.